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Hackerlerin yeni hedefi 5G'li otomobiller 

Otomotiv dünyası, son yıllarda IoT teknolojisi ve otonom araçların sıklıkla konuşulduğu bir dönemden geçiyor.

12 Nisan 2022 Salı 09:13
Hackerlerin yeni hedefi 5G'li otomobiller 

Hackerlerin yeni hedefi 5G'li otomobiller 

Son olarak 5G teknolojisi ile zenginleştirilen akıllı araçların hackerlerin dikkatini çektiğini ve bu sebeple kullanıcıların karşılaştığı donanımsal sorunların gün geçtikçe artmaya başladığına dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, yazılım güncellemesi veya teknolojik değişiklikler ile araç içi sistemlerin hacklenme tehdidine karşı akıllı araç sahiplerini uyarıyor.

IoT teknolojisinin yaygınlaşması ve otonom araçların artışıyla birlikte otomotiv sektörü 5G teknolojisinin en büyük kullanım alanlarından birini oluşturmaya başladı. “Dünya genelindeki artan talepler ve yeni yasalar, otomobil üreticilerinin araçlara daha fazla bağlantı teknolojisi eklemelerine neden oluyor” açıklamasıyla otomotiv alanında önemli teknolojik ilerlemelerin yapıldığına dikkatleri çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, 5G teknolojisinin otomobil kullanıcılarına sunacağı yeniliklerin yanı sıra büyük riskleri de beraberinde getirdiğinin altını çiziyor. “Araçların kullanıcılarına güvenli ve sorunsuz bir sürüş deneyimi yaşatabilmesi için IoT ve 5G teknolojilerinin ne kadar önemli ve tehdit altında olduğunu fark etmek gerekiyor.” yorumunda da bulunan Evmez, halihazırda kullanılan teknolojilerin bu veri tüketim canavarı araçların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalacağını ve güvenlik noktalarında da yetersiz kalabileceğini belirtiyor.


5G’li Otomobiller Hackerlerin Radarında

Akıllı araç kullanıcıları, 5G teknolojisi ile desteklenen araçlarında güvenlik kamerası, radyo bağlantısı, telefon bağlantısı gibi pek çok uygulamayı daha hızlı ve etkili bir şekilde kullanabiliyor. Uygulamaların tamamına saniyeler içerisinde erişerek verdikleri komutlar ile yönlendirmelerde bulunabilen kullanıcılar için en büyük tehdit, otomobile gelen yazılım güncellemeleri ya da yeni donanım eklemeleri olarak görülüyor. “Hackerler için yapılacak tüm güncellemeler bir saldırı fırsatı haline geldi.” değerlendirmesinde bulunan WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, hackerlerin güncellemeler sırasında oluşabilecek güvenlik açıklarını değerlendirerek kamera, araç içi eğlence sistemleri, aracı çalıştırma ve durdurma gibi komutları engelleyerek sistemlere zarar verdiklerine dikkatleri çekiyor. Gerçekleşen teknolojik saldırılar sonucunda araçlardaki uygulamaların çalışamaz hale geldiğini, sistemlerin hasar gördüğünü ve hatta parça değişimine kadar ulaşan boyutlarda kullanıcıları mali kayıplara sürüklediğini belirten Evmez’e göre, kullanıcıların araç güncellemelerini bir uzman eşliğinde gerçekleştirmesi gerekiyor.


5G Akıllı Aracınız Şarj Olurken Bile Hacklenebilir! 

Geçtiğimiz dönemlerde WatchGuard Tehdit Laboratuvarı tarafından hazırlanan siber güvenlik öngörüleri arasında akıllı araçlara yönelik siber saldırılarda yaşanacak artışa dikkat çekiliyordu. Tespit edilen öngörü gün geçtikçe artarak kendini göstermeye devam ediyor. WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, akıllı araç saldırılarında bir artışın görüldüğüne, en büyük potansiyel zayıf noktanın ise akıllı şarj cihazı olduğuna dikkat çekiyor. Akıllı araç şarj kablolarının, şarj güvenliğini yönetmelerine yardımcı olan bir veri bileşenine sahip olduğunu belirten Evmez, "bubi tuzaklı" mobil şarj cihazlarının hackerler tarafından oluşturulabildiğine dikkat çekerek, araçların aniden hacklenebileceği konusunda araç sahiplerini uyarıyor.


 

Anahtar Kelimeler:
HackerOtomobil5g Oto
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