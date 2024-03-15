Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Hyundai IF Design’dan 20’den Fazla Ödül Aldı

Hyundai Motor Company, art arda 10 yıl iF Design Tasarım Ödülü'ne layık görülerek bu alanda ne kadar iddialı ve yenilikçi olduğunu kanıtlamış oldu

15 Mart 2024 Cuma 10:44
Hyundai IF Design’dan 20’den Fazla Ödül Aldı






Hyundai IF Design’dan 20’den Fazla Ödül Aldı

• Hyundai, birçok kategorideki tasarım mükemmelliğini kanıtlayarak 20'den fazla ödül kazandı.

• Dünyaca ünlü iF Design, “Ürün” kategorisinde IONIQ 5 N ve Yeni SANTA FE'yi taçlandırdı.

• Hyundai, SANTA FE XRT modeliyle de “Profesyonel Konsept” kategorisinde zirveye oturdu.

Hyundai Motor Company, art arda 10 yıl iF Design Tasarım Ödülü'ne layık görülerek bu alanda ne kadar iddialı ve yenilikçi olduğunu kanıtlamış oldu. Bu yıl tasarım alanında yapılan incelemelerde öne çıkan Hyundai modelleri olan IONIQ 5 N ve Yeni SANTA FE, “Ürün” kategorisinde en iyi tasarım seçilerek ödülleri kaptı. Bu iki özel modele ek olarak “SANTA FE XRT Konsept” ise “Profesyonel Konseptler” kategorisinde birinci oldu. Hyundai Motor Company, ayrıca çeşitli kategorilerde de çok sayıda iF Design Ödülü alarak toplamda 20 kez zafere ulaşmış oldu.

Birden fazla iF Design Ödülü’nü kazanmak, Hyundai’nin tasarım ve teknoloji açısından mükemmelliğini de perçinlemiş oluyor. Sektörde inovasyon lideri olarak profilini sürekli yükselten Hyundai, modellerindeki en ince detayları mimari ve inovasyonla bağdaştırıyor.

Hyundai ve Genesis Global Tasarım Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı SangYup Lee, "IONIQ 5 N ve SANTA FE gibi önemli modellerimiz ve marka adına geliştirdiğimiz tüm yeniliklerle iF Design’dan ödüller almaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz. Ar-Ge merkezimizdeki mühendislerimizle birlikte çalışan vizyoner tasarımcılarımızla olağanüstü projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi. 

Kazananlar arasında yer alan IONIQ 5 N, yeni teknolojileri ve yarış pisti kabiliyetiyle öne çıkıyor. Tam 650 beygir gücüyle elektrifikasyonda yeni bir çağ başlatan günlük spor otomobil, motor sporlarıyla elektrikli dünyayı bir araya getiriyor. 

Hyundai Yeni SANTA FE de bir SUV'den arzulanan tüm beklentileri kusursuzca yerine getiriyor. Hem şehir dostu hem de her zaman maceraya hazır olan Yeni SANTA FE, verimli motor seçeneği ve geniş iç mekanıyla SUV segmentinde farklı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Hyundai’nin en popüler modellerinden biri olan SANTA FE, XRT Konsept modeliyle de özellikle outdoor aktivitelerden hoşlanan açık hava tutkunlarının ilgisini bir hayli çekti. XRT Konsept, zorlu arazilerin üstesinden güvenle ve kolaylıkla gelebiliyor ve dış mekan yaşam tarzları için çok yönlü bir kullanım sunuyor. 

IF Design’dan alınan diğer ödül kategorileri

N Modu: Yüksek Performans için Bilgi-Eğlence Sistemi (Kullanıcı Arayüzü)

HMGICS Güvenlik Yönetim Robotu (Profesyonel Konsept) 

HMG Sürüş Deneyimi Merkezi (Mimari)

Hyundai Müşteri Deneyim Merkezi Yokohama ve Hyundai FIFA Müzesi (İç mimari)

Hyundai Assan Geleceğin Teknisyenlerine Destek Oluyor
Hyundai Assan Geleceğin Teknisyenlerine Destek Oluyor
Hyunda ve Seul Üniversitesi Pil Araştırma Merkezi Açıyor.
Hyunda ve Seul Üniversitesi Pil Araştırma Merkezi Açıyor.
Hyundai Yeni i10 Türkiye’de Satışa Sunuldu.
Hyundai Yeni i10 Türkiye’de Satışa Sunuldu.
Hyundai Good Design’dan Beş Farklı Ödül
Hyundai Good Design’dan Beş Farklı Ödül
Hyundai IONIQ 6 Euro NCAP’ten 5 Yıldız Aldı
Hyundai IONIQ 6 Euro NCAP’ten 5 Yıldız Aldı
"Otomobil fiyatları yıl başına göre yüzde 25 arttı"
Hyundai Assan kendi ihracat rekorunu kırdı
Hyundai Assan kendi ihracat rekorunu kırdı
Hyundai Pil Üretmek İçin Yeni Bir Fabrika Kuruyor.
Hyundai Pil Üretmek İçin Yeni Bir Fabrika Kuruyor.
Anahtar Kelimeler:
HyundaiIF Design
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasko tek taraflı kazalarda da sigortalıyı korur
Kasko tek taraflı kazalarda da sigortalıyı korur
Kadın Kaptanların Rotası Mercedes-Benz Türk Fabrikaları
Kadın Kaptanların Rotası Mercedes-Benz Türk Fabrikaları
Endüstriyel motor’un makine ile uyumu kazandırıyor
Endüstriyel motor’un makine ile uyumu kazandırıyor
Continental UltraContact NXT’ye Uluslararası Tasarım Ödülü
Continental UltraContact NXT’ye Uluslararası Tasarım Ödülü
TürkTraktör Elektrikli Traktörünü Konya’da Sergiliyor
TürkTraktör Elektrikli Traktörünü Konya’da Sergiliyor
MAN Avrupa'da elektrikli otobüs pazarının lideri oldu
MAN Avrupa'da elektrikli otobüs pazarının lideri oldu
TürkTraktör Kesintisiz Pazar Liderliğini 17. Yıla Taşıdı
TürkTraktör Kesintisiz Pazar Liderliğini 17. Yıla Taşıdı
Togg T10X kar pistine çıktı
Togg T10X kar pistine çıktı
Kışın Antifiriz Kullanımına Dikkat
Kışın Antifiriz Kullanımına Dikkat
Stellantis Elektrikli Araçlarının Menzilini 800 Kilometreye Çıkartacak
Stellantis Elektrikli Araçlarının Menzilini 800 Kilometreye Çıkartacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim