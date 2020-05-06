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KIAFAN sadakat programı artık cepte

Anadolu Grubu’nun otomotiv şirketlerinden Çelik Motor’un markası KIA, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği KIAFAN Premium Sadakat Programına ek olarak mobil aplikasyon da geliştirdi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:25
KIAFAN sadakat programı artık cepte

KIAFAN sadakat programı artık cepte

KIAFAN mobil aplikasyonuyla isteyen herkes KIA dünyası ve modelleri hakkında güncel bilgilere ve kampanyalara ulaşırken, KIA sahipleri ise kendilerine özel hazırlanan fırsatlardan yararlanıyor ve gerçekleştirdikleri işlemlerle puanlar kazanıyor.

KIA dünyasını merak edenler için geliştirilen KIAFAN mobil aplikasyonu, hem KIA sahibi olanlara avantajlar sunuyor hem de KIA’yı tanımak isteyenler için kılavuz niteliği taşıyor. Bu sayede KIA marka araç satın almak isteyenler ve KIA sahipleri sorularının cevaplarını akıllı telefonları üzerinden birkaç tıkla bulabiliyor.

KIA mobil aplikasyonu sayesinde KIA’yı ve modellerini incelemek isteyenler akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indirecekleri KIAFAN uygulamasıyla işlemlerini diledikleri yerde yapabiliyor.

KIA sahipleri, KIAFAN Premium Sadakat Programına üye olarak kendilerine özel fırsatların ve kampanyaların da sunulduğu KIAFAN mobil aplikasyonu üzerinden yetkili servislerden randevu alma, araç panelindeki ikaz ışıkları hakkında bilgilendirme gibi birçok işlemi gerçekleştirilebiliyor. KIA, çok yakın bir gelecekte farklı markalarla yapacağı iş birlikleriyle yalnızca KIAFAN Premium Sadakat Programına üye olan KIA sahiplerine özel indirim ve fırsatları da mobil aplikasyon vasıtasıyla müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

KIAFAN mobil aplikasyonunu kullanmak isteyenler, App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz bir şekilde uygulamayı akıllı telefonlarına indirebiliyor.

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