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Kış Lastiği kazaları önlüyor

Kar haberleri gelmeye başlamışken sürücülerde de lastik değiştirme telaşı başladı. Her yıl 1 Aralık 1 Nisan arasında yapılan kış lastiği uygulaması can ve mal güvenliği için önemli.

05 Şubat 2020 Çarşamba 11:22
Kış Lastiği kazaları önlüyor

Kış Lastiği kazaları önlüyor

Kış lastiklerini taktırmak için kar yağması da gerekmiyor. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesi durumunda kış lastiği öneriliyor. Taktırılmadığı durumda sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Cezanın yanı sıra oto sigortalarında, kaza sonucunda tazminat ödenememesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Sigorta karşılaştırma sitesi Tamoniki.com, hasarın hangi durumda karşılanıp karşılanmadığı konusunda bilgi verdi.

Trafik kazalarının sebeplerine bakıldığında en büyük etken sürücü hataları olarak öne çıkıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2019 yılında 418 bin trafik kazası gerçekleşti. Bu kazaların 180 bini sürücü hataları nedeniyle oldu. Sürücü kusurları detaylandırıldığında ise ilk sırada 70 bin kaza ile araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak geliyor. Araçların yol tutuşu ve sürüş güvenliği bakımından en önemli konulardan biri kullanılan lastikler. Lastiklerin hem kalitesi hem de mevsim ve yağışa uyumluluğu, kaza oranlarını büyük oranda azaltıyor. Bu nedenle mevsime uygun lastik kullanımı yasalarca zorunlu tutuluyor.

Kış lastiği kullanmak için kar yağmasını beklemeyin

Kış lastiği uygulaması her yıl 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında yapılıyor. Kış lastiği sadece karın yağdığı zamanlarda kullanılmıyor. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına indiği her durumda, sürüş ve can güvenliği için kış lastiği takılması gerekiyor. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki özel araçlar için uygulama zorunluluğu yok ancak hem aracın sürücüsünün hem de trafikteki diğer araç ve sürücülerin can ve mal güvenliği için özellikle bu tarihler arasında kış lastiğinin kullanılması gerekiyor. 1 Ocak 2020 itibariyle kış lastiği takmayan bir sürücüye 776 TL cezai işlem uygulanıyor. Kış lastiği seçerken 5 yıl içinde üretilmiş olmasına ve araç üreticisinin önerdiği lastik ölçülerine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca kış lastiği yatay pozisyonda korunmuş, direkt güneş ışığı almamış veya yüksek ısıya maruz kalmamış olmalı.

Sigorta hangi durumlarda hasarı karşılar?

1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmama durumunda uygulanan maddi ceza dışında sürücüleri zor durumda bırakabilecek farklı şartlar da söz konusu olabilir. Özellikle trafik sigortası ve kasko gibi oto sigortalarında, kaza sonucunda tazminat ödenememesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Sigorta karşılaştırma sitesi Tamoniki.com, tarafından verilen bilgilere göre trafik sigortasının bir kazayı teminat altına alması ve kaza sonucunda tazminat ödemesi için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Öncelikle kazanın, yasal trafik yolları üzerinde ve en az iki araç arasında gerçekleşmesi gerekiyor. Ayrıca bir sürücünün, kazanın gerçekleşmesinde açık bir şekilde kusurlu olması da trafik sigortasının devreye girmesine engel oluyor. Örneğin kış aylarında, aracına kış lastiği taktırmamış bir sürücünün fren mesafesini ayarlayamaması, yol tutuşunu ve kontrolünü kaybetmesi sonucunda başka bir araca çarpması halinde sigorta eksperi, bu araç sahibini kusurlu bulacaktır. Bu yönde verilecek bir eksper raporu sonucunda da sürücü “ağır ihmal” sebebiyle tazminat alamayacak, karşı tarafta yol açtığı hasarı da kendisi ödemek durumunda kalacaktır. Aynı şekilde kasko sigortasında da, belirtilen tarih aralığında kış lastiği takılmaması ve bu ihmalden kaynaklanan bir kaza yaşanması halinde sigorta şirketi zararı ilgili sürücüden rücu ediyor.

Tamoniki.com hakkında

25 yıldır 8 ülkede dijitalleşme alanında ilklere imza atan, 9.000’den fazla çalışanıyla İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, ABD, Kanada, Hindistan ve Meksika'da faaliyet gösteren Admiral Group bünyesinde yer alan sigorta karşılaştırma sitesi Tamoniki.com, sigortacılık sektörünün dijitalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Güçlü teknolojik altyapısıyla trafik sigortası ve kasko yaptırmak isteyenleri; kolay, hızlı ve kişiye özel tekliflere yönlendiren Tamoniki.com, anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerinin doğru müşterilerilerle daha hızlı buluşmalarını sağlar. Sadece karşılaştırma yapan yeni iş modeliyle sigortacılık sektörüne yeni bir soluk getiren Tamoniki.com, kullanıcılarına yeni dijital çözümler sunma yönündeki çalışmalarına devam etmektedir.

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