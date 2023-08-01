MAN, otobüs teslimatlarına devam ediyor

MAN, Ödüllü otobüsü Lion’s Coach ve NEOPLAN Tourliner ile işletmelerin gözdesi olmaya devam ediyor. Teslimatlarına aralıksız devam eden MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., seyahat sektörünün 4 güçlü firmasına peş peşe 5 adet otobüs teslimatı yaptı. Yeni otobüs yatırımları kapsamında Özlem Seyahat 2, LLP Lojistik 1, Topçam Turizm 1 ve Ağaçlı Motorlu Araçlar 1 adet; MAN Lion’s Coach ve NEOPLAN Tourliner ile filolarını büyüttü.

MAN’ın; güvenlik, konfor, üstün teknoloji, ekonomik ve sürdürülebilir özellikleri ile son olarak Sustainable Bus Award (Sby Award) 2022 - Sürdürülebilir Otobüs Ödülü’nü alan otobüsü Lions Coach ve yine bol ödüllü NEOPLAN Tourliner seyahat sektöründe yoğun talep görmeye devam ediyor. Talepler doğrultusunda teslimatlarına hız kesmeden devam eden MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., birbiri ardına düzenlediği törenlerle 4 seyahat firmasına 3 adet Lion’s Coach ve 2 adet NEOPLAN Tourliner’ı teslim etti. Yolcularına eşsiz bir seyahat keyfi yaşatmak amacıyla filolarını MAN Lion’s Coach ve NEOPLAN Tourliner ile güçlendiren firmalar, düzenlenen ayrı ayrı törenlerle MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ve Otobüs Satış Bölge Yöneticisi Ufuk Demirer tarafından yeni otobüsleri firma sahiplerine sembolik MAN anahtarı ile beraber teslim edildi.

“Yolcu, şoför, işletme ve çevre dostu çözümler sunuyoruz”

MAN ve NEOPLAN otobüslerinin birçok niteliği ile bireysel ve kurumsal yatırımcıların ilk tercihleri olmaya devam ettiğine vurgu yapan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, teslimatlarla ilgili; “MAN ve NEOPLAN otobüsleri, tasarımdan konfora, sürüş teknolojilerinden güvenliğe, sürdürülebilirlikten, yakıt tasarrufu ve düşük işletme giderlerine kadar birçok konuda fark yaratıyor. Otobüslerimizin bu nitelikleri ile yolcu, şoför, işletme ve çevre dostu çözümler sunuyoruz. Nitekim bu nitelikleri ile gerek MAN gerekse NEOPLAN otobüslerimiz, başta Lion’s Coach ve Tourliner olmak üzere birçok farklı alanda prestijli ödüller kazandı. Saha tecrübeleri ile de kendini gösteren otobüslerimizin üstün nitelikleri, satış ve satış sonrası hizmetler aşamalarında yarattığımız memnuniyet ile birleşince, sektörde MAN ve NEOPLAN otobüslerimize yoğun talep oluşuyor. Gösterilen bu ilgi, bizler için en büyük ödül ve motivasyon kaynağı” açıklamasında bulundu.

Özlem Seyahat, otobüs yatırımlarında yine ‘MAN’ı seçti.

Türkiye’de yolcu taşımacılığı alanında 20 yılı aşkın bilgi, birikim ve tecrübesiyle sektörünün öncü firmalarından biri olan Özlem Seyahat, 2010 yılında başladığı MAN seyahat otobüsü yatırımlarına 2023 yılında da devam etti. Firma düzenlenen törenle filosuna 2 adet, MAN Lion’s Coach kattı.

Satın aldıkları otobüsleri yolcu taşımacılığında kullanacaklarını belirten Özlem Seyahat firması yetkilisi Hakan Aslan, “Sustainable Bus Award (Sby Award) ‘’Sürdürülebilir Otobüs Ödülü’’ kazanmış 2 adet 2023 model MAN Lion’s Coach otobüsü kattık. Ayrıca, modern tasarımları, konforlu, geniş ve rahat yolcu koltukları, yüksek güvenlik standartları, ekonomik yakıtı, işletme maliyetleri ve tesislerde görünümüyle MAN Lion’s Coach otobüsleri almak tercih nedenimiz olmuştur” açıklamasında bulundu.

Topçam Turizm 1 yeni Lion’s Coach ile filosunu güçlendirdi

Tokat’ın 62 yıllık güçlü firmalarından Topçam Turizm, filosunu gençleştirme amacıyla 1 adet MAN Lion’s Coach yatırımı yaptı. 1961 yılında 2 otobüs ile yola çıkan Topçam Turizm güvenli, konforlu, ekonomik, standart hizmetler üretmeyi ve kalite sistemini sürekli iyileştirmeyi bir görev olarak benimsemsiyor ve Tokat halkının ve yolcularının güveni ve tercihi ile, zirvenin bilincinde filosunu genç tutmaya devam ediyor. MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. nin Ankara Akyurt’taki Tesislerinde, şirket genel müdürü Ömer Kesman ve şirket yetkilileri Aziz Yılmaz, Fatih Sahlep’e otobüsler teslim edildi.

LLP Lojistik otobüs filosuna Neoplan Tourliner’ı kattı

Yıllardır birçok firmanın personel tedariğini sağlayan sektörünün güçlü firması LLP Lojistik de 2023 otobüs yatırımları kapsamında filosunu Neoplan Tourliner ile güçlendirdi. Yeni otobüsleri ve kaliteden ödün vermeyen müşteri memnuniyeti temelli hizmet anlayışı ile LLP Lojistik yetkilisi Yusuf Bilgin, “‘önce insan’ anlayışı ile hareket eden, sektörde örnek ve öncü olma hedefini taşıyan Efe Tur‘da sefer yapacak. Neoplan Tourliner Otobüsü tercih nedenlerinden bazılarının aracın, modern tasarımı, konforlu, geniş ve rahat yolcu koltukları, yüksek güvenlik standartları, peronlarda, tesislerde, görünümü ile ilgi haline gelmiş standartları yüksek, ekonomik işletme maliyetli ve yollardaki modern görünümü, yolcu memnuniyeti ve müşteri hizmetleri nedeniyle tercih ettik” şeklinde konuştu.

Ağaçlı Motorlu Araçlar, MAN ile yatırımlarına devam ediyor

Filosunu MAN Neoplan Tourliner ile güçlendiren başka bir firma ise Aksaray merkezli AĞAÇLI Motorlu Araçlar oldu. 2023 yılı seyahat otobüsü yatırımlarına MAN ile devam etme kararı alan firmanın, 1 adetlik NEOPLAN Tourliner otobüsünü törenle araç kaptanları teslim aldı.