MAN’dan Ankara’da BelKo Air’e İstanbul’da Altur’a Lion’s Coach teslimatları

MAN, otobüs teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. MAN’ın seyahat segmentindeki amiral gemisi Lion’s Coach, yine en çok tercih edilen otobüsler arasında öne çıkıyor. MAN’ın birbiri ardına düzenlediği iki teslimat töreninde de müşterilerin tercihi Lion’s Coach oldu.

Altur 10 adetlik MAN Lion’s Coach siparişinin ilk 3 adedini teslim aldı

İstanbul’da düzenlenen ilk törende, taşımacılık sektörünün önemli firmalarından Altur, 2020 yılında yapacağı 10 adetlik MAN Lion’s Coach yatırımının ilk 3 adedini Ocak ayında teslim aldı. Önemli firmalara personel taşımacılığı hizmeti veren, İstanbul merkezli Altur, “Coach of the Year 2020 – Yılın Otobüsü” seçilen MAN Lion’s Coach otobüslerini, tercih etti. Teslim edilen 12 metre 2+2 koltuk düzenine sahip otobüslerin personel taşımacılığında kullanılacağını belirten Altur yetkilileri, Lion’s Coach’ı hem modern tasarım ve rahat koltukları hem de yakıt ekonomisi nedeni ile tercih ettiklerini vurgulayarak, sürdürecekleri yatırımlarına da MAN ile devam edeceklerini belirttiler.

Ankara’daki havalimanı transferlerinde MAN Lion’s Coach konforu

Ocak ayı sonunda MAN’ın Ankara Akyurt’taki tesislerinde gerçekleştirilen törende ise havalimanı transferi yapan BelKo Air’e (Ankara Şoförler A.Ş.) 3 adet MAN Lion’s Coach teslim edildi. Teslimat töreninde konuşma yapan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Grup Müdürü Can Cansu; “Ankara da havaalanı yolcu taşımacılığında önemli bir marka olan BelKo Air için Ankara Şoförler A.Ş.’nin Ankara üretimi MAN Lion’s Coach otobüslerini tercih etmesinden çok gururluyuz. Umarız 2020 sonuna kadar tüm filoları, yeni ve ekonomik MAN araçlarından oluşacaktır” dedi.

BelKo Air, 2020 yılında MAN işbirliğine devam etmek istiyor

“2020 Yılı Yılın Otobüsü” seçilen MAN Lİon’s Coach’u tercih ettiğimiz için mutlu olduklarını belirten BelKo Air Yönetim Kurulu Başkanvekili Hasan Bilgili ise; “Tercihimizdeki en önemli faktörler, otobüsün güvenlik, konfor ve teknoloji anlamında beklentilerimizi fazlasıyla karşılaması oldu. Ankara firması olarak şehrimizde üretilen MAN Lion’s Coach otobüsleri ile yolcularımıza hizmet edecek olmamız, bizi ayrıca gururlandırıyor. Euro 6d motor teknolojisi, yüksek performans ve yakıt tasarrufu ile hem yolcular hem kaptanlar hem de işletmeler için ideal avantajları bir arada sunuyor.2020 yılında MAN ile başlayan iş birliğimize devam etmek istiyoruz” dedi.

Törende ayrıca, Ankara Şoförler A.Ş. ortaklarından Sami Canpolat, Finans müdürü Yiğit Yalçın ve MAN Otobüs Bölge Satış Yöneticisi Emrah Albustanoğlu da hazır bulundular.