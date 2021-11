MAN’ın yeni Aslanı Trucknology Generation 3 – TG3 serisi

MAN’ın benzersiz Trucknology Generation serisinin bu en son nesli; 5 yıl süren Ar-Ge çalışmaları, toplam 12 milyon saatlik çalışma, 2,8 milyon satır bilgisayar kodu yazılımı, 4 milyon km test sürüşü, 2.100 MAN çalışanı ve 3.000 sürücü ile görüşülerek geliştirildi.

İleri teknolojisi ve üstün nitelikleri ile MAN TG3 serisi, ‘Yaşam Boyu İş Ortakları’na; ‘Maksimum Emre Amadelik’, ‘Minimum Yaşam Boyu Maliyet’, ‘Optimum Yol ve Sürüş Güvenliği’, ‘Konforlu Sürüş ve Yaşam Alanı’, ‘Üst Düzey İnsan ve Araç Etkileşimi’ gibi birçok benzersiz olanakları bir arada sunuyor.



MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu: "İnsanlık, tüm hızı ile Dijital Çağı yaşıyor ve dünya adeta bir eşikten geçiyor. Trucknology Generation 3 teknolojisi, bu bilinçle ve yaşam boyu iş ortaklarımızın gücüne güç, kazancına kazanç katmak amacıyla geliştirildi."

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara: "TG3, dijital platformu sayesinde, lojistik sektörünün tüm bileşenleri ile iletişim halinde. Rota, yük ve sürücü planlaması yapıyor. Servis ihtiyaçlarını takip ediyor. Sürücü becerileri dahil tüm süreci ayrıntılı görüp, uzaktan yönetmemize olanak sağlıyor. Sürüş destek sistemleri, güvenliği maksimize ediyor."

Tasarımından teknolojisine, güvenlikten sürüş konforuna kadar birçok özelliği ile kısa sürede Red Dot Awards 2020 ve International Truck of the Year 2021 – Yılın Kamyonu gibi prestijli ödülleri toplayan MAN’ın yeni nesil TG3 serisinin Türkiye Lansmanı, İstanbul’da Swissotel the Bosphorus’da yapılan özel bir törenle gerçekleştirildi. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu ve Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara’nın ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana MAN Truck & Bus AG’den, Kıdemli Başkan Yardımcısı – Avrupa Satış Bölgesi Başkanı Johan Björner’in yanı sıra İtalya, Polonya, Avusturya, Yunanistan, Danimarka, Belçika, Portekiz, İngiltere, İspanya ülke yöneticileri ve şirket yetkilileri de katıldılar. Pandemi tedbirlerine tam uyumla düzenlenen MAN TG3 Lansmanı’na, müşteri ve iş ortaklarından oluşan yaklaşık 500 kişilik bir davetli topluluğu da katıldı.

International Truck of the Year 2021 ödülü, özel bir şovla tüm katılımcılarla paylaşıldı

MAN TG3 Türkiye Lansmanı, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu ve Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara’nın, ileri teknoloji eşliğinde Trucknology Generation 3’ün öne çıkan niteliklerini aktardığı özel bir şov ile başladı. Lansmanda, TG3’ün oluşumunda MAN çalışanlarından müşterilerine kadar herkesin katkısı olduğu da vurgulandı. Bu doğrultuda "Sizler de bu büyük başarının mimarlarındansınız. Öyleyse herkes bu ödülden bir parça taşısın" sloganı ile International Truck of the Year 2021 ödülü sembolik olarak eritilerek geceye özel üretilen yaka iğneleri tüm lansman katılımcılarına dağıtıldı. Dans gösterisinin de eşlik ettiği lansman, sanatçı Şevval Sam’ın renkli ve etkileyici sahne performansı ile tamamlandı.

"YENİ NESİL ARAÇLARIMIZ İLE YEPYENİ BİR ÇAĞA ADIM ATIYORUZ"

Konuşmasına "MAN tarihindeki önemli günlerden birine, teknolojik bir devrime şahitlik edeceksiniz" diyerek başlayan Tuncay Bekiroğlu, şöyle devam etti:

TG3, Yaşam Boyu İş Ortaklığımızı yeni ufuklara taşıyacak

"Dijital çağı yaşıyoruz ve dünya adeta bir eşikten geçiyor. Tekerleği bulması binlerce yıl süren insanoğlu, bugün artık her güne yeni bir bilimsel buluşla uyanarak, teknolojinin evrensel dilinde ‘connected’ hale geliyor. Yeni teknolojilere hızlı adapte olabilen toplumlar, yeni teknolojileri kullanabilen organizasyonlar, edindikleri kabiliyetlerle kurumlar ve markalar arasında fark yaratarak ‘online’ oluyor. Teknolojik dili konuşamayanlar ise yine teknolojinin evrensel dilinde ‘offline’ hale dönüşüyor.Trucknology Generation 3 teknolojisi de, bu bilinçle; yaşam boyu iş ortaklarımızın gücüne güç, kazancına kazanç katmak amacıyla geliştirildi. Karşımızdaki, artık sadece bir kara taşıtı değil. O, artık baştan aşağı beceriyle donatılmış ve zeki, üstün bir teknolojik aygıt. Tamamen dijital ve her zaman online. O, her şeyden önce bir ‘Connected Truck’.

O MAN’ın Yeni Aslanı ve Yaşam Boyu İş Ortaklığımız için; ‘Maksimum Emre Amadelik’, ‘Minimum Yaşam Boyu Maliyet’, ‘Optimum Yol ve Sürüş Güvenliği’, ‘Konforlu Sürüş ve Yaşam Alanı’, ‘Üst Düzey İnsan ve Araç Etkileşimi’ gibi tüm argümanlarıyla benzersiz avantajlar sunuyor.

TG3, aynı zamanda değerli iş ortaklarımıza, yaşam boyu maliyetler konusunda da, rekabetlerinde fark yaratacak fırsatlar sunuyor. Bu avantajların en önemlisi ise hiç şüphesiz TG3’ün kalbi, yani motoru. MAN olarak yakıt tüketiminde Euro-6D motorlu araçlarımızla sağladığımız yüzde 8.2’lik tüketim avantajı, TG3 araçlarımızı donatan Euro-6E motorlarımızla yüzde 3.7 daha da iyileştirilerek, sektör standartları erişilmez bir seviyeye yükseltiliyor. Euro-6E motorlarımız yalnızca yakıt tüketimi ile değil, aynı zamanda motor ömrü ve bakım aralıkları konularında da yepyeni sektör standartları oluşturuyor.

Bu motorlarımızda kullanılan ateş çemberi teknolojisi ile motor ömrü 2 milyon kilometreye varan mesafeye, bakım aralıkları ise tam 140 bin kilometre seviyelerine çıkıyor. Bu sayede bakım onarım maliyetlerinde benzersiz bir avantaj sağlanırken, buna ek olarak TG3 Akıllı Yönetim Sistemi ile de arızalar henüz oluşmadan riskler tespit ediliyor. Connected TG3, ürettiği datayı MAN servis ağıyla paylaşarak, önleyici bakım ile de potansiyel riskleri ortadan kaldırıyor. Böylece ‘emre amadelik’ maksimize ediliyor.

‘Efficient Cruise’ da, TG3’te kullanılan bir diğer devrimsel teknoloji. Connected TG3, bilgisayarındaki topografik haritayı sürekli güncelliyor. GPS destekli ‘Efficient Cruise’ sistemi ise seyir rotasının topografik yapısını hesaba katarak, yapay zekâ sayesinde gerekli motor devrini, sürüş hızını kullanıcı müdahalesi olmadan optimize ediyor.

Tüm bu teknolojik donanımının yanında bir de TG3’ün OptiView ile taçlandırılmış eşsiz aerodinamik tasarımı da, rüzgâr direncini düşürerek yarattığı yüksek yakıt tasarrufu ile aracın eşsiz yaşam boyu düşük maliyetlerine katkı sağlıyor. TG3, en önemli değerlerimizden biri olarak gördüğümüz ‘Yaşam Boyu İş Ortaklığımızı yeni ufuklara taşıyacak."

"TRUCKNOLOGY GENERATION 3, STANDARTLARI YENİDEN BELİRLEDİ"

MAN’ın yeni nesil TG3 serisi araçlarını dijital bir aygıt olarak tanımlayan Serkan Sara da lansmandaki konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu teknolojik aygıt, sahip olduğu dijital platform sayesinde lojistik sektörünün tüm bileşenleri ile iletişim halinde, rota, yük ve sürücü planlaması yapıyor. Servis ihtiyaçlarını takip ediyor. Sürücü becerileri dahil tüm süreci ayrıntılı olarak görüp, online olarak uzaktan yönetmemize olanak sağlıyor. Sürüş destek sistemleri, güvenliği maksimize ediyor.

İşletmeci açısından bu kadar önemli değerler üreten MAN'ın Yeni Aslanı, aynı zamanda sürücüleri için de çok önemli yenilikler sunuyor. Biz bunu Konforlu Sürüş ve Yaşam Alanı olarak tanımlıyoruz. TG3, bir sürücünün her anı düşünülerek dizayn edildi. Her şey kullanıcı dostu tasarımla başladı. Bu tasarımda kısa sürede O’na sektörün en prestijli tasarım ödülü olan Red Dot’u kazandırdı.

Devrim niteliğinde teknolojik gelişmeler sağlandı, ergonomik ve şık tasarımla fark yaratıldı

Son derece ergonomik çalışma ve ultra rahat dinlenme alanına sahip olan TG3, benzersiz MAN Smart Select kontrol ünitesi ile de rakipsiz konumda. Tek bir hareketle sürücüsünü içeri alan yeni nesil MAN, kokpit içerisinde toplam 1.148 litre depolama hacmine sahip ve bu kabin, kesinlikle sınıfının en iddialısı.

OptiView dijital ayna sistemi ise sürücüler için kör nokta sorununu artık tamamen ortadan kaldırıyor. Üstelik ‘Dur-Kalk’ özellikli sürüş yönetim sistemi de artık hayal değil, MAN TG3’te gerçek.

TG3’ün doğuşundan ödüllere uzanan bu serüveninde aslında hep birlikteydik. Connectivity sayesinde devrim niteliğinde teknolojik gelişmeler sağlanırken, son derece incelikli düşünülmüş ergonomik ve şık tasarımla fark yaratıldı. Trucknology Generation serisinin bu yeni nesli için; 5 yıl süren Ar-Ge çalışmaları yapıldı, 12 milyon saat çalışıldı, 2.8 milyon satır bilgisayar kodu yazıldı, 4 milyon kilometre test sürüşü yapıldı, 2.100 MAN çalışanı ve 3.000 sürücü ile görüşüldü. Tüm bunların sonucunda ortaya çıkan yeni nesil TG3 ile MAN, standartları yeniden belirledi."