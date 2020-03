MOOV by Garenta | Kiralık araçlarda virüs önlemini kaç gün sonra aldı?

Önceki gün araç kiralama şirketlerinde dezenfekte işlemi hakkında basında çıkan haberlerin ardından MOOV by Garenta, virüs salgının üstünden 13 gün sonra açıklama yaptı. Moov by Garenta yaptığı açıklamada bakteri ve virüslere karşı 30 gün boyunca etkili bir ürünle araçlarında dezenfekte işlemi uygulamaya başladığını duyurdu, İşlemin virüs salgınından 10 gün sonra başlaması açıklamada yer aldı. Şirket 14 mart tarihinde yaptığı bir başka açıklamada, araç kullanıcılarından hijyen kurallarına uymasını istemişti. "Kullan bırak sloganıyla" aynı aracı gün içinde çok sayıda kişiye kiralayan şirketin son kullanıcıya kadar geçen süre içerisinde hangi önlemleri aldığı konusunda bilgi verilmemişti.Daha önce Gazeteci Fırat İpek'in şirket yöneticilerine bu konuda yönelttiği sorulara cevap vermekten kaçınan Garenta'nın açıklaması aşağıda.

Araç kiralama sektörünün öncü ve yenilikçi markası Garenta, koronavirüse karşı müşterilerini korumak adına önlemlerini aldı. MOOV by Garenta İstanbul’daki 1.500 aracını 30 gün boyunca bakteri ve virüslere karşı koruma sağlayan özel bir dezenfeksiyon malzemesiyle temizledi. İzmir’de bulunan 200 aracın ise dezenfekte işlemi bu hafta içerisinde tamamlanacak.

Koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili bilgi veren“Dünya genelinde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle toplu taşımada yüzde 70’e varan düşüş yaşandı. Aracı olanlar kendi araçlarıyla, olmayanlar ise araç kiralama, paylaşımlı araç gibi farklı alternatiflerle ulaşım ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Özellikle toplu taşımaya ciddi bir alternatif oluşturan paylaşımlı araç markamızile tüketicilerimizin ulaşım ihtiyaçları olduğu her an yanlarındayız. Bu süreçte biz de müşterilerimize karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle araçlarımızı dezenfekte ediyorduk. Yeni uygulamaya başladığımız işlemle bugün (24 Mart Salı) İstanbul’daki 1.500 aracımızı bakteri ve virüslere karşı 30 gün boyunca koruma sağlayan özel bir dezenfeksiyon malzemesiyle temizledik. Yarın da (25 Mart Çarşamba) İzmir’deki 200 aracımız için aynı işlemi uygulayacağız. Bu süreçte gece gündüz dezenfekte işleminde çalışan operasyon ekibimize de çok teşekkür ederiz” dedi.

Yapılan işlem hakkında da bilgi veren Ayyıldız, “Anadolu Grubu’nun da bu dönemde uyguladığı, nano gümüş teknolojisi adı verilen Sağlık Bakanlığı onaylı bu ürün; hastaneler, yoğun bakım üniteleri, havalimanları, okullar gibi pek çok yerde kullanılıyor. Uygulandığı alana göre gösterdiği etkinin süresi değişebiliyor. Otomobillerde uygulanması halinde 1 ile 3 ay arasında etkili oluyor ancak biz minimum süre olan 1 ayı kabul edeceğiz ve salgın durumunun devamına göre araçlarımızda uygulamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

MOOV by Garenta ile araç kiralamak çok kolay

Eylül 2018’de ilk olarak İstanbul’da faaliyetlerine başlayan MOOV by Garenta, Şubat 2020 itibarıyla İzmir’de de hizmet vermeye başladı. Serbest dolaşımlı paylaşımlı araçlarla kullanıcılarına özgürlük sunan MOOV by Garenta’da, ihtiyacınız olan süre kadar kiralar, kullandığınız süre kadar ödeme yaparsınız, ayrıca 5 saatin üzerindeki kiralamalarınızda günlük kiralama opsiyonundan yararlanabilirsiniz.

15 dakikası 9,5 TL’den başlayan fiyatlarla 5 km’lik yakıt ve sigorta dahil olarak kiralama yapılabilen MOOV by Garenta’da, sözleşmeden kiralamaya kadar tüm süreç dijital olarak çalışıyor. Akıllı telefonunuza ücretsiz olarak indireceğiniz MOOV by Garenta uygulamasıyla siz de bu hizmetten yararlanabilirsiniz. MOOV by Garenta, İstanbul’da İSPARK ve İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İzelman otoparklarını ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor.