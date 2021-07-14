OTOKOÇ’tan yolda konfor ve güvenlik ipuçları



Zorlu bir dönemin ardından pandemi kısıtlamalarının son bulması, biriken senelik izinler ve bayramın da bir araya gelmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde hepimizi uzun bir tatil fırsatı beklediğini belirten Otokoç Otomotiv Perakendeden Sorumlu Otokoç Direktörü Tanıl Akçaoğlu, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Sağlığın ve yaşamın değerini daha da iyi anladığımız uzun bir aradan sonra dört gözle beklenen bu tatilin tadını çıkarabilmek herkesin hakkı. Bu nedenle araçlarıyla yola çıkacakların hem konforlu bir yolculuk hem de kendilerinin ve başkalarının güvenliği için gerekli kontrolleri yapmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Otokoç olarak tüm vatandaşlarımıza iyi ve sağlıklı bir tatil dönemi diliyoruz.”

Önce Güvenlik

Uzun yola çıkmak mutlaka önceden hazırlık gerektiren güç bir iştir. İster iş seyahati ister akraba ziyareti olsun uzun yola çıkmadan hem aracınızın hem de araç içinde yapılması gerekenleri iyice kontrol etmeniz gerekir.

İşte uzun yola çıkmadan önce mutlaka dikkat etmeniz gereken kritik noktalar:

Motor: İşe önce motor bölümünden başlıyoruz. Motor yağının tam, benzer şekilde soğutma suyunu kontrol ederek eksiksiz olduğundan emin olun. Seyahat edeceğiniz bölgedeki mevsim ve hava koşulları gerektiriyorsa antifriz ekleyin. Ayrıca cam suyunu da mutlaka kontrol edin.

İşe önce motor bölümünden başlıyoruz. Motor yağının tam, benzer şekilde soğutma suyunu kontrol ederek eksiksiz olduğundan emin olun. Seyahat edeceğiniz bölgedeki mevsim ve hava koşulları gerektiriyorsa antifriz ekleyin. Ayrıca cam suyunu da mutlaka kontrol edin. Fren ve Fren Sistemleri: Frenler hem sizin hem sevdiklerinizin hayatını kurtarır. Frenlerinizin sağlıklı olduğundan emin olun. Fren gücünüzde azalma varsa ya da balatalarınızdan ses geliyorsa frenlere baktırmadan yola çıkmayın.

Frenler hem sizin hem sevdiklerinizin hayatını kurtarır. Frenlerinizin sağlıklı olduğundan emin olun. Fren gücünüzde azalma varsa ya da balatalarınızdan ses geliyorsa frenlere baktırmadan yola çıkmayın. Lastikler: Aracınızın yola temas noktası olduğu için yürüyen aksam ve lastiklerin kontrolü son derece kritik rol oynuyor. Rot balans ayarının kontrolü hem araç kontrolümüz hem güvenliğimiz için çok önemli. Bozuk rot balans ayarı sadece 100’lerce kilometreyi titreyen direksiyonla ya da yalpalayan bir lastikle gitmek zorunda kaldığınız için sinirinizi bozmaz, aynı zamanda sizin ve aracınız için tehlike yaratır.

Unutmayın, birkaç ton çeken ve yüksek hızla seyreden aracınızın yola temas ettiği alan sadece 2 avucunuzun alanı kadardır. Aracınızın yol tutuşundan, viraj alışına hatta fren performansına kadar her şey bu 2 avuç içi kadar alana bağlıdır. Lastiklerinizin kontrolü bu yüzden hayati önem taşır. Uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizin diş derinliğini ve lastiklerinizde hasar olup olmadığını mutlaka kontrol ettirmelisiniz. Ayrıca lastik basıncını kontrol edip, gerekiyorsa yetkili servisinize gidin. Düşük ya da yüksek lastik basıncı aracınızın yol tutuşunu ve fren performansını doğrudan etkiler.

Motor Yağı: Aracınızın kalbi motorsa, o kalbin içinde akan da yağdır. Uzun yola çıkmadan önce aracınızda bir yağ sızıntısı olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Yağ sızıntısı sadece yağın eksilmesine yol açmaz ayrıca aracınızdaki daha büyük arızanın işaretçisi olabilir.

Bu kontrolleri yaptıysanız aracınız uzun yol için hazırdır.

Peki Ya Konfor?

Kuşkusuz uzun yolda seyahat ederken konfor da güvenlik kadar önemli bir faktör olarak öne çıkar. İşte sizin ve sevdiklerinizin konforunu arttıracak ve saatlerce sürecek yolculuğu keyifli hale getirecek bazı öneriler: