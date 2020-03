Otomobil kiralama şirketleri araçları dezenfekte ediyor mu?

Türkiye ölümcül koronavirüse karşıvarını yoğunu seferber ediyor. Ülke olarak Covid-19 ile mücadele ederken araç kiralayan şirketlerin bu konuda sessizliği şüpheleri de beraberinde getiriyor. Milat Gazetesi'nde otomotiv sektörüyle ilgili çok sayıda önemli haberlere imza atan Gazeteci Fırat İpek bu konuda önemli kuşkularını dile getirmiş.

Fırat İpek önceki gün kaleme aldığı yazısında önemli tespitlerde bulunmuş. İşte o yazı:

MOOV By Garenta araçlarını dezenfekte etmiyor mu?



Makam mevki, zengin fakir ayırt etmeyen bir virüs, tüm ülkelere, insanlara, şirketlere ve ekonomiye ayar veriyor.

Herkesi tehdit ediyor.

Elbette otomotiv sektörü de hızla yayılan ve tüm dünyayı saran koronavirüsten nasibini aldı.

Otomotiv şirketleri mecburen bir süre üretime ara verdi.

Nihayetinde sağlık her şeyden önce geliyor.

Türkiye’de üretim yapan otomotiv markalarından Ford Otosan, Honda Türkiye, Mercedes-Benz ve Toyota Türkiye üretimi geçici olarak durdururken, Tofaş ise 1,5 metre sosyal mesafe kuralını uygulayıp üretimde hız düşürdü.

Hal böyle olsa da önceden sipariş aldıkları için Mart ayında satışlar düşmeyecek.

Bir ihtimal Mayıs ayında satışlarda daralma yaşanabilir.

MOOV By Garenta yöneticileri hijyen sorumuzu cevapsız bıraktı

Evet, otomotiv sektörünün genel durumuyla ilgili mini bir bilgilendirme yaptıktan sonra, yazı başlığımıza konu olan esas meseleye geçebiliriz.

Vatandaşlarımızın sağlığına direk etki eden kiralık araçların dezenfekte edilmesi her zaman çok önemli idi.

Şu sıralar daha da önemli.



Her ne kadar hükümet, millet ve şirketler koronavirüse karşı gereken tedbiri alsa da bazı vatandaşlarımız seyahat etmek zorunda.Bu vatandaşlarımızdan bazıları, kalabalık olan toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine, kullan–bırak yöntemiyle kiralanan araçları tercih ediyor.Bu konuda vatandaşların ilk aklına gelen firma da MOOV By Garenta.Kullan-bırak modelini uygulayan MOOV By Garenta’nın, gün içinde bir çok kişinin kullandığı bu araçların hangi periyodik aralıklarla temizlediği bilinmiyor.Zira, MOOV By Garenta’nın dakikalık kiraladığı bu araçlara, gün içinde bir çok insan biniyor.Tabi biz gazeteci olarak ‘Nasıl dezenfekte ediyorsunuz?’ sorusuna bir cevap aradık.MOOV By Garenta yetkilileri ise; bizim sorumuza cevap vermek istemedi.Böylece’nın araçları ‘hijyen mi, değil mi?’ sorusunun cevabı da muallakta kaldı.Eğer bu soruya yanıt vermiyorsanız, ‘Araçlarınızda gerekli hijyeni sağlayamıyorsunuz’ sorusu akıllara geliyor.Unutmayın!Koronavirüs solunum yoluyla da bulaşıyor.Aracın içinde hapşırdığınız ya da öksürdüğünüzde eğer burnunuzu veya ağzınızı kapatmadıysanız, bakteriler hava filtresi, plastik ve metal aksamlara yapışmıştır.Bu yüzden kiralık araçlardaki hijyen çok daha önemli.Sevgilerle.