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Otonom Otobüs testleri başarı ile tamamlandı | Sürücüsüz otobüs seferlere hazır

Okan Üniversitesi akademisyenleri ile lisans öğrencileri tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk otonom otobüsünün testleri başarıyla tamamlandı.

21 Temmuz 2020 Salı 09:55
Otonom Otobüs testleri başarı ile tamamlandı | Sürücüsüz otobüs seferlere hazır

Otonom Otobüs testleri başarı ile tamamlandı



İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden 8 akademisyen, Üniversitenin Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (UTAS) araştırmacıları ve burada çalışan doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından geliştirilen OTOKAR Otonom otobüsü, OTOKAR test pistinde yapılan testleri başarı ile geçti. Bu projede belirli bir parkurda otobüsün otonom bir şekilde ilerleyerek, duraklarda durması, yolcuları aldıktan sonra hareket etmesi, önünde daha ağır giden bir araç olduğunda aktif olarak onu takip edebilmesi, öndeki aracın ani duruşunda veya bir yaya çıktığında acil fren yapabilmesi, sollama algoritmasının geliştirilmesi hedeflendi.

OTOKAR otobüsünde öncelikle Türkiye’de sadece İstanbul Okan Üniversitesi’nde olan 64 kanallı, saniyede 2,2 milyon nokta verebilen gerçek zamanlı bir lidar ile haritalandırma çalışması yapıldı. Hem harita hem de hassas GPS ile yörünge takibi hassas şekilde sağlandı. Araç üzerinde 4 lidar ve 6 kamera da dahil olmak üzere 20'ye yakın sensör bulunurken bu sensörler otobüs çevresini hassas bir şekilde algılayabiliyor.

UTAS laboratuvarlarımızda bulunan ileri yazılım ve donanım sistemleri ile geliştirilen OTOKAR Otobüsü artık belirli güzergahlarda otonom sürüş ile yolcularını en konforlu ve güvenli şekilde ağırlamaya hazır durumda. UTAS, yeni projesi OPINA (Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu) altyapısını da kullanarak akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri ile otonom ve haberleşen araç alanlarında dünyada öncü üniversitelerden birisi olacak ve sanayimize destek verecek.

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Son Güncelleme: 22.07.2020 10:11
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