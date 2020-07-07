Toyota'nın yeni CEOD'su İsmail Ergün
Ergun, Toyota bünyesindeki yeni göreviyle birlikte; Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Hizmetler ve Bayi Yönetimi Operasyonlarının idari, performans ve iş yönetimi kapsamındaki tüm operasyonlarından sorumlu olacak. İsmail Ergun ayrıca Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdürmeye devam edecek.
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’deki yeni organizasyonel yapılanma ve atama ile birlikte; COO görevini üstlenen İsmail Ergun, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde MIS (Management Information Systems - Yönetim Bilişim Sistemleri) Master programını da tamamlayan Ergun, evli ve bir kız çocuk babası.