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Türkiye Offroad Şampiyonası isim sponsoru PETLAS

TOSFED tarafından gerçekleştirilen, otomobil sporlarında Türkiye’nin en önemli organizasyonlarından Türkiye Offroad Şampiyonası’nın isim sponsoru PETLAS oldu.

13 Mart 2020 Cuma 19:04
Türkiye Offroad Şampiyonası isim sponsoru PETLAS

Türkiye Offroad Şampiyonası isim sponsoru PETLAS

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen, otomobil sporlarında Türkiye’nin en önemli organizasyonlarından Türkiye Offroad Şampiyonası’nın isim sponsoru PETLAS oldu. Ülkemizin yerli sermayeli lider lastik üreticisi PETLAS, bu sponsorlukla 2020 yılında offroad heyecanına ortak olacak. 7 yarıştan oluşan ‘PETLAS 2020 Türkiye Offroad Şampiyonası’, Antalya’da başlayacak ve Kahramanmaraş’ta sona erecek.


Türk sanayinin yerli gücü Abdulkadir Özcan A.Ş. (AKO Grup) bünyesinde faaliyet gösteren, ülkemiz lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli lider kuruluşu PETLAS, sektöre damga vuran yatırımlarının yanı sıra, sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarını da sürdürüyor. PETLAS, 2020 Türkiye Offroad Şampiyonası’na isim sponsoru olarak destek veriyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen, Mayıs-Kasım ayları arasında, Antalya, Sinop, Ankara, Denizli, Sakarya, Karabük ve Kahramanmaraş illerinde düzenlenecek 7 yarıştan oluşan PETLAS 2020 Türkiye Offroad Şampiyonası, ülkemizin en önemli otomobil sporu organizasyonları arasında yer alıyor.


Türkiye’nin yanı sıra, 110’dan fazla ülkeye ihracat yapan PETLAS’ın, 80 farklı desen ve 2500 farklı ebatta üstün nitelikli lastikleri, yerli sermaye, yerli teknoloji, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli iş gücü ile ürettiğini ifade eden PETLAS Satış Direktörü Ahmet Candemir “Sporcuların birbirleri ile olduğu kadar, farklı doğa ve arazi koşulları ile de mücadele ettiği offroad sporunun içerisinde yer almak, bize heyecan veriyor. Türkiye’de lideri olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımızın ilham kaynağı, ülkemizin zorlu arazi, yol ve doğa koşullarıdır. Ar-Ge gücümüzle geçtiğimiz yıl start verdiğimiz PETLAS Motorsport departmanımız ve yarış lastiği geliştirme programımız kapsamında, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) farklı iş birliği çalışmaları yaptık. Şimdi bu iş birliklerini, bir adım daha ileri taşımaktan, PETLAS 2020 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın ismimizle anılacak olmasından gurur duyuyoruz” dedi.


TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ise Türkiye’nin markası PETLAS’ın, ülkemizde otomobil sporlarının önemli destekçileri arasında yer aldığını ifade ederek, “PETLAS ile TOSFED Yıldızını Arıyor projesi çerçevesinde başlayan ve ralli lastikleri geliştirilmesi ile devam eden işbirliğimizin, Türkiye Offroad Şampiyonası isim sponsorluğu ile büyüyerek gelişmesi bizleri oldukça mutlu etti. Yerli ve milli lastik markamız PETLAS’ın, çok kısa bir süre içinde yurt içinde ve yurt dışında global markalar ile rekabet eder seviyeye geldiğini görmek için TOSFED olarak tüm imkanlarımızı kullanacağız. Bu işbirliğinden dolayı başta Abdulkadir Özcan A.Ş. yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
 

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