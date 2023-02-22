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AKP'li yazar depremde ölenler için oy hesabı yaptı

Türkiye depremin acısı etrafında kenetlendi. Yaraları sarmak için yurdun dört bir yanından bölgeye yardım yağarken, hayatını kaybeden vatandaşlar için oy hesabı yapanı da gördük

22 Şubat 2023 Çarşamba 11:29
AKP'li yazar depremde ölenler için oy hesabı yaptı

AKP'li yazar depremde ölenler için oy hesabı yaptı



Yandaşlığı en rezil boyuta taşıyan Engin Ardıç, bugün köşesinde depremde hayatını kaybed vatandaşlar üzerinden oy tartışması başlattı. Okuyanların sert tepkisine neden olan köşese yazısında ölen yurttaşların acısını unutan Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin seçime ve seçim tarihine etkisini köşesine taşırken akıl almaz ifadeler kullandı.  


"Hopursan da bopursan da" başlıklı yazısında, on binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından 'oy hesabı' yapmaya kalkışan Ardıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendip "Hiç boşuna "AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı" diye sevinmesin" demekten çekinmedi.

Depremlerin ardından nasıl oy kullanılacağının tartışıldığını belirten Ardıç "Deprem gören illerde "vekil sayıları" da değişmeyecektir" diyerek şunları söyledi:

"Bir yeniden düzenleme ancak 2024 belediye seçimleri için yapılabilir. Daha iyisi, 2028 genel seçimi için.

Örnek... Hatay'dan 11 milletvekili çıkıyormuş.

Binlerce kişi öldü, binlerce kişi de başka bir ile göç etti...

Ama Hatay'dan gene 11 milletvekili çıkacak.

Ne kadarı iktidara gider ne kadarı muhalefete, bu da ayrı bir konu ve bizi pek fazla da ilgilendirmez.

***

Kılıçdaroğlu, hiç boşuna "AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı" diye sevinmesin.

Genel sonuç değişmeyecek."

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Anahtar Kelimeler:
AkpDepremSabahEngin Ardıç
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