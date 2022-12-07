Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

AKP'li yumrukçu vekile tepki yağıyor

TBMM'de saldırıya uğrayan İYİ Partili vekil icir Meral Akşener'den sert açıklama geldi. 'Ahlaksız Yumruk' 

07 Aralık 2022 Çarşamba 08:15
AKP'li yumrukçu vekile tepki yağıyor

AKP'li yumrukçu vekile tepki yağıyor



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li yumrukçu vekil için sert sözler; Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan kavgada fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret etti. Akşener, "Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!" dedi.

Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında çıkan arbedede AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atmış, AKP'li vekilin parmağındaki yüzük, Örs'ün kafasının açılmasına yol açmıştı. Kalp rahatsızlığı bulunan Örs, Güven Hastane'sine kaldırılmıştı.


İYİ Parti lideri Meral Akşener, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan kavgada fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan Örs'ü hastanede ziyaret etti.

Akşener hastaneden gazetecilere açıklama yapmadan ayrıldı. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, şunları kaydetti:

"Değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim.  Şükürler olsun durumu iyi. Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!"

Anahtar Kelimeler:
MeclisYumrukKavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yumrukladı, yaraladı, ölüme sürükledi, özür bile dilemedi
Yumrukladı, yaraladı, ölüme sürükledi, özür bile dilemedi
CHP'nin Vizyon Belgesi'nde neler var?
CHP'nin Vizyon Belgesi'nde neler var?
Atila Sertel | Yerli ve milliyiz diyenler Amerika’ya teslim olmuşlar!
Atila Sertel | Yerli ve milliyiz diyenler Amerika’ya teslim olmuşlar!
Altı siyasi partiden Anayasa değişikliği vurgusu
Altı siyasi partiden Anayasa değişikliği vurgusu
CHP'li Sertel'den basın kartı tepkisi
CHP'li Sertel'den basın kartı tepkisi
İYİ Parti ve CHP'den ayrılıp AKP'ye geçtiler
İYİ Parti ve CHP'den ayrılıp AKP'ye geçtiler
Davutoğlu, 1.5 ton kokainle yakalanan uçağı hatırlattı
Davutoğlu, 1.5 ton kokainle yakalanan uçağı hatırlattı
Kılıçdaroğlu, provakatif habere sert tepki gösterdi
Kılıçdaroğlu, provakatif habere sert tepki gösterdi
Peugeot SUV 2008'in elektriklisi yollara çıktı
Peugeot SUV 2008'in elektriklisi yollara çıktı
Kılıçdaroğlu, İngiltere'den 'O sokak'tan seslendi
Kılıçdaroğlu, İngiltere'den 'O sokak'tan seslendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim