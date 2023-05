Akşener | Kara propagandaya karşı milletimiz olgunluk gösterdi



Konuşmasına basın mensuplarına, sandık görevlilerine ve seçmenlere teşekkür ederek başlayan Akşener; "En çok gençlere ve kadınlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün demokrasisine sahip çıkan her bir insanımızın oyu bizim için çok kıymetli. Yapılan tüm kara propagandalara, tüm provokasyonlara rağmen milletimiz her zamanki gibi büyük bir olgunluk ve zarafet içinde demokratik hakkını kullandı. Allah her bir vatandaşımızdan razı olsun." dedi.

"MİLLETİMİZİN BİZLERE VERDİĞİ MUHALEFET GÖREVİNİ YÜRÜTECEĞİZ"

Seçim gündeminin Türkiye’yi çok yorduğunu ifade eden Akşener; "Aylardır seçimin gölgesinde kalan ve birikmiş birçok sorunumuz var. Bunların başında da ne yazık ki ekonomi geliyor. İşte bu yüzden artık vakit kaybetmeden bu sorunlara eğilme, çözüm üretme zamanı geldi. Biz de milletimizin bizlere verdiği muhalefet görevini bugüne kadar olduğu gibi yine aynı düsturla, aynı ciddiyetle, aynı seçmen velinimettir anlayışıyla yürüteceğiz. Kimse merak etmesin." diye konuştu.

"MİLLETİMİZ SÖYLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Seçmenin kararının en önemli ölçüt olduğunu vurgulayan Akşener; "Seçmen bizim için en hâlis ölçüttür. Çünkü millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Nitekim milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen de bu mesajı anlamak, anladıktan sonra da gereğini yapmaktır. İYİ Parti olarak bunu hakkıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Vatandaşların umutsuzluğa kapılmamaları konusunda çağrıda bulunan Akşener, demokrasilerde milletin iradesinin tartışılamayacağının altını çizerek; "Millet iradesi elbette başımızın tacıdır. Bu nedenle de biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Sözlerimizin arkasında milletimizin talepleri ve istekleri dışında hiçbir gücün, hırsın veya şahsi ihtirasın bulunmasına müsaade etmedik ve bu sebeple de zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık ve pek çok bedel ödedik." diye konuştu.

"BİZ HÂLÂ BURADAYIZ. İYİ PARTİ VE İYİ PARTİ'NİN MENSUPLARI BURADA"

Akşener konuşmasına; "Bugünden sonra yine aynı şekilde milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Milletimizin geleceğine yönelik hiçbir korkunun eseri olmasına da izin vermeyeceğiz. Şunu asla unutmayın ki biz hâlâ buradayız. İYİ Parti ve İYİ Parti'nin mensupları burada; Meclis’te, Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik bir hukuk devleti olma vasfının gereğince biz de üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye, milletimiz bize destek olduğu sürece devam edeceğiz." sözleriyle devam etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ı tebrik eden Akşener; "Sayın Erdoğan'ın da seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım ki kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden kör etmez; iftiralar, hakaretler havalarda uçuşmaz. Umarım ki kendisine oy vermiş vermemiş bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın Cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder ve ona göre davranır." diyerek konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"UMARIM Kİ ERDOĞAN YENİDEN MAKULDE BULUŞTURMA FIRSATINI TEPMEZ."





"Umarım ki seçim sonuçlarının heyecanıyla uzun zamandır kutuplaştırılmış ülkemizi yeniden makulde buluşturma fırsatını tepmez. Umarım ki tıpkı bizim gibi kendisi de seçim sonuçlarının muhasebesini dürüst ve objektif bir biçimde yapar. Biz yarından itibaren bu sonuçları bu şekilde yorumlayacağız. Gereken dersleri İYİ Parti olarak çıkaracağız."

İNŞALLAH BU SONDUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’da yaptığı konuşma esnasında alanda bulunan vatandaşların Kılıçdaroğlu’nu yuhlatmasını eleştiren Akşener; "Oylar daha sandıktan yeni sayılan bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz. Hâlbuki ‘Nerede kalmıştık?’ deyip hepimizin Cumhurbaşkanı olmayı, makulde buluşmayı, artık dertlerin üzerinden konuşmayı kendisine yol edinir, rehber edinir diye ummuştuk. İnşallah bu sondur." diye konuştu.

"BİZİM İÇİN SONUÇ ESASTIR, YARIN İLK GÜNDÜR."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçildiği son dönem olduğunu vurgulayarak konuşmasına devam eden Akşener; "Umarım ki seçilmiş olduğu son döneminde tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olduğunu bu defa hatırlar ve görevini de bu doğrultuda sürdürme ferasetini gösterebilir. Bizim için sonuç esastır, yarın ilk gündür." dedi.



"MİLLET İTTİFAKI NEDİR NE DEĞİLDİR MEVZUSU DAHA SONRAKİ BİR MESELE."

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener; "6lı masa beraber devam edecek mi?" sorusunu, seçmenin verdiği mesaj üzerine yoğunlaşacaklarının altını çizerek cevaplayan Akşener; "Bu mesajı bütün arkadaşlarımızla beraberce okuyacağız, anlayacağız. Anlamaya çalışacağız. İkinci adımı ise cumhurbaşkanlığının ikinci turunda ortaya çıkan tablo. O nedenle yani biz önce kendi iç işlerimize yani İYİ Parti'nin oyları üzerinden ne anlamamız gerektiğini önce onu çözeceğiz, derslerimizi çıkaracağız. Millet İttifakı nedir ne değildir mevzusu daha sonraki bir mesele." dedi.