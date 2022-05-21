BELBİM'e göre 1.5 milyon yabancı İstanbulkart almış

Katıldığı TV programında İstanbul'da 500 bin civarında sığınmacı olduğunu söyleyen AKP'li Tevfik Göksu'ya Belbim kayıtlarından yalanlama geldi.

İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul'daki sığınmacıların sayısının 500 bin olduğunu açıklamasından sonra İYİ Partili İbrahim Özkan, "Belbim kayıtlarına göre 1.6 milyon yabacı uyruklu İstanbulkart almış ve yüzde 42'si Suriyeli!" ifadelerini kullandı.

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında Esenler ve İstanbul'daki sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Göksü, "Esenler'denüfusu ne kadar" sorusu üzerine "57 bin civarında mülteci var. Bize yansıyan, sorun olarak gördüğümüz pek bir şey yok doğrusu" dedi.

İstanbul'daki sığınmacı sayısı için ise Göksu "500 bin kadar mülteci var" ifadelerini kullandı.

YABANCI KARTLARA SAHİP YÜZDE 42'Sİ SURİYELİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise sosyal medya hesabından Göksu'yu yalanlar nitelikte bir paylaşım yaptı.

İBB'nin Belbim kayıtlarında ise 1.6 milyon yabancı uyruklu kişinin İstanbulkart aldığını ifaden eden Özkan, sadece bu sayısının yüzde 42'sinin Suriyeli olduğunu ifade etti.