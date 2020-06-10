CHP'li vekile saldırı Meclis'i gerdi
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Sayıştay'a 5 üye seçimin ardından CHP'li Özgür Özel ile MHP'li Levent Bülbül arasında sözlü tartışma çıktı. Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında başlayan gerginlik kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özgür Özel'e MHP'li vekil Olcay Kılavuz'un arkadan gelerek saldırdığı iddia edildi.
DİNLENME BÖLÜMÜNDE DEVAM ETTİ
MECLİS BAŞKANI OTURUMU KAPATTI
Verilen aranın ardından açılan Genel Kurul'da Komisyon yerine oturmayınca birleşim kapatıldı. CHP ile MHP arasındaki kavga ve karşılıklı atışma Genel Kurul kapandıktan sonra da bir süre devam etti. CHP ve MHP'li milletvekillerini, İYİ Partili milletvekilleri sakinleştirdi.