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CHP'li vekile saldırı Meclis'i gerdi 

Gece yarısı TBMM'de çıkan tartışma kavgaya dönüştü, MHP milletvekili Olcay Kılavuz, CHP'li Özgür Özel'in arkasından gelerek saldırdı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 08:53
CHP'li vekile saldırı Meclis'i gerdi 


CHP'li vekile saldırı Meclis'i gerdi 

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Sayıştay'a 5 üye seçimin ardından CHP'li Özgür Özel ile MHP'li Levent Bülbül arasında sözlü tartışma çıktı. Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında başlayan gerginlik kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özgür Özel'e MHP'li vekil Olcay Kılavuz'un arkadan gelerek saldırdığı iddia edildi. 

DİNLENME BÖLÜMÜNDE DEVAM ETTİ

Edinilen bilgilere göre kavga, daha sonra Başkanlık Divanı'nın arkasındaki dinlenme bölümünde de devam etti. Kavga sırasında CHP'li Özgür Özer'in yaralandığı öğrenilirken, Meclis'teki nöbetçi sağlık ekibi içeri alınarak yaralı vekile ilk müdahale yapıldı. Kulis bahçesinde ise 2 ambulans aracı tedbiren hazır bekletildi.

MECLİS BAŞKANI OTURUMU KAPATTI

Verilen aranın ardından açılan Genel Kurul'da Komisyon yerine oturmayınca birleşim kapatıldı. CHP ile MHP arasındaki kavga ve karşılıklı atışma Genel Kurul kapandıktan sonra da bir süre devam etti. CHP ve MHP'li milletvekillerini, İYİ Partili milletvekilleri sakinleştirdi.

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