Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

CHP'nin SBK sorusu AK Partili'leri çileden çıkardı

İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşülmesi sırasında CHP'nin, bakan Süleyman Soylu'ya yönelik Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili soru kavgaya neden oldu.

08 Aralık 2021 Çarşamba 17:48
CHP'nin SBK sorusu AK Partili'leri çileden çıkardı

CHP'nin SBK sorusu AK Partili'leri çileden çıkardı



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, TBMM Genel Kurulu'nda bir soru kavgaya neden oldu. Daha önce Plan Bütçe Komisyonu'nda kendine yönelik sorulara cevap vermek yerine olay çıkmasına neden olan, gerginliği tırmandıran Bakan Süleyman Soylu, aynı taktiği yeniden uyguladı. Soylu'nun yurt gezilerinde halen Avusturya'da kara para aklama suçundan gözaltında tutulan Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binip binmediğine ilişkin soru kavganın fitilini ateşledi. Genel kurulda sözlü sataşmalar yumruklaşmaya kadar gitti.

TBMM Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri için saat 11.00'de TBMM Başkan Vekili Sadi Süreyya Bilgiç başkanlığında toplandı.

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili çeşitli iddialar olduğunu söyleyerek, "Sayın Bakan, gelecek nesilleri düşünseydi, kendisiyle ilgili onlarca iddiayı bir televizyon programında değil gelir burada, egemenliğin kayıtsız şartsız temsil edildiği TBMM'de 'önce dokunulmazlığımı kaldırın, sonra soruşturma komisyonu açın' derdi. O ne yaptı? Mayıs ayından beri hala savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacak. Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili siz şurada uçağa binerken fotoğrafınız çıktı. Açıklamada dediniz ki 'başka uçak yoktu ne yapayım' dediniz" ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRLERİNE SALDIRDI

Bakan Soylu, bunun üzerine oturduğu yerden Aydın'a "Sahtekarsın" dedi. Erkan Aydın da "Aynı kelimeyi iade ediyorum, misliyle iade ediyorum" cevabını verdi.

Bakan Soylu ve Aydın arasındaki sözlü tartışmanın uzaması üzerine CHP'li milletvekilleri Soylu'ya tepki gösterdi. 


 Daha sonra AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Meclis Başkan Vekili Sadi Süreyya Bilgiç oturuma ara verirken, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı.

Kavga diğer milletvekillerinin araya girmesiyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
SbkSüleyman SoyluKara Para
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu Mersin Mitingi seçim sürecini başlattı
Kılıçdaroğlu Mersin Mitingi seçim sürecini başlattı
Rakamları TUİK'ten mi aldın | Erdoğan'a Mersin mitingi cevabı
Rakamları TUİK'ten mi aldın | Erdoğan'a Mersin mitingi cevabı
Bakan Soylu, TUİK ziyaretine 'Mekan Baskını' dedi
Bakan Soylu, TUİK ziyaretine 'Mekan Baskını' dedi
Ankara'da skandal | TUİK kapısını Kılıçdaroğlu'na açmadı
Ankara'da skandal | TUİK kapısını Kılıçdaroğlu'na açmadı
Kılıçdaroğlu'na randevu vermeyen TUİK'te panik var
Kılıçdaroğlu'na randevu vermeyen TUİK'te panik var
Odabaşı | Dışlayıcılıkla kamusal alanda dayanışma şart
Odabaşı | Dışlayıcılıkla kamusal alanda dayanışma şart
CHP'den, marketlere 10 ürün için indirim çağrısı
CHP'den, marketlere 10 ürün için indirim çağrısı
Lütfi Elvan istifa etti, yerine Nurettin Nebati atandı
Lütfi Elvan istifa etti, yerine Nurettin Nebati atandı
Diyanet, imamları 5 yıldızlı otelde motive ediyor
Diyanet, imamları 5 yıldızlı otelde motive ediyor
Bahçeli, şimdi de Mansur Yavaş'ı tehdit etti, Ankara karıştı
Bahçeli, şimdi de Mansur Yavaş'ı tehdit etti, Ankara karıştı

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim