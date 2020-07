Fatih Erbakan'dan çarpıcı 'Ayasofya' açıklaması: Türkiye'nin artık yeni hamleler başlatması kaçınılmaz!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Türkiye’nin, Ayasofya Camii’nin açılmasıyla birlikte, bundan böyle geleceğini Batı’da aramak yerine, kendi özüne dönerek , ‘Milli ve Yerli’ açılımlarla bölgemizin ve İslam dünyasının barış ve istikrarının mihenk taşı olmak için yeni hamleler başlatması artık kaçınılmazdır. " dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturan tarihi Ayasofya Camii kararı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

'Erbakan Hocamız yola çıktığı ilk günden beri 'Ayasofya açılmalı' dedi'

Ayasofya konusunun 86 yıldan beri Türkiye’nin önünde acil çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Erbakan, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan yola çıktığı 1969 yılından itibaren her platformda Ayasofya'nın mutlaka bir an evvel camii olarak açılması gerekliliğini en yüksek sesle savunduğunu, Tabir-i caizse milletimin nezdinde bu hususta farkındalık ve toplum nezdinde gerekli hassasiyetin ve duyarlılığın oluşmasına öncülük ettiğiniği vurguladı.

'Alınan kararın zemininin oluşturulmasında en büyük pay sahibi Erbakan Hocamızdır'

Ayasofya'nın eski hüviyeti kavuşmasında büyük pay sahibi olan Merhum Prof. Dr. Erbakan'ı rahmetle andıklarını belirten Fatih Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

"1976 yılında dönemin MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Müslüman boksör Muhammed Ali Clay’ın Erbakan Hocamız’la birlikte aynı mekânda, aynı ortak hissiyatla, büyük heyecan ve coşkuyla bir araya gelen mahşeri kalabalığın karşısına çıkarak tarihi ‘Ayasofya’yı Açacağız Mitingi’ni gerçekleştirmesi Ayasofya’ya duyulan özlemin en açık ifadesi idi. Merhum Erbakan Hocamız bu muazzam mitingin sonrasında da her yıl 29 Mayıs’ta İslam dünyasının önemli şahsiyetlerini bir araya getirerek ‘Fetih Şölenleri’ düzenlemiş, böylelikle milletimizin ve tüm İslam dünyasının Ayasofya konusunda duyarlı olmasını sağlamıştır. Ayasofya Camii’nin en tabi hakkımız olarak ibadete açılması için her zeminde büyük gayretler sarf eden Erbakan Hocamız, Ayasofya konusunun ulusal ve uluslararası alanda gündeme oturmasında, bugün alınan kararın zemininin oluşturulmasında en büyük pay sahibi olan şahsiyettir. Bu sebeple, Merhum Liderimiz Erbakan Hocamız’ı bu tarihi günde rahmetle ve şükranla bir kez daha anıyoruz. Allah O’ndan razı olsun."

Yeniden Refah Partisi olarak kararlı tutumumuzu ortaya koyduk

'Bu haksız uygulamanın ortadan kalkmasında Yeniden Refah Partisi’nin uzun zamandır ortaya koyduğu dirayetli ve kararlı siyasetin payı da elbette ki göz ardı edilemez.' diyen Erbakan, "Özellikle iktidara gelir gelmez Ayasofya’yı yeniden camiye dönüştürerek 3. şükür namazını orada eda edeceğimizi her vesileyle açıkça ifade ederek, aynen Erbakan Hocamız gibi Ayasofya’nın asli kimliğine dönmesi konusundaki kararlı tutumumuzu partimizin kurulduğu ilk günden itibaren her zaman ve her zeminde ortaya koyduk. Bu noktada yaptıkları açıklamalar ve çalışmalarla en büyük gayreti ortaya koyan tüm teşkilatlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Türkiye'nin artık bölgemizde ve İslam dünyasında artık yeni hamleler yapması kaçınılmazdır!

Erbakan, "Türkiye’nin, Ayasofya Camii’nin açılmasıyla birlikte, bundan böyle geleceğini Batı’da aramak yerine, kendi özüne dönerek , ‘Milli ve Yerli’ açılımlarla bölgemizin ve İslam dünyasının barış ve istikrarının mihenk taşı olmak için yeni hamleler başlatması artık kaçınılmazdır. Bu nedenle, 24 Temmuz’da Ayasofya Camii’nde kılınacak ilk namazda D-8 ülkeleri başta olmak üzere tüm Müslüman devlet ve topluluk mensuplarının bir araya gelerek birlik ve bütünlük içerisinde olmaları, İslam Alemi’nin tek yürek olduğunu tüm dünyaya göstermeleri ve bunun akabinde de siyasi, ekonomik, teknolojik ve askeri alanda birlikteliklerini gerçekten tesis etmek için gerekli adımları atmaları en büyük arzumuzdur. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vesile olan tüm yetkililere teşekkür ve tebrik

Erbakan, açıklamasını "Bu vesileyle başta Sn. Cumhurbaşkanı olmak üzere Ayasofya Camii’nin aslına uygun bir şekilde yeniden ibadete açılmasına vesile olan tüm yetkilileri ve Ayasofya’yı müzeye çeviren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nı iptal eden Danıştay 10. Dairesi Başkanı ve üyelerini tebrik ediyor, ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’nin birlik, beraberlik, barış ve istikrara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz. Bu çok önemli ve tarihi adım milletimize ve İslam Alemi’ne hayırlı olsun." sözleriyle noktaladı.