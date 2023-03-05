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Ersan Şen canlı yayında 'Adayım' dedi, Akşener aradı

Habertürk TV kanalında Kürşad Oğuz'un hazırlayıp sunduğu 'Olaylar ve Görüşler programına katılan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında Cumhurbaşkanı adayı olduğu söyledi.

05 Mart 2023 Pazar 01:06
Ersan Şen canlı yayında 'Adayım' dedi, Akşener aradı

Ersan Şen canlı yayında 'Adayım' dedi, Akşener aradı



Millet İttifakı'nın kurduğu Altılı Masa'dan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından siyasi dengeler yeniden kuruluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın daha da genişlemesi için çaba harcarken, HaberTürk ekranlarında son politik gelişmeler tartışılırken, Prof. Dr. Ersan Şen'den ilginç bir çıkış yaşandı. Ersan Hoca'nın çıkışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Prof. Dr. Ersan Şen, kendisine teklif gelmesi haline cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Şen'i arayarak 'görüşme' talep etti.

Hukukçu Ersan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada "Sayın Meral Akşener’den ve İYİ Parti’den böyle bir teklif gelirse elbette seve seve kabul ederim." ifadelerini kullandı.


Gazeteci Faruk Aksoy'un "Ersan Hocam, Meral Hanım arayıp sizi Cumhurbaşkanı adayımız olarak görmek istiyoruz dese ne yaparsınız?" sorusu üzerine söz konusu açıklamaları yapan Ersan Şen, sosyal medyada da gündem oldu.

AKŞENER GÖRÜŞMEK İSTEMİŞ

Program devam ederken Ersan Şen, Meral Akşener tarafından arandığını belirterek, “Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz’ dedi, ‘Ciddiyim’ dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ersan şenMillet İttifakı
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