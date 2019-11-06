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İmamoğlu'nu kahraman yapan kitaba CHP'den tepki

Yerel seçimler sırasında CHP'nin İstanbul ve çeresindeki kampanyasını kaleme alan Necati Özkan'ın Kahraman'ın Yolculuğu adlı kitabı tartışmalara neden oldu.

İmamoğlu'nu kahraman yapan kitaba CHP'den tepki

Yerel seçimler sırasında CHP'nin İstanbul ve çeresindeki kampanyasını kaleme alan Necati Özkan'ın Kahraman'ın Yolculuğu adlı kitabı tartışmalara neden oldu.

06 Kasım 2019 Çarşamba 14:50
İmamoğlu'nu kahraman yapan kitaba CHP'den tepki

Yerel seçimler sırasında CHP'nin İstanbul ve çeresindeki kampanyasını kaleme alan Necati Özkan'ın Kahraman'ın Yolculuğu adlı kitabı tartışmalara neden oldu. CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, kitabın içinde geçen ifadelerin seçim sürecinde binlerce kişinin emeğine saygısızlık olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel söylemleriyle örtüşmeyen Necati Özkan tarafından yazılan "Kahraman'nın Yolculuğu" adlı kitap partide tartışmaları tetikledi. 2019 yerel seçimlerinin kazanılmasında, CHP il teşkilatının verdiği mücadele yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kişisel başarısını övgüler yağdıran 'Kahraman'n Yolculuğu adlı kitaba ilk tepki il başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki kampanyasının direktörü Necati Özkan'ın 'Kahramanın Yolculuğu' isimli kitabına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerindeki kampanyalarının direktörlüğünü yapan siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan, kampanya sürecini "Kahraman'ın Yolculuğu" adıyla kitaplaştırdı. Özkan'ın kitabına CHP il yönetiminden tepki gecikmedi.

"SÜRECİN HER AŞAMASI"

Tanıtım bülteninde "Kahramanın Yolculuğu'nda, İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceğini etkileyecek ölçekte sonuçlar yaratacağı şimdiden görülen o olağanüstü altı ay, sürecin her aşamasını kahramanla birlikte yaşayan, İmamoğlu Kampanyası’nın direktörü Necati Özkan tarafından anlatılıyor" ifadeleriyle anlatılan kitap, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tepkisini çekti.


"EMEĞE SAYGISIZLIK..."

Kaftancıoğlu, Twitter'da yaptığı açıklamada "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!" ifadelerini kullandı.

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