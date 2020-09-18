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İnternetçi Arkadaş'dan AK Partili Göksu'ya kapak gibi cevaplar

18 Eylül 2020 Cuma 05:30
İnternetçi Arkadaş'dan AK Partili Göksu'ya kapak gibi cevaplar

İnternetçi Arkadaş'dan AK Partili Göksu'ya kapak gibi cevaplar

Kibirli tavırlarıyla kamuoyunda ve sosyal medyada sert tepkilere neden olan, AK Partili'lerin bile nefretini çeken Tevfik Göksu'nun 'İnternetçi Arkadaş' sözlerinin ardından tartışmalar büyüyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde "internetçi Arkadaş" tartışması sonrası kamuoyundan AK Partili siyasetçiye tepkiler yağıyor. Aylarca İBB Meclisi'ni tıkayarak, İstanbul'un hizmet almasını engelleyen Tevfik Göksu'nun kibirli sözlerine özellikle gençlerin tepkisi büyük oldu. 
İYİ Parti Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız, metrolarda internet kullanılması talebini dile getirirken, AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun "İYİ Parti'de konuşan 'internetçi arkadaşımız' galiba sanal dünyada çok fazla geziyor" sözleri tartışma yarattı. Yıldız, "Bana 'İnternetçi arkadaş' diyerek gençlerimizin internet talebini aklınca aşağılamaya çalışıyor" diye karşılık verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda İYİ Partili Vedat Taylan Yıldız, İBB’nin metrolarda internet hizmeti vermek için kasım ayında yaptığı başvuruya İstanbul Valiliği'nin 10 aydır yanıt vermediğini açıkladı.

İnternetin öneminin pandemi döneminde daha iyi anlaşıldığını söyleyen Yıldız, metrolarda internet olmadığı için 16 milyon İstanbullunun, metroda seyahat ederken, dünya ile bağlantısının koptuğunu vurguladı.

Yıldız konuşmasında, "Burada amaç iki taraflı iletişimi sağlamaktı. 10 ayı aşkın süredir 16 Milyon İstanbulluyu temsil eden Büyükşehir Belediyemize cevap gelmedi. Kaldı ki Büyükşehir Belediyemize bu projenin hiçbir mali yükü yok. Tam tersine baz istasyonlarından kira geliri sağlayacağız. Ve bu para İstanbullulara hizmet olarak geri dönecek. Ayrıca kuracağımız WI-FI ağı da geliştirdiğimiz ortak bir reklam modeliyle kendi masrafını misliyle karşılayacak. Hem Büyükşehir Belediyemiz para kazanacak, hem de vatandaşımızın en önemli taleplerinden birini karşılamış olacağız" dedi.

GÖKSU'DAN 'İNTERNETÇİ' YANITI

İBB’nin AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İYİ Parti’de konuşan 'internetçi arkadaşımız' galiba sanal dünyada çok fazla geziyor. İstanbul Valimizin konuyla ilgili herhangi bir müdahalesi ve ya engellemesi bulunmamaktadır" şeklindeki ifadelerle yanıt verdi.

Bunun üzerine tekrar söz alan Yıldız, Göksu'nun kendisine "internetçi arkadaş" diyerek hitap etmesine tepki göstererek, "Ben 'internetçi arkadaş' değilim, ismim Taylan Yıldız. Stanford’dan da doktoram var. Onun için öncelikle herkes bir kendine gelsin. Bana ‘İnternetçi arkadaş’ diyerek gençlerimizin internet talebini aklınca aşağılamaya çalışıyor. Gençler, bu siyasetçiler sizin dünyanızı zerre kadar anlamıyor. Ama ben sonuna kadar sizin internetçi abiniz olmaya ve haklarınız için savaşmaya devam edeceğim" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
İBBVedat Taylan Yıldız
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