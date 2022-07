İYİ Parti'den Balıkesir'de seçim güvenliği toplantısı



Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Toplumsal, siyasal ve giderek artan ekonomik sorunlar her geçen gün derinleşerek etkisini ağır bir biçimde gösteriyor.

Ekonomiden adalete, eğitimden sağlığa, özgürlükten güvenliğe akla gelen her alanda yaşanan çok yönlü kriz hali, vatandaşlarımızın sadece gündelik hayatlarını olumsuz etkilemekle kalmıyor, geleceğe yönelik umutlarını da yok ediyor. Bu ülke bu zihniyetle yönetilemiyor!



Balıkesir Türkiye’de nüfus sıralamasında 17. sırada yer alırken, kişi başına düşen milli gelir sıralamasında 24. sırada yer alıyor. Balıkesir Türkiye’ye 54,4 milyar TL ile Türkiye ekonomisine en çok katkı sağlayan 15. il olmasına rağmen, bu Balıkesirlilerin cebine yansımıyor; çünkü kişi başına milli gelir dolar bazında 7427 dolar ve Türkiye ortalaması olan 8600 doların oldukça altında.

Son yıllarda tarımda ciddi bir gerileme söz konusu olmuş. Örneğin son 15 yılda Balıkesir tam 620 bin dekarlık tarım alanını kaybetmiş. Bu alan Rize’nin toplam tarım alanına denk.

Balıkesir Türkiye’de en az sosyal huzura sahip illerden bir tanesi ve 54. sırada bulunuyor. Bu eksiklik de maalesef boşanma hızlarına ve intihar hızlarına yansıyor. Balıkesir Türkiye’de en çok intiharın ve boşanmanın gerçekleştiği illerimizden bir tanesi.



Bütün bunlara rağmen Balıkesir’in mevcut sorunlarını çözmek hiç de zor değil, yalnızca bu konuda iddialı bir irade gerekiyor. Çiftçilere verilen destekleri etkin ve doğru dağıtarak, çiftçi borçlarını silip, yerli hayvan üretimine destek vererek, zeytinyağı destek primlerini artırarak ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine önayak olunarak tarımdaki sorunların çok büyük kısmını ortadan kaldırmak mümkün.

Bu derin sorunlara çözümlerimiz ve bu çözümleri uygulayacak kadrolarımız hazır. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in liderliğinde, kuruluşumuzdan bugüne hızla ilerlediğimiz iktidar yolunda, doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye’yi güneşli, huzurlu, bereketli günlere kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz.



Önümüzdeki seçim ülkemizin ve milletimizin geleceği için hayati önem taşıyor.



Bu seçim, giderek totaliterleşen, adaletin ve liyakatin olmadığı, hukukun üstünlüğü yerine güçlünün hukukun hüküm sürdüğü, partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulup, demokrasimizin güçleneceği, denge ve denetim sisteminin temin edildiği ve milletin temsilcilerinin ve milletimizin söz sahibi olduğu Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçmek için bir fırsattır.

Ülkece güvenli, huzurlu ve mutlu günlere kavuşmak için sandığın gelmesini bekliyoruz. İnanın, çok az kaldı

…

İktidarı hedefleyen bir siyasi partinin Seçim İşleri Başkanlığı olarak seçmen listeleri üzerinde kapsamlı incelemeler yapıyor, sağlıklı bir seçmen listesiyle seçimlere girebilmek için aylardır çalışıyoruz.

İtirazları yapacak, partimizi temsil edecek İl/İlçe Seçim Kurulu Üye ve Temsilcilerimizin eğitimlerini veriyoruz.



Okul sorumlularımızın, sandık kurulu üyelerimizin ve müşahitlerimizin atamalarını ve eğitimlerini bugünden gerçekleştiriyoruz. İl ve ilçelerde seçim koordinasyon merkezlerini oluşturuyoruz.

Seçime kadar ve seçim günü kullanacağımız İRİS – İYİ Parti Raporlama ve İletişim Sistemi hazır. Seçim günü sandık sonuçlarını sistemimize yükleyecek ekiplerimizi oluşturuyor ve eğitiyoruz.

Bütün bu çalışmaları seçime tek başımıza girecekmiş gibi yapıyor ayrıca 6’lı masada bir arada olduğumuz siyasi partilerle de koordineli bir şekilde faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Gelişmiş demokrasilerde tartışma konusu olmaması gereken “seçim güvenliği” kavramı maalesef ülkemizin öncelikli gündemlerinden biri haline geldi

Son yıllarda seçim süreçlerinde yaşadığımız olumsuzluklar, vatandaşlarımızın seçimlere olan güvenini zedeleyerek oy verme davranışlarını ve motivasyonlarını menfi yönde etkilemiş, kaygı ve endişelerini arttırmıştır.

Ne yazık ki, adreste olmadığı halde seçmen listesinde görünen kişiler, mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması, geçerli-geçersiz oylar üzerinden yapılan itirazlara göz kapamalar, muhalefetin bütün itirazları yok sayılırken, iktidarın talebiyle tekrarlanan seçimler gibi pek çok kanunsuzluk, hile, ihlal ve usulsüzlüklere hep birlikte şahit olduk.



Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetimizin parolası “Egemenlik kayıtsız, şartsız, milletindir” sözüyle vurguladığı millet iradesinin tecelli edeceği tek yer sandıktır.

Seçim güvenliğinin temini, seçimlerin adil, dürüst ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini ve vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile seçime katılımını sağlamak için esastır.



Seçim güvenliği, seçim sürecinin vazgeçilmez bir unsurudur ve bunu temin etmek de seçimin yönetim ve güvenliğinden sorumlu kurumlar ile seçime katılan siyasi partilerin asli görevidir.Buradan seçimin yönetim ve güvenliğinden sorumlu kurumların bağlı olduğu İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı’na da sesleniyorum!



Seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası görevinizi hukuka ve kanunlara uygun yapın! Kolluk güçleri ve yargı mensupları üzerinden oyun kurmayın, kurumlarınızın mensuplarına baskı uygulamayın! Hukuksuz ve kanunsuz eylemlere meyletmeyin!



Kararını vermiş millet iradenin önünde tezgahlanmış hiçbir oyun ve hile başarılı olamaz!

Artık İYİ Parti var! İyi takipteyiz.

Seçimlerin adil, serbest, eşit, şeffaf, düzen ve dürüstlük ilkeleri içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbirin alınmasına yönelik olarak milletimizle iş birliği ve güç birliği içinde olacağımızı teyit ediyoruz.

Vatandaşlarımız müsterih olsunlar; seçim güvenliği konusunda üzerimize düşen sorumluluğun ne derece büyük olduğunun farkındayız ve bu konuda kendimize güveniyoruz.

Oy namustur; dolasıyla, vatandaşlarımızın sandığa atacağı her oy, seçime katılan siyasi partilerin güvencesi altındadır. İYİ Parti olarak, her türlü tedbiri alıyoruz.

Erken, baskın veya zamanında yapılacak olan seçime hazırız!

Ülkemizi giderek daha derin bir karanlığa sürükleyen ucube partili cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğimiz günler çok yakın.

Milletimizin helal oylarıyla bu harami düzene son vereceğiz.

Bunun için de vatandaşlarımızın bir tek oyunun dahi zayi olmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Seçimin ilanıyla birlikte resmen başlayacak olan süreçte, hangi siyasi partiye veya adaya verilmiş olursa olsun, her bir oyun sonuçlara doğru yansıması hususunda, bu iş ve güç birliğinin eksiksiz gerçekleşmesi için üzerimize düşeni yapmak milletimize taahhüdümüzdür.

Bugün Balıkesir’de dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz toplantılarımıza bütün yurt sathında devam edeceğiz.

Nihayetinde, İYİ Parti farkını sahada olduğu gibi sandıkta da ortaya koyacağımızı göreceksiniz.

Bu vesileyle, bugün toplantımıza ev sahipliği yapan Balıkesir İl Başkanımız Sn. Özlem Ural Hanımefendi ve Balıkesir il ve ilçe teşkilatlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Katılımcılar

Genel Merkez:

Şenol Sunat, Seçim İşleri Başkanı, Ankara Milletvekili.

Burcu Akçaru, Genel İdare Kurulu Üyesi, Seçim İşleri Bşk. Yrd.

Av. Mustafa Tolga Öztürk, YSK Temsilcisi, Seçim İşleri Bşk. Yrd.