Kemal Kılıçdaroğlu: Adalet ya gelecek ya gelecek

Milli İttifakı liderleri, hakkındaki mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul Saraçhane’de düzenlenen Millet, İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yurttaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul Saraçhane’de düzenlenen “Millet, İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde; “Sevgili İstanbullular asla başınızı öne eğmeyin. Önümüzde altı ay kaldı, geliyoruz. Siz de haykırın iktidar, iktidar, iktidar. İktidar olmak için geliyoruz. İktidar olacağız” dedi.

İmamoğlu’nun ardından kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarını 11 madde halinde sıraladı. “İktidar” sloganlarına “Endişe etmeyin. İktidar olacağız. Hiç endişe etmeyin” karşılığını veren Kılıçdaroğlu, “11 madde halinde düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağım. Kısa bir sunuş olacak, dikkatle dinlerseniz son derece mutlu olurum” dedi.

Konuşması sırasında sık sık “Hak, Hukuk, Adalet”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atılan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“ADALET YA GELECEK YA GELECEK"

Bir… Mevlâna der ki: ‘Adalet, kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ve kâinat onun etrafında döner.’ Bugün bizi buraya getiren, yaşadığımız adaletsizliktir. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Adalet ya gelecek ya gelecek.

"ADALETİ DAĞITACAK KİŞİ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE VİCDANİ KANAATİNE GÖRE KARAR VERMEK ZORUNDADIR"

İki… Adaleti dağıtacak kişi, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vermek zorundadır. Yani yargıç; hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vermek zorundadır. Bu yapılmadığı taktirde adaletsizlik olur.

"ADALETİ DAĞITACAK KİŞİ SARAYIN SOFRASINA ASLA OTURMAYACAK"

Üç… Adaleti dağıtacak kişi; kralın sofrasına, sultanın sofrasına, sarayın sofrasına asla oturmayacak. Çünkü; sofraya oturan alimin verdiği fetva yanlıştır ve doğru olmaz.

"BİZ, MİLLİ İRADEYİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Dört… Milli irade; 1921 ve 1924 anayasalarının birinci maddesi şudur: ‘Hakimiyet bila kayd-ü şart milletindir.’ Bugünkü diliyle; yeni anayasada ve Meclis’in duvarında yazılı olan, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ Milletin iradesine bugün, darbe vurulmuştur. 16 milyon İstanbullunun iradesine, bir yargıç aracılığıyla darbe vurulmuştur. Biz, milli iradeyi yeniden ama yeniden inşa edeceğiz.

Madde beş… Adalet; bugün yaşadığımız Türkiye’de, adalet artık temel bir Türkiye sorununa dönüşmüştür. Çünkü, sokakta herhangi bir vatandaşa sorun, ‘Bu ülkede adalet var mıdır’ diye. Emin olun büyük bir kısmı, ‘Bu ülkede adalet yoktur’ diyecek. Ama bizler, altılı masa olarak adalet konusunda kararlıyız ve adaleti bu ülkeye mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Bugün Türkiye’de hiç kimse kendisini güvende hissetmiyor. Hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku var. Dayısı olana kimse ses çıkarmıyor. Ama bir genç tweet attığı zaman sabahın köründe kapısı çalınıyor ve gözaltına alınıyor. Bu manzarayı bitireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Asla ve asla, bir daha bu manzaraları yaşamayacaksınız.

"ADALET AĞACI İÇERİSİNDEKİ KURTLARI TEMİZLEYECEĞİZ. ADALETİN AĞACI GÖRKEMLİ VE SAĞLIKLI OLACAK"

Altı… Yargıyı itibarsızlaştıranlar var. Yani, yargıç koltuğunda oturup; yargıyı itibarsızlaştıranlar var. Ağacın kurdu kendi içindedir. Asla unutmayın. Uyuşturucu baronlarına ses çıkarmazlar. Parti teşkilatından gelenleri; hakimlik savcılık koltuğuna oturturlar, çetelerle yan yana gezerler. Dolayısıyla bu tabloyu da değiştireceğiz. O adalet ağacı içerisindeki kurtları tek tek temizleyeceğiz. Adaletin ağacı görkemli olacak ve sağlıklı olacak.

"ZULMÜN ARTSIN Kİ TEZ ZEVAL BULASIN"

Yedi… Güzel bir atasözümüz var: ‘Zulmün artsın ki tez zeval bulasın’ der. Zulmün artsın ki tez zeval bulasın. Evet, zulüm var. Bugün mü var? Hayır. Öteden beri bu ülkede bir zulüm var. Milletvekillerimiz tutuklandı. Gazeteciler tutuklandı. İstanbul İl Başkanımız da siyasi yasak kapsamına alındı. Milletvekillerimiz hapse atıldı. Dolayısıyla bu tablo, zulmün arttığı bir tablodur. Bu da yakında zeval bulacaklar demektir ve onları göndereceğiz.

"HİÇBİR GÜÇ EKREM İMAMOĞLU’NU İSTANBUL’A HİZMET ETMEKTEN ALIKOYAMAZ. GÖREVİNİ ONURUYLA VE ŞEREFİYLE YAPACAKTIR"

Sekiz… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar; asla ve asla kabul edilemez. Toplumun vicdanını yaralamıştır. Toplumun vicdanı kanamaktadır. Şunu herkes çok iyi bilsin. Ekrem Başkan hakkında verilen karar; bize bir milimlik dahi geri adım attırmayacaktır ve biz kararlılık başkanın arkasında duracağız. Çünkü, bizim kupon arazi merakımız yok. Çünkü bizim, yeşil alanları beton ormanına dönüştürmek gibi bir hevesimiz yok. Çünkü bizim, rantiyecilere hizmet etmek gibi bir görevimiz de yok. Her belediye başkanımız halka hizmet eder. Halka hizmet, Hakka hizmettir. Biz kuralı böyle biliriz. Açık ve net ifade edeyim: Hiç kimse, hiçbir güç Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini onuruyla ve şerefiyle yapacaktır.

"TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI YİYENLERİ GÖNDERECEĞİZ"

Dokuz… Göndereceğiz, göndereceğiz… Adaletsizliği kural haline getirenleri, göndereceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenleri, göndereceğiz. Milli iradeye darbe yapanları, göndereceğiz. Yargıyı itibarsızlaştıranları, göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Altılı masa kararlı. Bu ülkeye huzuru bereketi getireceğiz, adaleti getireceğiz.

"ALTI AY SONRA MARATON BİTECEK VE GÜZEL BİR TÜRKİYE’Yİ GÖRECEKSİNİZ. KUCAKLAŞAN BİR TÜRKİYE’Yİ GÖRECEKSİNİZ"

On… Hiç kimse unutmasın ve hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu bir 100 metre koşusu değil. Bu bir maratondur. Ve maratonun sonuna geldik. Altı ay sonra maraton bitecek; yeni bir Türkiye’yi göreceksiniz, güzel bir Türkiye’yi göreceksiniz, kucaklaşan bir Türkiye’yi göreceksiniz, bereketli bir Türkiye’yi göreceksiniz.

"İKTİDAR OLACAĞIZ"

On bir… Sevgili İstanbullular asla başınızı öne eğmeyin. Önümüzde altı ay kaldı, geliyoruz. Siz de haykırın iktidar, iktidar, iktidar. İktidar olmak için geliyoruz. İktidar olacağız.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını tamamlayıp kürsüden inerken de “İktidar, iktidar” sloganları atıldı.