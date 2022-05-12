Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay kararına çok sert tepki



Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararının ardından CHP il teşkilatları Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla CHP İl Başkanlığı önünde toplandı. Kılıçdaroğlu konuşmasında "Erdoğan'a sesleniyorum; sen iki yüzlüsün, fırsatçısın, manipülatörsün, bir zorbasın. Zulmün ve küstahlığın artık son buluyor" dedi.



Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararları onadı. Karar üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile çok sayıda milletvekili ve yurttaş CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu açıklama yaptı Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs'taki 'Milletin Sesi' mitinginin Bursa'dan İstanbul'a alındığını açıkladı.



CHP Genel Başkanı İstanbul İl Binasına geldi. Kılıçdaroğlu burada toplanan halka sesleniyor...

"Yönetenlere yönetene Erdoğan'a sesleniyorum; sen iki yüzlüsün, fırsatçısın, manipülatörsün, bir zorbasın. Zulmün ve küstahlığın artık son buluyor. Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü emeklilerimizin gürültüsüdür.

Her bir vatandaşın onuruyla ve özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız. En karanlık anın şafağa en yakın anın olduğunu biliyoruz, hep birlikte seslendiriyoruz. Erdoğan biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin iyiye gideceğini bu zulmün de son bulacağını bir kez daha huzur ve sükunetin bu ülkeye geri geleceğini biliyoruz. Bütün bu acımasızlıkla senin zayıflıklarından doğuyor. Sen zayıfsın biz güçlüyüz.

Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında bir dolu halk var. Canan cesurdur, Canan yüreklidir.

Bursa'da miting yapacaktık. Artık mitingin adresi İstanbul'dur. İstanbul'da yapacağız.

Zalimin zulmü karşında asla geri adım atmayacağız. Hiç endişe etmeyin. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek.

KARAR SONRASI NELER YAŞANDI?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Hapis cezasının yanı sıra Kaftancıoğlu'na siyasi yasak kararı uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Karar ardından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi.

Karar muhalefetin büyük tepkisini çekerken, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde karara karşı gösteri düzenlendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla çok sayıda milletvekili ve yurttaş CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

Saat 18.00 itibariyle CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmalar başladı. Birçok milletvekili ve belediye başkanı da alana geldi.

Toplanan kalabalık alana gelen'nu alkışlarla karşıladı. Birçok milletvekili ve belediye başkanı da alana geldi. “Hak, Hukuk, Adalet” ve “Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganları atıldı.

Kaftancıoğlu'nun ardından partinin il başkanlığı önüne CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da geldi.

DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

19.21:CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Sen iki yüzlüsün, fırsatçısın, zorba ve manipülatörsün. Zulmün ve küstahlığın artık son buluyor" dedi. Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs'taki 'Milletin Sesi' mitinginin Bursa'dan İstanbul'a alındığını açıkladı

18.55 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti binasına giriş yaptı.

18.35 Kaftancıoğlu, kendisine destek veren yurttaşlarla buluştu.

18.30 Canan Kaftancıoğlu kendisini sloganlarla karşılayan partililere "Her zaman beraberiz" diyerek yanıt verdi.

18.30 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasına sloganlar eşliğinde giriş yaptı.

18.15 CHP'li milletvekilleri ve partililer Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı, bina önünde kalabalık artıyor.

17.35 DİSK eski Genel Başkanı ve CHP'li eski milletvekili Süleyman Çelebi: Seçim öncesi alınan bir karar... Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorulduğunda, hukuksuzluk ve adaletsizliktir. Bu uygulamalar, bir kin üzerine alınan kararlardır.

17.00: CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Gezi davasından çıkan siyasi kararla birlikte hukukun Türkiye'de askıya alındığını dünya duydu. Bu karar siyasi bir karardır. Seçime giderken ön almaya yönelik bir yol temizliği yapmaya çalışıyorlar.



16.45: CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP binası önünde açıklama yaptı.

Hamzaçebi şunları söyledi: Eğer bu sosyal medya paylaşımlarında herhangi bir şekilde bir terör örgütü propagandası, herhangi bir şekilde cumhurbaşkanına hakaret, herhangi bir şekilde Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddelerini ihlal eden bazı ifadeler olmuş olsaydı savcılar herhalde altı yıl beklemezlerdi.. Sonra harekete geçen savcı, başlatılan soruşturma görülen mahkeme ve bugün Yargıtay'ın kararı. Bu bu kararın hukuksuz olduğunu gösteriyor.

16.30: CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde hareketlilik başladı. Gazeteciler, il başkanlığı önünde hazırlıklarını yapıyor.

16:00: CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat karara çok sert tepki gösterdi.

Cemal Canpolat, Yargıtay'ın aldığı kararın siyasi olduğunu ifade etti. Canpolat, "CHP İsanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu ile ilgili alınan karar siyasi bir karardır. Bu karar cumhuriyetimizi kuran partiye, demokrasiye, hukuka, kadınlarımızın siyasal yaşama vurulan en büyük darbedir. Kabul etmiyoruz" dedi.

