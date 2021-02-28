Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Maltepe'de çöp sorunu | İBB ekipleri harekete geçti

Grev yüzünden Maltepe'de 5 gündür toplanmayan çöpler vatandaşları çileden çıkardı. İBB, gelişmeler üzerine çok sayıda temizlik aracı ile çöpleri toplamaya başladı.

28 Şubat 2021 Pazar 12:09
Maltepe'de çöp sorunu | İBB ekipleri harekete geçti

Maltepe'de çöp sorunu | İBB ekipleri harekete geçti

Maltepe'de hızla biriken çöp dağlarına İBB temizlik ekipleri el koydu. DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev nedeniyle ilçede çöpler 5 gündür toplanmıyordu. İBB'den konuyla ilgili açıklama gecikmedi. "Halk sağlığı için çöpleri topluyoruz" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Maltepe Belediyesi'nde yaşanan grev nedeniyle, çok sayıda vatandaş tarafından temizlik ve çöp toplanmamasıyla ilgili İBB'ye şikayet iletildiği belirtildi.

Açıklamada “Pandemi döneminde temizlik koşullarının taşıdığı hayati önem nedeniyle, bu şikayetlere İBB'nin kayıtsız kalması, toplum sağlığı açısından mümkün değildir. Bu sebeple, grev hakkına saygı duymakla birlikte, Maltepe'de toplum sağlığını tehdit eden unsurlar İBB iştiraki İSTAÇ marifetiyle toplanmaktadır” denildi.

“ANAYASAL HAK”

Anayasanın 56. maddesine atıf yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

* Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Anayasa da yer alan hükümler devlete ve vatandaşa birer tavsiye değil, uyulması zorunlu, müeyyideye bağlanmış en üst hiyerarşik kurallar bütünüdür.

* Büyükşehir sınırları içinde çevrenin korunması genel yetkisi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin (i) bendi uyarınca Büyükşehir Belediyesine verilmiştir. Yine,1593 Sayılı Hıfzıssıha Kanunu'nun  çeşitli maddeleri, çevre ve toplum sağlığının korunması konusunda belediyeleri yetkili kılmaktadır.

* Bu çerçevede; grev nedeniyle Maltepe ilçesinde toplanmadığı için, çevre sağlığına zarar veren ve salgın hastalık üreme ve yayma riski taşıyan çöplerin toplanmasına, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan ana arterler ve meydanlar öncelikli olmak üzere, katkı sağlanmaktadır.

“BU SÖZÜ SAHİPLERİNE İADE EDİYORUZ”

Bazı çevrelerce İBB'ye yönelik ‘grev kırıcı’ yakıştırmasının yapıldığı ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

* Bu yakıştırmanın içinde bulunduğumuz salgın ortamı şartlarında kabul edilmesi mümkün değildir. Bu yakıştırmayı, İBB ailesi olarak sözün sahiplerine iade ediyoruz.

* Maltepe Belediyesi'nin temizlik işçilerinin hak ettiği ücreti alması konusunda da ilgili kurumla İBB olarak görüşmelerimiz devam etmektedir.

 * Arzumuz, bir an evvel bu grevin tarafları memnun edecek şekilde sona ermesidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe ya da parti farkı gözetmeksizin, toplumun genelini ilgilendiren sorunlara her yerde güçlü bir şekilde müdahale etmeye devam edecektir.

Anahtar Kelimeler:
MaltepeGrevçöp GreviTemizlik Işçileri GreviİBBDisk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beş siyasi partiden ortak duruş | İstanbul Sözleşmesi'nden dönmek yok
Beş siyasi partiden ortak duruş | İstanbul Sözleşmesi'nden dönmek yok
Koray Aydın | Bunları söylemezsek nankörlük olur, Kılıçdaroğlu'na minnettarım
Koray Aydın | Bunları söylemezsek nankörlük olur, Kılıçdaroğlu'na minnettarım
Selçuk Özdağ'a saldıranlar serbest bırakıldı
Selçuk Özdağ'a saldıranlar serbest bırakıldı
Dekan da böyle söylerse | İlahiyatçı dekandan akıllara zarar tehdit
Dekan da böyle söylerse | İlahiyatçı dekandan akıllara zarar tehdit
Fatih Erbakan: 'Yerli ve milli bir anayasa için destek vermeye hazırız'
Fatih Erbakan: 'Yerli ve milli bir anayasa için destek vermeye hazırız'
Fatih Erbakan | 3. ittifak için görüşmeler yapıyoruz
Fatih Erbakan | 3. ittifak için görüşmeler yapıyoruz
Selçuk Özdağ'a saldırı | Saldırgan ocak bağlantılı çıktı
Selçuk Özdağ'a saldırı | Saldırgan ocak bağlantılı çıktı
Prof. Dr. Doğan Aydal | Hükümet algı yönetimi yapıyor
Prof. Dr. Doğan Aydal | Hükümet algı yönetimi yapıyor
Konya'yı karıştıran olay | Belediye başkanı işçisine zam yapınca kavga çıktı
Konya'yı karıştıran olay | Belediye başkanı işçisine zam yapınca kavga çıktı
Selçuk Özdağ'a saldırı | Hedef öldürmekti
Selçuk Özdağ'a saldırı | Hedef öldürmekti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim