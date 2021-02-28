Maltepe'de çöp sorunu | İBB ekipleri harekete geçti

Maltepe'de hızla biriken çöp dağlarına İBB temizlik ekipleri el koydu. DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev nedeniyle ilçede çöpler 5 gündür toplanmıyordu. İBB'den konuyla ilgili açıklama gecikmedi. "Halk sağlığı için çöpleri topluyoruz" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Maltepe Belediyesi'nde yaşanan grev nedeniyle, çok sayıda vatandaş tarafından temizlik ve çöp toplanmamasıyla ilgili İBB'ye şikayet iletildiği belirtildi.

Açıklamada “Pandemi döneminde temizlik koşullarının taşıdığı hayati önem nedeniyle, bu şikayetlere İBB'nin kayıtsız kalması, toplum sağlığı açısından mümkün değildir. Bu sebeple, grev hakkına saygı duymakla birlikte, Maltepe'de toplum sağlığını tehdit eden unsurlar İBB iştiraki İSTAÇ marifetiyle toplanmaktadır” denildi.

“ANAYASAL HAK”

Anayasanın 56. maddesine atıf yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

* Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Anayasa da yer alan hükümler devlete ve vatandaşa birer tavsiye değil, uyulması zorunlu, müeyyideye bağlanmış en üst hiyerarşik kurallar bütünüdür.

* Büyükşehir sınırları içinde çevrenin korunması genel yetkisi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin (i) bendi uyarınca Büyükşehir Belediyesine verilmiştir. Yine,1593 Sayılı Hıfzıssıha Kanunu'nun çeşitli maddeleri, çevre ve toplum sağlığının korunması konusunda belediyeleri yetkili kılmaktadır.

* Bu çerçevede; grev nedeniyle Maltepe ilçesinde toplanmadığı için, çevre sağlığına zarar veren ve salgın hastalık üreme ve yayma riski taşıyan çöplerin toplanmasına, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan ana arterler ve meydanlar öncelikli olmak üzere, katkı sağlanmaktadır.

“BU SÖZÜ SAHİPLERİNE İADE EDİYORUZ”

Bazı çevrelerce İBB'ye yönelik ‘grev kırıcı’ yakıştırmasının yapıldığı ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

* Bu yakıştırmanın içinde bulunduğumuz salgın ortamı şartlarında kabul edilmesi mümkün değildir. Bu yakıştırmayı, İBB ailesi olarak sözün sahiplerine iade ediyoruz.

* Maltepe Belediyesi'nin temizlik işçilerinin hak ettiği ücreti alması konusunda da ilgili kurumla İBB olarak görüşmelerimiz devam etmektedir.

* Arzumuz, bir an evvel bu grevin tarafları memnun edecek şekilde sona ermesidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe ya da parti farkı gözetmeksizin, toplumun genelini ilgilendiren sorunlara her yerde güçlü bir şekilde müdahale etmeye devam edecektir.