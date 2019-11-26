Muharrrem İnce'den 3 kuruşluk dava

CHP içindeki kumpas kavgasının odağında yer alan Muharrem İnce, hakkında iddiaları ortaya atan iki gazeteci hakkında toplam 8 kuruşluk dava açtı.

Türkiye'nin son bir haftadır tartıştığı konu adliyelik oldu. CHP’li Muharrem İnce avukatı aracılığı ile Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu. Her iki gazeteci için açılan davada İnce, kendisine yönelik kumpasın aydınlatılması için mücadele veriyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusunun sonuç bölümünde, "Şüphelilerin görevlerini kötüye kullanarak müşteki sayın Muharrem İnce'ye yönelik olarak İftira ve Hakaret suçlarından dolayı, soruşturma başlatılarak kamu davasının açılmasına, yargılama sonucunda şüphelilerin cezalandırılmasını vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim" denildi.

Muharrem İnce'nin avukatı Çiçek ayrıca, Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği'ne başvurarak, "kişilik haklarına ve değer yargılarına alenen saldırmaları hasebi" gerekçesi ile Rahmi Turan için 5 kuruşluk, Talat Atilla için de 3 kuruşluk manevi tazminat talep etti.

Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen manevi tazminat talebi dilekçesinin sonuç bölümünde ise, "Yukarıda arz ve izah olunan ve re’sen göz önünde bulundurulacak hususlar çerçevesinde, davalılardan Rahmi Turan açısından, 5 Kuruş (0.05TL), diğer davalı Talat Atilla açısından 3 Kuruş (0.03 TL) , toplamda 8 Kuruş (0.08TL) manevi tazminatın davalılardan tahsiline, buna ek olarak davalının müvekkilimize yönelik saldırısının Borçlar Kanunu 58/2 gereğince kınanmasına ve bu kararın yayımlanmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesi müvekkil adına vekaleten talep olunur" denildi.

NE OLMUŞTU

Türkiye günlerdir, CHP’li bir siyasetçinin Saray’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği iddiasını konuşuyor. O görüşmede Erdoğan’ın CHP’li isme genel başkanlık için yardımcı olacağı da öne sürülmüştü. Bu iddiayı ilk yazan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, o CHP’linin Muharrem İnce olduğunu söylemiş ve kaynağının da gazeteci Talat Atilla olduğunu ilk kez Odatv’ye açıklamıştı. Talat Atilla da kaynağının CHP genel merkezinden bir isim olduğunu ifade etti.

Talat Atilla’nın bu açıklamasının ardından gözler CHP genel merkezine çevrilmişti. CHP bunu bir “Saray komplosu” olarak değerlendirirken, Muharrem İnce de yaptığı açıklamada gazetecilere açıklama yapmış ve komployu kuranların bulunmasını istemişti.