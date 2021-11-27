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Özhaseki | Bizden önce aç dağlarda insanlar vardı

Bizden önce "Buzdolabı, TV, Telefon, Otomobil Yoktu" diyen AKP'liler kervanına partinin Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı. Özhaseki 'Bizden önce aç, dağlarda yaşayan insanlar vardı' dedi.

27 Kasım 2021 Cumartesi 23:43
Özhaseki | Bizden önce aç dağlarda insanlar vardı

Özhaseki | Bizden önce aç dağlarda insanlar vardı



AK Parti öncesiyle sık sık övgüyle bahsederken topuzun ayarını kaçıran parti sözcüleri kervanına Mehmet Özhaseki de katıldı. Türkiye'de otomobil, televizyon, telefon, otoyol, asfalt yol, buzdolabı, fırın, ambulans yoktu iddialarını bir üst kategoriye taşıyan Özhaseki " "Aç, dağlarda yaşayan insanlar vardı, bizimle sosyal yardımlar, kurumlaştı. Hem sosyal hem hizmet belediyecilik ivme kazandı" dedi.

Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP’nin hem yerelde hem de genelde ‘eser ve hizmet siyaseti güttüğünü’ iddia etti.

20 yıldır iktidarda olduklarını dile getiren Özhaseki, “Hükümet noktasında cumhuriyet tarihi boyunca gelen bütün hükümetlerden başarılıyız. Ekonomide başarılıyız, iddiayla söylüyorum her zaman her yerde de tartışmaya varım. Ulaştırma, sağlık, milli savunma sanayiide, enerjide, aklınıza hangi alan geliyor her birinde çok şükür başarılıyız. Devrim niteliğinde işler yaptık” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİKİLER ZEKATINI BİLE YAPAMIYOR”

Özhaseki, mazeret üretmediklerini, kimseyi birbirinden ayırmadıklarını, ‘gece gündüz demeden çalıştıklarını’ savunarak şöyle konuştu:

“Aç, dağlarda yaşayan insanlar vardı, bizimle sosyal yardımlar, kurumlaştı. Hem sosyal hem hizmet belediyecilik ivme kazandı. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle de büyük yatırımlar yapmaya başladık. 30 yıl önceki Antalya'yı biliyorum, en az 2 dönem bile Menderes beyin yaptığı projeler ortada. Şimdikiler zekatını bile yapamıyor. Türkiye'nin her yerinde Allah'a hamdolsun güzel işler yaptık. Marka şehirler dediğimiz kavram ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız da bütün projelerimizin arkasında durdu.”

Anahtar Kelimeler:
özhaseki
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