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Selçuk Özdağ'a saldırı | Hedef öldürmekti

Gelecek Partisi kurucularından ve partinin Genel Başkan Yardımcısı olan Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının doğrudan öldürmeyi amaçladığı iddia edildi.

19 Ocak 2021 Salı 10:54
Selçuk Özdağ'a saldırı | Hedef öldürmekti

Selçuk Özdağ'a saldırı | Hedef öldürmekti

Türkiye genelendi sert tepkilere neden olan muhalif gazeteci ve siyasileri hedef alan son saldırılar infiale neden oldu. Gazeteci Yazar Orhan Uğurlu ile Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcısı Selçuk Özdağ'ı hedef alan saldırganları, MHP yöneticileri zımmen sahiplenirken, ülkü ocakları ile MHP'li temsilciler saldırıları soruşturan savcıyı sosyal medyada hedef aldı. 

Bu arada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Cuma İçten, parti kurucularından Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğramasıyla ilgili "Aslında emir Selçuk Özdağ'ın öldürülmesiydi" dedi.

“Filler ve siyasetçiler” başlıklı yazısında Cuma İçten, “Ne oldu da MHP AK Parti’ye teslim oldu” diye sordu. Selçuk Özdağ’a saldırıya değinen İçten, “Aslında emir Selçuk Özdağ’ın öldürülmesiydi” diye konuştu. 

Türkiye'de medyanın satın alındığını, hukukun askıya alındığını, seçmen iradesinin yok sayıldığını belirten Cuma İçten "Perinçek zihniyetinin AK Parti'yi ele geçirdiğini" belirtti. 

MHP ve onun zihniyeti ile yıllarca mücadele ettiklerini belirten eski AKP milletvekili Cuma İçten "Peki ne oldu da AK Parti MHP’ye teslim oldu? AK Parti'ye kuruluşundan bugüne kadar en çok destek olan, referandumu, Cumhurbaşkanlığını, cumhurbaşkanlık sisteminin geçmesini sağlayan Kürt’lerdir, bunu Sayın Cumhurbaşkanı defalarca dile getirmiştir, peki sonuç? Kürtlere sırt dönüldü" dedi. 

Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili de İçten şunları söyledi:

"Geçen günlerde Cuma namazına gitmek için evinden çıkan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Selçuk Özdağ bazı alçakların terör saldırısına maruz kaldı, bu alçaklara emir verenler aslında genel başkan yardımcımızın öldürülmesini emretmişlerdir.

"Peki alçaklara emir verenler kimlerdi? Siyasileri tutsak alan Fillerdir. Peki siyasiler fillere neden tutsaklar?

"Gelecek Partisi; özgürce siyaset yapan, geçmişi temiz, söyledikleri ile yaptıkları tutarlı kadroların bir araya gelmiş, Fillerin rahatsızlık duyduğu bir kitledir. İşte o yüzden her bir bireyin sözlerinden, çalışmalarından rahatsızlık duymaktadırlar. Partiyi kurduğumuz günden beri her bir arkadaşımıza her alanda saldırılar yapılmakta, zulmedilmekte, hayat hakkı tanınmamaktadır?" 

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Selçuk ÖzdağSaldırı
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