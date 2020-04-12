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Soylu istifa etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan geri çevirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Şimdi bunun zamanı değil' diyerek geri çevirdiği öğrenildi.

12 Nisan 2020 Pazar 21:23
Soylu istifa etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan geri çevirdi

Soylu istifa etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan geri çevirdi



Türkiye, hafta sonu biterken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasıyla sarsıldı. Sosyal Medya hesabından istifasını duyuran Soylu'nun istifa mektubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geri çevrildi. Edinilen bilgilere göre, istifa mektubu, özel kalemi aracılığıyla Erdoğan'a ulaştırıldı. Erodğan, istifa mektubunu 'Şimdi bunun sırası değil' cevabı verince, mektubun yırtılıp atıldığı ifade ediliyor. 


Soylu'nun istifasının zamanı olmadığını değerlendiren güvenlik uzmanları "Sayın bakan sorumluluğu çok ağır bir görev, son alınan kararın gözden geçirileceğini tahmin ediyoruz" yorumunu yaptılar.

Soylu'nun istifasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmediği duyuruldu. Açıklamada, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göervenini başında" denildi.


BAHÇELİ VE DESTİCİ'DEN SOYLU'YA ÇAĞRI


Süleyman Soylu'nun istifa ettiğine dair yaptığı açıklamanın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevine devam et çağrısında bulundu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici benzer bir açıklamanın ardından, istifa dilekçesini kabul etmemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak talebini ilettiğini açıkladı.

SOYLU'NUN İSTİFASI GENİŞ YANKI UYANDIRMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun beklenmeyen istifası Ankara kulislerini hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığı koltuğu için kimi görevlendireceği henüz bilinmiyor. İstifanın perde arkasını değerlendiren Külliye'ye yakın kaynaklar, tartışmanın Berat Albayrak'a yakınlığı ile bilinen medya kanalları tarafından başlatılmasına dikkat çekiyor

CUMHURBAŞKANI TALİMATIYLA İFADESİNİ KULLANMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına neden olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili tartışmaların fitilini, Milliyet Gazetesi'nde bugün yayınlanan "Cumhurbaşkanlığı rahatsız" haberi bardağı taşıran son damla oldu. Bakan Soylu, dün kendisine yönelik eleştirilere "Sokağa çıkma yasağı kararını Cumhurbaşkanımdan aldığım talimatla uyguluyoruz" demişti. Ankara kulislerinde istifanın Berat Albayrak - Süleyman Soylu tartışmasında yeni bir aşama olabileceği yorumlarına neden oluyor,

İçişleri Bakanlığından, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının saat 24.00 itibarıyla sona ereceği, kuralı ihlal eden 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Soylu: Sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının, bu gece saat 24.00 itibarıyla sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde uygulanması kararlaştırılan 2 günlük sokağa çıkma yasağı daha önce açıklandığı üzere bu gece saat 24.00 itibarıyla sona erecektir.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerimizde bulunan 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamına yakını alınan karara evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum göstermişlerdir. Vatandaşlarımıza göstermiş olduğu bu duyarlı davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca 31 ilimizdeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken, market, süpermarket, büfe vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır. Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca bu konuda 31 ilin valilikleri ve kolluk birimlerine gerekli talimat verilmiştir.

Kovid 19 ile salgını ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir.

Vatandaşlarımızdan yaşadığımız pandemi süreci sona erene ve hayatın normal akışına dönünceye kadar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Kovid 19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız.

BAKAN SOYLU İSTİFA ETTİ

Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler,
mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda,
böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.
Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...

Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum...

Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık..

Allah milletimizi korusun...

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Son Güncelleme: 13.04.2020 00:15
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