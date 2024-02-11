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TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu

CHP, Lütfü Savaş'ın adaylığı için ısrarını sürdürürken, Türkiye İşçi Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Gökhan Zan olduğunu duyurdu.

11 Şubat 2024 Pazar 21:37
TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu






Gökhan Zan, TİP'in Hatay adayı


Hatay halkının taleplerini duymazdan gelen CHP, Lütfü Savaş ısrarını sürdürürken, Gökhan Zan'ın  TİP'den aday oldu. Adaylığını sabah saatlerinde açıklayan Gökhan Zan, canlı yayında şehrin yeniden ayağa kaldırılmasında tarafsızlık sözü verdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediyesi adayını yarın sabah açıklayacağını duyurdu. Sözcü TV'den İpek Özbey ise parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Gökhan Zan'ın adının belirlendiğini duyurdu.

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Lütfü Savaş’ın aday gösterilmesinin ardından tartışmalar yaşanmıştı.

Kamuoyunda Savaş’ın adaylığı ile başlayan tartışmalar, Kahramanmaraş merkezli olmasına rağmen Hatay’da da derin yıkıma sebep olan depremlerin birinci yıldönümü anmalarına da yansımıştı. 6 Şubat Anması’nda iktidar temsilcilerine yönelik protestolardan Lütfü Savaş da nasibi almıştı.

YARIN AÇIKLANACAK

Uzun süredir Hatay’da başta TİP olmak üzere çeşitli muhalif unsurların aday çıkarabileceği konuşulmaktaydı. Bugün Türkiye İşçi Parti resmi X hesabından yaptığı paylaşımda 12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de “Hatay İttifakı’nın Büyükşehir Belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayacağız” denildi.

Son Güncelleme: 12.02.2024 11:31
Anahtar Kelimeler:
Gökhan ZanTıp
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