Türkiye'de kaç yabancı var | ÖZdağ açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çankırı'da yaptığı ziyaretler öncesi basın açıklamasında bulundu. Özdağ, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen mülteci tartışmalarına da değinerek, "Saray'da, İçişleri Bakanlığı'nda telaffuz edilen rakamı söylüyorum; Türkiye'de gerçek kaçak ve sığınmacı rakamı 13 milyon" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çankırı'da yaptığı ziyaretler öncesi basına açıklamalarda bulundu. Özdağ, uzun süre gündemden düşmeyen sığınmacı konusuna ilişkin de skandal iddialar paylaştı.

"GERÇEK VERİ 13 MİLYON!"

Özdağ'ın açıklaması şu şekilde:

ÖZDAĞA'A MERAL AKŞENER SORUSU

"Saray'da konuşulan, İçişleri Bakanlığı, İstihbarat kuruluşlarının evraklarında geçen rakamı söylüyorum; 13 milyon. Türkiye'de gerçek kaçak ve sığınmacı rakamı 13 milyon. Resmi bir rakam. Bunun içinde Suriye'nin kuzeyinde beslediklerimiz yok"

0Kendisine, "Eğer ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan karşı karşıya kalırsa Zafer Partisi kimi destekler?" diye sorulduğunu belirten Özdağ, "Biz de diyoruz ki birinci turda Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğine emin misiniz?" dedi.

Toplantının ardından partisinin il başkanlığı binasının açılışını yapan Özdağ, esnaf ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.