Zamlar ve hayat pahalılığına karşı tepkiler yoğunlaşıyor
Türk Lirası'nın alım gücü düşerken kentlerde mesai çıkışlarında protestolar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesinin ardından TL'deki değer kaybı devam ediyor.
Döviz kurundaki sert yükselişin ardından Kadıköy’de ekonomik krize karşı tepki göstermek isteyen vatandaşlar bir araya toplandı.
Polisin vatandaşa dağılmaları konusunda yaptığı uyarıdan sonra dağılmayan gruba müdahale başladı.
Kurtuluş'ta da polis müdahalesi
İstanbul Kurtuluş'ta toplanan vatandaşlara polisin sert müdahalesi oldu. Sokak başlarında duran polislerin yeni eylemcilerin girişini engellediği bilgisi geldi.
İstanbul'da gözaltılar var
Ara sokaklarda toplanan vatandaşlar “Hükümet istifa” sloganı atarak yürümeye devam ediyor. Polis toplanan gruba tekrar müdahale etti. Gözaltılar var.