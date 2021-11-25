Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Zamlar ve hayat pahalılığına karşı tepkiler yoğunlaşıyor

Türk Lirası'nın aşırı değer kaybının ardından peş peşe yapılan zamlara büyük şehirlerde tepkiler başladı, son iki gündür düzenlenen gösterilerde gözaltılar var

25 Kasım 2021 Perşembe 01:48
Zamlar ve hayat pahalılığına karşı tepkiler yoğunlaşıyor

Zamlar ve hayat pahalılığına karşı tepkiler yoğunlaşıyor

Türk Lirası'nın alım gücü düşerken kentlerde mesai çıkışlarında protestolar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesinin ardından TL'deki değer kaybı devam ediyor.

Döviz kurundaki sert yükselişin ardından Kadıköy’de ekonomik krize karşı tepki göstermek isteyen vatandaşlar bir araya toplandı.

Kadiköy Bahariye caddesi ve çevresinde polis barikatları ile çevrildi.

Polisin vatandaşa dağılmaları konusunda yaptığı uyarıdan sonra dağılmayan gruba müdahale başladı.

Kurtuluş'ta da polis müdahalesi

İstanbul Kurtuluş'ta toplanan vatandaşlara polisin sert müdahalesi oldu. Sokak başlarında duran polislerin yeni eylemcilerin girişini engellediği bilgisi geldi.

İstanbul'da gözaltılar var

Ara sokaklarda toplanan vatandaşlar “Hükümet istifa” sloganı atarak yürümeye devam ediyor. Polis toplanan gruba tekrar müdahale etti. Gözaltılar var.
 

Anahtar Kelimeler:
DolarProtestoHükümet Istifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye ortak çağrı
Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye ortak çağrı
AKP Elazığ Milletvekili krizden çıkış yolunu buldu
AKP Elazığ Milletvekili krizden çıkış yolunu buldu
Babacan'dan, Erdoğan'ın 'ekonomik kurtuluş savaşı' sözlerine tepki
Babacan'dan, Erdoğan'ın 'ekonomik kurtuluş savaşı' sözlerine tepki
Meclis'te kavga | MHP'li vekil komisyonu karıştırdı
Meclis'te kavga | MHP'li vekil komisyonu karıştırdı
Durmuş Yılmaz Resmi Gazete açıklaması için özür diledi
Durmuş Yılmaz Resmi Gazete açıklaması için özür diledi
Ekranda kibirli yanıta Prof. Dr. Ersan Şen'den sert tepki
Ekranda kibirli yanıta Prof. Dr. Ersan Şen'den sert tepki
Türkiye Resmi Gazete'ye kilitlendi | Erişim neden kesildi
Türkiye Resmi Gazete'ye kilitlendi | Erişim neden kesildi
Gece yarısı ne olacak? | Ekonomi yönetiminde değişiklik beklentisi
Gece yarısı ne olacak? | Ekonomi yönetiminde değişiklik beklentisi
Ankara'da erken seçim görüşmeleri | İttifak liderleri buluştu
Ankara'da erken seçim görüşmeleri | İttifak liderleri buluştu
Davutoğlu, Erdoğan'ın şehit babasına söylediği sözü hatırlattı
Davutoğlu, Erdoğan'ın şehit babasına söylediği sözü hatırlattı

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim