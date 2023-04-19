Bayram sofrası için 10 altın öğüt

Çoğumuz için ramazanda sınırlı saatlerde yemek psikolojik olarak bayramda sınırsızca yeme veya daha fazla yeme ihtiyacını artırabiliyor sizde bayram sonrası yediğiniz şeyler için pişman olmak istemiyor, mide rahatsızlıklarına sebebiyet vermek istemiyorsanız bayramı hafif geçirmenizi sağlayacak 10 altın öğüte kulak verin.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi beslenme ve diyet bölümünden Dyt. Benan Koç ‘bayramı hafif geçirmenizi sağlayacak 10 kuralı’ anlattı.

BAYRAMI HAFİF GEÇİRMENİZİ SAĞLAYACAK 10 ALTIN ÖĞÜT

1. Doyurucu ve hafif bir kahvaltı öğünü ile güne başlayın.

2.Bayram ziyaretlerinde tüketilen çay ve kahve miktarına dikkat edin. Çay ve kahve fincanlarına şeker ilave etmeyin. İkram edilen çikolata, tatlı ve şeker tüketimini sınırlandırın.

3.Sevdiğiniz bir tatlıyı porsiyon ölçüsüne dikkat ederek ara öğününüze ekleyebilirsiniz. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmeye çalışın.

4. Konuk olduğunuz göz döndüren çeşit çeşit yemeklerin olduğu bayram sofralarında tüm yemek çeşitlerinden yemek ve tabağını sürekli doldurmak yerine sadece bir kere her çeşit yemekten az az alarak tabağını doldurman hem göz doygunluğunu artıracak hem de aldığın kaloriyi sınırlandıracaktır.

5.Ana öğünlerde tercih ettiğiniz et grubunu hazırlarken ızgara, haşlama, fırınlama yöntemlerini tercih edin.

6.Sofranızda denge sağlamak için mevsim yeşillikleri ve fırınlanmış sebzeleri öğünlerinize ekleyin.

7. Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde en az 2-2,5 litre sıvı tüketin.

8. Bütün bir yorgunluğun ardından gün sonu hafif tempoda yürümek hem hareketinizi artıracak hem de gün boyu yediğiniz yemeklerin sindirimini kolaylaştıracaktır.

9. Yemek odaklı olmak yerine sevdiklerinizle yaptığınız sohbetlerin keyfini çıkarın.

10. Bayramın birinci günü çok yediniz diye bir sonraki gün sınırsız yeme davranışınızı devam ettirmenize veya suçluluk duyup kendinizi aç bırakmayın sağlıklı beslenme rutinine geri dönün.

Bayramda et ve şeker tüketimimiz arttı bayram sonrası nasıl beslenerek telafi etmeliyiz?

Kendinizi aç bırakmayın. Öğünlerinizi düzenli ve saatinde yapmaya özen gösterin.

Öğünlerinizde salata ve sebze ağırlıklı beslenin.

Bayram sonrasındaki hafta kaçamak yapmamaya özen gösterin.

Düşük kalorili beslenme programları uygulamayın. Kendinizi aç bırakarak cezalandırmayın.

Yeterli miktarda su için.

Bol hareket edin.

Sevdiklerinizle dolu dolu geçireceğiniz musmutlu bayramlar diliyorum.

Bayram sonrası örnek beslenme programı

Sabah uyandıktan sonra:

1 büyük bardak su (içine bir çay kaşığı elma sirkesi ve limon dilimleri )

Kahvaltı :

1 fincan yeşil çay + 1 adet haşlanmış yumurta + lor peyniri (+ 1 tatlı kaşığı çörek otu) + 1 dilim hindi füme + 1 dilim ananas + dereotu maydanoz

Ara Öğün:

1 fincan kahve + 2 adet ceviz

Öğle:

Ton balıklı brokoli salatası + 1-2 adet etimek + 1 su bardağı maden suyu

Ara Öğün:

½ kase (2-3 yemek kaşığı) yoğurt içine ½ elma rendesi + tarçın

Akşam:

1 kepçe çorba + 6-8 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği + 1 su bardağı kefir

Ara Öğün:

1 fincan bitki çayı + 10-12 adet çilek

Not: Bu beslenme programı herhangi bir sağlık problemi olmayan bireyler için hazırlanmıştır. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa mutlaka hekiminize danışın.

Bayram sonrası akşam yemeğinde tercih edebileceğiniz : 1 orta zeytinyağlı enginar’ın tarifi ;

Malzemeler : 6 adet enginar + 1 adet havuç + 1-2 adet kuru soğan + 2 avuç bezelye + 1 küçük kase iç bakla + dereotu+ ½ su bardağı su + zeytinyağ + tuz + karabiber

Yapılışı : Enginarı suda güzelce yıkayınız. Tenceremizde garniyi hazırlamak için zeytinyağ küp küp doğranan soğanı soteliyoruz. Yumuşayan soğanların üzerine havuç, bezelye ve iç baklaları ilave edip sotelendikten sonra 1 su bardağı suyu ve baharatları ilave edip haşlayın. Başka bir tencerede zeytinyağ ile soğanları ekleyip enginarları tencereye diziyoruz su ve bir limonun suyunu ekledikten sonra pişmeye bırakıyoruz. Yumuşayan enginarın üzerine garnitürümüzü ekleyip kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Pişen enginarın üzerine kıyılmış maydanoz veya dereotu eklenebilir.

Afiyet olsun.