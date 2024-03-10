İBB Ramazan ayına hazır

İftarlar, kumanyalar, aile ziyaretleri, yardım kolileri ve kültürel etkinliklerle İstanbul’da dolu dolu bir oruç ayı yaşanacak. İETT’nin gece hatları ile Metro İstanbul’un gece metrosu uygulaması, Ramazan’da da hizmet vermeye devam edecek.

Ramazan ayının manevi atmosferinin yoğun hissedildiği dünya şehirlerinden biri olan İstanbul; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ev sahipliğinde Ramazan ayına özel birçok etkinliğe imza atacak. Toplu ulaşımdan yardımlara, kültürel etkinliklere kadar birçok hizmet bu aya özel olarak programlandı.

200 BİN AİLEYE GIDA KOLİSİ VE ALIŞVERİŞ KARTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan ayı öncesi ihtiyaç tespiti yaptığı 200 bin aileye gıda kolisi ve alışveriş kartı ulaştırıyor. İBB Sosyal Hizmet Şube Müdürlüğü, İstanbul’da ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2 bin TL’lik market kartı desteği sağlıyor. İstanbullular, söz konusu market kartlarını bin 100’ün üzerinde farklı makette rahatlıkla kullanabiliyor. Market kartları dışında yine temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 100 bin haneye de gıda kolisi yardımı yapılıyor. İçerinde 14 kalem malzeme bulunan gıda kolileri, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılıyor. Ayrıca, bunların yanında 110 bin haneye 2 bin TL’lik nakit desteği de devam ediyor. İhtiyaç sahipleri, yardım talepleri için www.sosyalyardim.ibb.gov.tr adresine başvurabiliyor. 153 Çözüm Merkezi üzerinden de başvurular gerçekleştirilebiliyor.

GÜNLÜK 16 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ

Geçtiğimiz yıl 9 ilçede verilen iftar yemeği hizmetinin bu yıl Ramazan ayında da 9 ilçede (Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli) verilmesi planlanıyor. Bu yıl 11 Kent Lokantası da hizmette olacak. Kent Lokantaları için günlük 1000 kişilik iftar yemeği, ilçeler için günlük 10.000 kişilik iftar yemeği ve iftar çadırları için 5000 kişilik iftar yemeği toplam 16 bin kişilik iftar yemeği hazırlanacak.

MOBİL BÜFELER DE HİZMETTE OLACAK

İstanbul genelinde 10 noktada Mobil Büfe ile hizmet verilecek. Ramazan ayı boyunca iftar saatinden önce her biri bin kişi kapasiteli Mobil Büfelerle Avrupa yakasında 6; Anadolu yakasında da 4 olmak üzere 10 noktada vatandaşlarımıza kumanya dağıtımı yapılacak.

Anadolu Yakası Mobil Büfe Noktaları:

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Kadıköy İskele

Kozyatağı Metro

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Avrupa Yakası Mobil Büfe Noktaları:

Avcılar Metrobüs

Beşiktaş İskele

Beylikdüzü Metrobüs

Cevizlibağ Metrobüs

Mecidiyeköy Metrobüs

Esenyurt Meydan

İFTAR ÇADIRI

Ramazan ayı boyunca her iki yakada 1’er noktada olmak üzere 2 noktada, 500 kişilik kapasiteli çadırlarda toplamda 5000 kişilik yemek dağıtılacak. İftar çadırı kurulacak noktalar şöyle:

Anadolu Yakası:

Üsküdar Meydanı

Avrupa Yakası:

Eminönü Meydanı

YOLDAKİ İSTANBULLULAR DA UNUTULMADI

İftar saatinde yollarda olan vatandaşlarımız için çadırlardan destek alınarak, 18 ana arterde, araçlara iftariyelik kumanya ve sıcak çorba dağıtım paketi verilecek. Kumanya paketi verilecek noktalar:

Kartal Metro

Ümraniye Metro

Mahmutbey Gişeler

Yenikapı Marmaray

Eyüp Sultan Meydan

Sultanahmet Meydan

Çekmeköy Metro

Pendik İdo İskele

Fatih Saraçhane

Mahmutbey Metro

Sultanbeyli Meydan

Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu

Esenler Oruç Reis Metro İstasyonu

Sultangazi Meydan

Bağcılar Meydan

Çatalca Cumhuriyet Meydanı

Davutpaşa Metro Durağı

Zeytinburnu Tranvay Durağı

KENT LOKANTALARI

Kent Lokantaları, 13.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Ramazan ayı süresince İBB Sosyal Tesisleri ve Kent Lokantalarımızda, Ramazan ayına özel tasarlanan tepsi altları kullanılacak. Saat 18.00 itibarıyla hizmete ara verilecek lokantalarda iftar saati için hazırlık yapılacak ve sandalye sayısı kadar iftar yemeği verilecek.

HASTANE ACİL SERVİSLERİNE SAHUR HİZMETİ

2024 Ramazan ayı süresince Anadolu yakasında 13, Avrupa yakasında da 18 noktadaki hastane acil servislerinde, sahur vaktinden 1 saat önce 150 bin sahurluk dağıtımı yapılacak. Dağıtım yapılacak hastane mobil noktaları şöyle:

Beykoz Devlet Hastanesi Maltepe Devlet Hastanesi Pendik Devlet Hastanesi Tuzla Devlet Hastanesi Sultanbeyli Devlet Hastanesi Üsküdar Devlet Hastanesi S.B.Ü. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ataşehir Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pendik Sancaktepe Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi S.B.Ü. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ümraniye S.B.Ü. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Avrupa Yakası:

Arnavutköy Devlet Hastanesi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başakşehir Devlet Hastanesi Bayrampaşa Devlet Hastanesi Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Eyüpsultan Devlet Hastanesi İstinye Devlet Hastanesi Kağıthane Devlet Hastanesi

Beylikdüzü Devlet Hastanesi Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi S.B.Ü. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi S.B.Ü. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi S.B.Ü. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

İETT’NİN GECE HATLARI RAMAZAN’DA DA DEVAM EDECEK

İBB bağlı kuruluşu İETT’nin, İstanbulluların trafikte sıkıntı yaşamaması için 11 hatta sürdürdüğü Gece Hatları, Ramazan ayında da hizmet vermeye devam edecek. Gece Hatları şunlar:

25G Sarıyer-Taksim

40 Rumeli Feneri/Garipçe-Taksim

11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar

19S Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy

15F Beykoz-Kadıköy

130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy

E-10 Sabiha Gökçen Havalimanı/Kurtköy-Kadıköy

H-2 Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı

H-6 Yunus Emre Mahallesi-İstanbul Havalimanı

KM13 Tuzla-Pendik Metro/YHT/Pendik (*Yalnızca Cumartesi günleri hizmet vermektedir)

UM73 Sabiha Gökçen H.L./Sultanbeyli-Necip Fazıl Metro (*Yalnızca Cumartesi günleri hizmet vermektedir)

İSTANBUL’DA EN GÜZEL ZAMAN RAMAZAN

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı ve Kültür A.Ş; Ramazan ayı boyunca İstanbul’un meydanlarında, parklarında, caddelerinde, köylerinde ve İBB’ye bağlı kültür merkezlerinde Ramazan coşkusunu ve ruhunu yansıtacak programlar düzenleyecek.

Art İstanbul Feshane, Fatih Anıt Park, Beyoğlu Piyalepaşa Meydanı, Başakşehir, Tuzla Sahil Meydanı, Pendik, Ümraniye Dudullu, Kartal Neyzen Tevfik Parkı, Kadıköy Festival Park, Yerebatan Caddesi, Eminönü Meydanı Ramazan etkinlikleriyle İstanbullularla buluşacak. Saat 16.00’da alanlarda başlayacak olan etkinlikler hem İstanbullu çocuklar, hem gençler, hem aileler düşünülerek planlandı. Çocuklar için sokak sanatlarından atölyelere, meddah, kavuklu ile pişekar, illüzyon gösterileri, Karagöz – Hacivat, maskotların sunduğu ikramlıklarla dolu dolu geçecek.

Tüm İstanbullular için ramazan sohbetleri, enstrümantal dinletiler, halk oyunları gösterileri ve iftar sonrası sevilen sanatçıların konserleriyle, meydanlarda kurulan kadın emeği pazarlarından alışveriş imkanı da sunulacak. Böylece, İstanbul'un her iki yakasında farklı noktalarda düzenlenecek etkinlikler, şehrin kültürel zenginliğini ve bir arada yaşama kültürünü vurgulayacak. İBB’ye bağlı Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki kültür merkezlerinde her ay düzenlenen ücretsiz konserler, çocuk ve yetişkin tiyatroları, film gösterimleri, atölyeler Ramazan ayı boyunca da devam edecek.

Ramazan Coşkusunu Her Yere Taşıyoruz

İstanbul’da Ramazan coşkusunu her yere taşıyoruz. Gezici Ramazan Tırları Avrupa ve Anadolu yakasındaki köylere giderek şehrin çeperlerinde yaşayan çocuk, yetişkin her yaştan İstanbulluya Ramazana özel programlar sunacak. Cumhuriyet Otobüsümüz Ramazan boyunca da yollarda olacak. Sahnebüs, sinebüs ve bilim otobüsü 39 ilçede mahallelerde çocuklarla buluşacak.

İBB İŞTİRAKLERİ DE RAMAZAN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

İHE RAMAZAN PİDESİ 10 TL.

İstanbul Halk Ekmek AŞ’nin (İHE), 340 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Ayrıca; Saraçhane, Bakırköy ve Kasımpaşa’daki İBB personeline, Ramazan pidesi satışı için stant kurulacak. İHE Büfelerinden ekmek ve pide alan vatandaşlara da Ramazan İmsakiyesi (500 bin adet) verilecek. Sosyal hizmetler de mobil büfelerden 150.000 adet pide dağıtacak.

İSPARK’dan Taksi ve Minibüs Duraklarında Hurma ve Su İkramı

İSPARK ise bazı taksi ve minibüs duraklarında hurma ve su ikramında bulunacak. Durak noktaları şöyle; Üsküdar Marmaray Minibüs Taksi Dolmuş Depolama Alanı, Maltepe minibüs peronlar, Mehmet Özgün minibüs peronları, Dudullu minibüs depolama alanı, Topkapı minibüs peronları, Cevizlibağ taksi durağı, Zincirlikuyu metrobüs taksi durağı, Çırpıcı metro taksi durağı, Kadıköy-Beşiktaş iskelesi taksi durağı, Rıhtım caddesi taksi durağı, Söğütlüçeşme metrobüs taksi durağı, Üsküdar İDO iskelesi taksi durağı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi taksi durağı

İftardan Sahura Ücretsiz Müze

KÜLTÜR AŞ’nin işletmesini yaptığı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, MiniaTürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde; Ramazan ayı boyunca iftardan sahura kadar müzelerimiz ziyaretçilere açılacak ve Ramazan ayına özel ışıklandırma ve süslemelerle donatılacak.

İstanbul Kitapçısı’nda İndirim

İstanbul Kitapçısı, Ramazan ayına özel olarak Ramazan temalı kitaplarda yüzde 40 indirim uygulayacak. Bu özel indirimle, okuyucular Ramazan atmosferini kitaplarıyla daha uygun fiyatlarla deneyimleyebilecek. Kampanya süresince, seçili Ramazan temalı kitaplarda avantajlı alışveriş fırsatları sunulacak.

METRODA ESKİ TÜRK FİLMLERİNİN MÜZİKLERİ İLE ANONS

Metro İstanbul AŞ, Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde, eski Türk filmlerinin müzikleri eşliğinde araç ve istasyonlarda iftar saati duyurusu yapacak.

Metroda Karagöz-Hacivat ve Nasreddin Hoca

Geçen yıl Ramazan ayında ilki gerçekleştirilen Karagöz ve Hacivat etkinliği, bu yıl da 10 gün boyunca istasyon ve araçlarda yolculara eşlik edecek. Yolculuk kurallarını anlatan özel repliklerle yolculara keyifli anlar yaşatılacak. Ayrıca M1, M2, M4, M5, M7 ve M8 hatlarında da 09.00-11.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında 10 gün boyunca yolculara Nasreddin Hoca eşlik edecek. Nasreddin Hoca, istasyon ve araçlarla ilgili yolculuk kurallarını hatırlatacak ve trenin geçtiği ilçeye dair hikâyelerle yolculara neşeli zamanlar yaşatacak.

İstasyonlarda iftar saati ikramı

İftar saatine yolda yakalanan yolcularını da unutmayan Metro İstanbul, metro istasyonlarında yolculara hurma ve su ikram edecek. 136 istasyonda başlayan etkinlik Mart ayında yeni açılacak istasyonlar ile birlikte 150 istasyonda devam edecek.

Kadir Gecesi İkramları

Metro İstanbul’un son iki yıldır yaptığı ve geleneksel hale gelen şerbet ve macun dağıtımları, istasyonlarda bu yıl da sürecek. Şerbet ve macun dağıtılacak istasyonlar şunlar:

M1-M2 Yenikapı

M2 Taksim

M4 Ünalan

M5 Üsküdar

Metro İstanbul Deneyim Turu ve İftar Buluşması

2019 yılından bu yana Esenler’de bulunan Genel Müdürlük yerleşkesinde farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Metro İstanbul, bu yıl Ramazan ayını yine komşuları ile birlikte geçirecek. İstanbullular; 11-29 Mart tarihleri arasında (13-14 Mart hariç) hafta içi her gün 18.15-21.00 saatlerinde şirketin Esenler Yerleşkesinde gerçekleştirilecek teknik gezinin ardından iftar sofrasında bir araya gelecek. Programa katılmak için https://metro.istanbul/metrodeneyimlemeveiftarbulusmasi adresinden kayıt yaptırmak gerekiyor.

METRO SEFERLERİNE RAMAZAN AYARI

Ramazan ayı boyunca Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı; M1A, M1B, M2, M3, M4, M6, M7 ve M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1, F4 füniküler hatlarında seferler 01.00’e kadar devam edecek. Ayrıca; Cuma’yı Cumartesi’ye ve Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde Gece Metrosu uygulaması hizmet vermeye devam edecek.