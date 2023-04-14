İftar'da Çin Pilavı pişirmesi kolay

Ramazan süresince iftara fazla vakti olmayanlar için alternatif pratik bir yemek tarifi sizler için derlendi. Pilav, Türk mutfağında çok sevilen bir yemek türü. Ancak biraz zaman alıyor. Çin usulü pilav tarifi ise hızlı yapılması nedeniyle dikkat çekiyor. Çin usulü pilav üstelik çok da lezzetli. Peki nasıl yapılıyor?

Son dönemde pratik tarifler çok dikkat çekiyor. Ana yemeklerin yanına yakışan en iyi lezzetlerden biri olan pilavı çok daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Özellikle iftar hazırlığı için fazla vaktiniz kalmadıysa şimdi sizlerle paylaşacağımız pilav tarifi tam size göre. Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Tadı damakta kalan Çin usulü pilav tarifinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif.



Malzemeler

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı zeytinyağlı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet küçük havuç

2 dal taze soğan

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1.5 su bardağı sıcak su

Çin Pilavı Nasıl Yapılır?

Taze soğanları bol su ile yıkayıp ayıklayın ve ince ince doğrayın.

Havucun kabuğunu soyduktan sonra küçük küpler halinde doğrayın.

Bir pilav tenceresine zeytinyağı ve tereyağını ekleyerek kızdırın.

Doğradığınız taze soğan ve havuçları içerisine ekleyerek kavurun.

Pirinçleri bol suda yıkayıp süzdükten sonra tencereye ilave edin ve pirinçler şeffaflaşıncaya kadar kavurun.

Ardından tuz ve sıcak su ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte 10 dakika pişirin.

Bir kabın içerisine yumurtaları kırın ve çırpın. Pilav suyunu çektiğinde yumurta karışımını üzerine ekleyin.

Kapağı tekrardan kapatarak 3-4 dakika daha pişirin.

Pilav tamamen suyunu çektiğinde ve yumurtalar kızardığında ocağı kapatın. Tencere ve kapak arasına kağıt havlu koyun ve demlenmesi için bekleyin.

Çin pilavını ılık bir şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Çin Pilavı Tarifinin Püf Noktaları Nelerdir?

Tarifte kullanacağınız pirinçleri bol su ile yıkayın ve suyunu mutlaka süzün.

Tarifteki malzemelere ek olarak bezelye, mısır, beyaz lahana ve ince kıyılmış yeşillikler de ekleyebilirsiniz.

Sıcak su yerine tavuk suyu veya et suyu da kullanabilirsiniz.

Pirinç pilavı ve omleti ayrı ayrı hazırlayıp servis edeceğiniz zaman birleştirebilirsiniz.

Pilavı hazırlarken çok fazla karıştırmamaya dikkat edin.

Not: Pilavınızın çok daha lezzetli olması bir kaç damla limon suyu damlatmanız yeterli olacaktır.