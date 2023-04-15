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İstanbul'da Ramazan konserleri

15 Nisan 2023 Cumartesi 17:36
İstanbul'da Ramazan konserleri

Tarihi Ramazan etkinlikleri geri döndü


İstanbul'da Saraydan konaklara; camiilerden dergahlara; kahvehanelerden sokaklara uzanan Ramazan etkinliklerinin Ramazan Konseri'nde yad ediliyor.

Türk İslam Kültürü'nün en önemli simgelerinden biri mübarek Ramazan Ayı, Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yad edilecek. 

Fetih’ten geçen yüzyıla kadar pay-i taht olan bu şehirde nasıl idrak edilirdi ramazan? Neler yaşanırdı bir ay süren bu “fıtratını anlama”, kendini bilme yolculuğunda? Saraydan konaklara; camiilerden dergahlara; kahvehanelerden sokaklara ne gibi değişiklikler olurdu ve İstanbul halkı bayrama nasıl hazırlanırdı? Bu konserde işte bu süreç bugünün İstanbullularına, müziklerle, anektotlarla, şiirlerle ve barkovizyonla anlatılmaya, yaşatılmaya çalışılacak.

Sanat Yönetmeni ve Şef: Mehmet İhsan Özer
Solistler: Ahmet Özhan, Ömer Faruk Belviranlı, Bekir Ünlüataer, İsmail Altunsaray
Anlatıcı : Mehmet Önder
Metin ve Barkovizyon: Özata Ayan

Topluluklar:

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu
İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu
İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu
 

Anahtar Kelimeler:
RamazanRamazan Etkinlikleri
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