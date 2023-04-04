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Oruç tutmayanları sosyal medyada linç ettirmek istedi

Sosyal medyada oruç tutmayan vatandaşları eleştiren, adeta hedef göstererek linç ettirmeye kalkan şahsa tepki yağdı

04 Nisan 2023 Salı 22:42
Oruç tutmayanları sosyal medyada linç ettirmek istedi

Oruç tutmayanları sosyal medyada linç ettirmek istedi


Mübarek Ramazan Ayı içerisinde İslam'ın hoşgörüsünü unutanlar, niyetli olmayan hatta aralarında müslüman olmayanların bile bulunabileceği görüntüleri sosyal medyada yayınlayan şahsa tepki yağdı. 

Bir sosyal medya kullanıcısının sokakta oruç tutmayan kişilerin görüntülerini çekip hesabından paylaşması tepki çekti.


Sosyal medyada Ramazan ayında sokakta elinde yiyecek ve içecek olan insanların görüntüsünü çekip, "yazık geldiğimiz hale gerçekten eskiden ramazan ayında herkes utanırdı sokakta yemeye, şimdi ise olimpiyat meşalesi gibi taşıyorlar" notuyla paylaşılan görüntüler tepki çekti.   

Videodaki görüntülerde sokakta ve cafelerde bir şeyler yiyip içen ya da yiyecek alışverişi yapan insanların görüntüleri yer aldı. 

Paylaşımın altına birçok kullanıcı tarafından tepki mesajları geldi.

Anahtar Kelimeler:
OruçRamazan
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