Sahurda beslenme ve ağız bakımı için tavsiyeler

Ramazan ayında değişen beslenme rutiniyle birlikte gelen uzun süreli açlık, ağız kokusuna sebep olabiliyor. Oruç tutarken ağız temizliğine önem vermek, sağlık açısından da büyük önem taşıyor. Bu kapsamda uzmanlar tarafından sahurda dişlerin mutlaka fırçalanması, dilin temizlenmesi ve ağız gargaralarının kullanılması öneriliyor. Ramazanda ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu, sahurda yapılan öğünün bitiminde dişleri düzenli olarak fırçalamanın yanı sıra, dili ve yanak içlerini de fırçalamamız gerektiğini vurguluyor.

Ağız kokusu, Ramazan ayında daha fazla yaşanabiliyor. Ağız kokusunun nedenlerinden biri açlık olabilirken, diş taşları ya da diş çürükleri gibi diş problemleri de ağız kokusuna neden olabiliyor. Bu nedenle ağız kokusu konusunda bir diş hekimine danışılması öneriliyor.

Su içmek: Sahurda bol su tüketimi, ağız kuruluğunu önler ve tükürük üretimini arttırarak ağız kokusunu azaltır.

Sahurda bol su tüketimi, ağız kuruluğunu önler ve tükürük üretimini arttırarak ağız kokusunu azaltır. Düzenli Diş Fırçalamak: Sahurda ve iftar dan sonra dişlerin fırçalanması önemlidir. Diş aralarının temizliği için diş ipi kullanılabilir.

Sahurda ve dan sonra dişlerin fırçalanması önemlidir. Diş aralarının temizliği için diş ipi kullanılabilir. Dil Temizliği: Dil yüzeyinde biriken bakteriler ağız kokusuna neden olabilir. Dil temizliği için dil kazıyıcı kullanılabilir.

Dil yüzeyinde biriken bakteriler ağız kokusuna neden olabilir. Dil temizliği için dil kazıyıcı kullanılabilir. Karbonhidratlı ve Asitli Yiyeceklerden Kaçınmak: Sahurda aşırı karbonhidratlı ve asitli yiyeceklerden uzak durulması ağız kokusunu azaltabilir.

Sahurda aşırı karbonhidratlı ve asitli yiyeceklerden uzak durulması ağız kokusunu azaltabilir. Taze Meyve ve Sebze Tüketimi: Sahurda taze sebzeler ve meyveler tüketilmesi, ağız kokusunu azaltabilir. Özellikle nane, maydanoz gibi kokulu yeşillikler faydalı olabilir.

“BESLENME VE AĞIZ TEMİZLİĞİ DİŞLERİMİZİ KORUYOR”

Ramazan ayında ağız sağlığını korumaya ve beslenmemize dikkat etmemiz gerektiğini dile getiren Kırsaçlıoğlu; “Karbonhidrat ve asitli yiyeceklerden sahurda uzak durmak gerekiyor. Sahurda aşırı derecede karbonhidratlı ve asitli yiyeceklerin tüketilmesi ağız kokusuna neden olurken, karbonhidratlı yiyecekler sizin hızlıca acıkmanızı sağlar. Bu tür gıdaları ramazan ayında mümkün olduğunca tüketmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

DENTAL ESTETİK CENTER HAKKINDA:

1993 yılında kurulan Dental Estetik Center, hastalarıyla birlikte büyüyen, son teknolojik cihazlarla donatılmış, uzman kadrosuyla hizmet veriyor. Dental Estetik Center, biyolojik implant ve dijital diş hekimliği konularında sunduğu yenilikçi yaklaşımla, hastalarına doğaya saygılı ve etkili tedaviler sunuyor. Klinikte İmplat, estetik diş hekimliği, çocuk diş hekimliği, kanal tedavisi, holistik diş hekimliği, genel diş hekimliği, dijital diş hekimliği, protez gibi çok sayıda tedavi uygulanıyor. Dt. Güzin Kırsaçlıoğlu liderliğindeki uzman ekip, 30 yıldır süregelen başarılı hizmet anlayışını sürdürmeye devam ediyor.

Dt. Güzin Kırsaçlıoğlu, New York University, School of Dentistry 2011-2012. New York Üniversitesi ‘de Estetik Diş Hekimliği üzerine master yapmıştır. Güzin Kırsaçlıoğlu’nun lisansüstü eğitimi sadece diş hekimliğiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda “Paul Meyer” liderlik ve yönetim, NLP, yaşam koçluğu, iletişim ve işletme eğitimleri almıştır. Bu eğitimler ve 30 yıllık tecrübenin sonucu olarak; klinik yönetimi ve doktor-hasta ilişkisi alanlarında diş hekimleri ve diş hekimi asistanlarına eğitim vermektedir. Şimdi SORBONE ÜNİVERSİTESİNDE MBA yapmaktadır.Klinikteki uygulamalardaki Bütüncül yaklaşımı ile Estetik Diş hekimliğinin birleşimi olan Emotional Dentıstry (duyusal diş hekimliği) konseptini sunum haline getirip New York Üniversitesin ‘de Lecture olarak sunmuştur. Ardından kadın diş hekimlerinden olan Divas in Dentıstry grubunda da bu sunumunu tüm dünyadan katılan diş hekimlerine aktarmıştır. Aynı sunum talep üzerine Dubai Gürcistan ve İstanbul’da uluslararası kongrelerde sahne bulmuştur.