Ağız kokusu organ yetmezliği, şeker, mide kanseri habercisi olabilir

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç Dr Hakan Yıldız; ağız kokusunun pek çok hastalığın habercisi olabileceğini söyleyerek ; ‘Üst solunum yolları enfeksiyonları, organ yetmezlikleri, şeker hastalığı ve mide kanserinin işaretleri olabilir. Mutlaka uzman hekimlere danışarak tanı konması ve uygun tedavi yapılması gerekir diye konuştu.

Ağız kokusu, ağız içi veya ağız dışı kaynaklı olabilir. Bazı durumlarda yetersiz plak kontrolü, periodontal hastalık, diş çürüklerinde aşırı bakteri üremesi veya ağız kuruluğu ve kıllı dil nedeniyle ağızdan kötü koku kaynaklanmaktadır.

Ağız kokusuna üst solunum yolu enfeksiyonları, karaciğer veya böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı gibi sistemik bozukluklara neden olabileceği gibi; ayrıca diş problemlerinden mide kanserine kadar geniş bir yelpazede de hastalık göstergesi olabilir.

Mide kanseri durumlarındaki ağız kokusu, mide kanaması, mide ülseri (mide ölü doku) , mide duvar hareketlerinin bozulması ve ilerlemiş hastalık durumunda ağız kokusuna yol açabilir. Mide kanserlerindeki ağız kokusu, diğer ağız kokusu nedenlerine göre daha yoğun hissedilebilmektedir. Fakat her ağız kokusu durumuna mide kanseri oldum mu diye düşünmek doğru değildir.

Mide kanserindeki ağız kokusu ilerlemiş mide kanserleri durumunda çoğunlukla görülür. Ağız kokusu ile birlikte, kilo kaybı, bulantı kusma, siyah renkli dışkılama ve tedaviye yanıt vermeyen mide ağrısı durumlarında bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekmektedir.

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ HAKKINDA

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, 1992 yılında bölgenin ilk özel yataklı sağlık kuruluşu olarak 24 saat uzman hekim kadrosuyla hizmet vermeye başlamıştır. 60.000 metrekare kapalı alanı, depreme dayanıklı akıllı bina teknolojisi, 12 ameliyathanesi, 350 yatak kapasitesi ile Türkiye’de ki öncü sağlık kuruluşlarından biridir. Bünyesinde barındırdığı Organ Nakil Merkezi ve Onkoloji Merkezi ile uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmaktadır. 2008 yılından bu yana ISO 9001-2008 kalite belgesine sahip olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi aynı zamanda JCI akreditasyonuna sahiptir.

