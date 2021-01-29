Ağız ve Diş Sağlığı Psikolojiyi Nasıl Etkiliyor?

Ağız ve diş problemlerinin kişiyi yalnızca fiziksel olarak değil psikolojik olarak da derinden etkilediğini söyleyen Hospitadent Dental Group Bakırköy Başhekimi Ayça TENLİ KURT, “Ortaya çıkan ağız ve diş problemleri kişinin fiziksel görünümünü etkileyerek insanları sosyal ortamlardan uzaklaştırmaktadır.” diye belirtti.

Diş hekimi Ayça TENLİ KURT, pandemi sürecinden dolayı insanların psikolojik olarak fazla etkilendiği şu dönemde ağız ve diş problemlerinin de psikolojiyi sarsarak insanları mutsuz ettiğini ifade etti. Ağız ve diş sağlığının kurulan ilişkilerde oldukça önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Başhekim KURT, “Özellikle dişlerimizdeki kötü görünüm gülümsememizi etkileyerek insanlarla iletişim kurmaktan kaçınmamıza sebep oluyor ve yalnızlaşmamızı tetikliyor” açıklamalarında bulundu.

Pandemi döneminde sokağa çıkma korkusu, diş kliniklerinin tehlikeli olabileceği, nasılsa gülüşüm görünmüyor gibi sebep ve endişelerle diş hekimine gitmekte kararsız kalan ve gitmeyen bireylerin, yaşadıkları diş problemleri de eklenince daha olumsuz tablolar oluştuğunun gözlemlendiğini vurgulayan Başhekim KURT; gerekli önlemler alındığı takdirde diş hekimi kontrollerinin aksamaması gerektiğini belirtti .

Tüm bunlarla birlikte Diş Hekimi KURT, fiziksel ve psikolojik sağlığın bir bütün olduğunu, her ikisinin de birbirinden oldukça fazla etkilendiğini ve ihmal edilmesi durumunda birtakım sağlık problemlerin ortaya çıkabileceğini söyleyerek düzenli aralıklarla muayene olunması gerektiğini hatırlattı.