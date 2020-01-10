AHEF'den büyüklere aşı çağrısı



Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Basın Yayın ve Bilişim Komisyonu Üyesi Dr. Emine Özden Gezer, bazı aşıların yetişkinlik döneminde tekrarlanması gerektiğine dikkat çekerek gözden kaçırılmaması yönünde uyarıyor.

Aile Hekimi Dr. Emine Özden Gezer, bağışıklama ve temiz içme suyu temininin 20. yüzyılın en önemli halk sağlığı uygulamaları olduğuna ve dünya halk sağlığı açısından muazzam başarılar elde edildiğine dikkat çekiyor. “Bugün baktığımızda bazı bulaşıcı hastalıkların yeryüzünden tamamen silindiğini görüyoruz. Örneğin çiçek hastalığı artık dünyada görülmüyor. Bu nedenle artık bu aşıyı uygulamıyoruz. Yaşı biraz ileri olanlar geçmiş yıllarda çiçek aşısı olduğunu hatırlarlar ve kollarında bir aşı izi hala bulunur. Ancak çiçek hastalığı aşının insanlık tarihinden silmeyi başardığı bir hastalık olarak geçmişte kalmıştır.”

Dr. Emine Özden Gezer, çocukluk döneminde yapılan aşıların bazılarının ömür boyu bağışıklık sağlamasına rağmen bazılarının yaşamımızın ileriki dönemlerinde tekrar uygulanması gerektiğinin altını çiziyor. “Bağışıklık sistemimiz ileriki yaşlarda gerilemeye başlamakta ve özellikle yaşlılık döneminde iyice zayıflamaktadır. Bulaşıcı hastalıklara karşı bir ömür boyu bağışıklama sağlayabilmek ve onlarla olan savaşımızda başarılı olabilmek için yalnızca çocukluk döneminde değil erişkin yıllarımızda da belli dönemlerde aşı olmamız gerekmektedir. Özellikle de gebelik dönemlerinde yapılarak hem anneyi hem de bebeği koruyan tetanoz aşısı, Grip aşısı, Hepatit B aşısı, Zatürre aşısı, Zona aşısı, HPV aşısı ve dünyanın belli bölgelerine seyahat edecek kişilere yapmış olduğumuz aşılar ile kişilerin ömür boyu sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlayabiliyoruz."

“Bununla birlikte Grip aşısını kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet (şeker), astım, kronik böbrek hastalığı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olanların ve 65 yaş üzeri kişilerin her yıl yaptırmasını öneriyoruz. Yine bu kişilerin hayatlarında bir kez zatürre (KPA) aşısı yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde grip ve zatürre (KPA) aşıları ücretsiz olarak uygulanmaktadır.”

Dr. Emine Özden Gezer, “Sağlımızın korunması açısından aşılanma büyük önem taşıyor. Bu konuda bilgi almak için Aile Hekiminize başvurabilirsiniz. Sağlıklı bir toplumun ancak sağlıklı bireyler tarafından oluştuğu unutulmamalıdır. Bu nedenledir ki biz Aile Hekimleri olarak hem çocuklarınızı, hem kendinizi hem de anne ve babalarınızı alıp Aile Sağlığı Merkezleri’ne gitmenizi, aşılanma durumunuzu öğrenmenizi ve gerekli aşılarınızı olmanızı tavsiye ediyoruz.”