AHEF, Mustafa Işıklı için hukuk mücadelesi başlattı



"Sakarya ilinde defin ve adli nöbet listelerinin mevzuata uygun düzenlenmemesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü'ne itiraz edilmiş, hukuki sürede düzeltilmeyince dava yoluna gidilmişti. Davada Dr. Mustafa Işıklı'nın haklı olduğu mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının kesinleşmesiyle de desteklendi. Ancak maalesef Sakarya il Sağlık Müdürlüğü ve Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli idareciler yargı kararını uygulamamaktadır. Hâlbuki yargı kararını idarenin uygulamaması ne bir idari işlem ne de idari bir eylemdir. Söz konusu yerine getirilmeyen işlem ise Anayasa tarafından korunan ve korunmasında şüpheye düşülemeyecek bir yargı kararıdır.

Hakkı gasp edilen Dr. Mustafa IŞIKLI konuyla ilgili Cumhuriyet Baş Savcılığı’na, "idari yargı kararını uygulamamak suretiyle görevi kötüye kullanmak, "eziyet, bezdiri", kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, yetki gaspı" iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Ayrıca manevi tazminat davasını da ilgili şahıslar hakkında açacak olup gerek haklı mücadelesinde gerekse de tüm hukuki başvurularında tüm desteğimizle yanında olacağız.

Sakarya İdare Mahkemesi'nce yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Üstelik bu karara İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan itirazı İstanbul Bölge Mahkemesi de reddetmiş ve kararın uygulanması kuşkuya yer bırakmayacak kesinliğe kavuşmuştur. Yürütmeyi Durdurma kararı sonrası nihai olarak işlemin iptali kararı da verilmiştir. Gelin görün ki tüm yargı kararlarını hiçe sayarak defin ve adli tabiplik nöbet listelerinde hiçbir değişiklik yapılmadan aynı şekilde nöbet yazılmaya devam edilmiştir. Kamu görevlilerinin yetki sınırlarını aşarak, kendilerini yargı kararını uygulamama kudretinde görmeleri acilen incelenmesi gereken bir durumdur. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak sorumluların acilen incelenmesi, bu hukuksuzluğa derhal dur denilmesi ve gereğinin yapılması beklentimizdir.”