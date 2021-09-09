Alerji ve astım belirtileri alevlenebilir

Çocuklar uzun bir aranın ardından okula başlayacak. Okulun ilk döneminde genellikle gribal enfeksiyonlar yaygınlaşır. Bunun yanı sıra alerjisi ve astımı olan çocuklarda da belirtiler alevlenebilir; çocuğunuz tetikleyicilere maruz kalabilir. Çocuğunuz evdeyken uzak durduğu tetikleyicilere okulda maruz kalabilir. Çocuğunuzun okulunu ziyaret edebilir ve potansiyel tetikleyicileri belirleyerek önlem alabilirsiniz. Çocuğunuzun okul yönetimini ve öğretmenlerini çocuğunuzun astımı ve alerjisi hakkında bilgilendirmeniz yararlı olacaktır. Bununla birlikte çocuğunuzun alerjisinin ve astımının tedavi edilmesi gerektiğini bilmeniz gerekir. İyi yönetilmeyen astım kalıcı bir takım hasarlara neden olabilir.

İyi yönetilmeyen alerji okul başarısını olumsuz etkileyebilir

Çocuklarda alerjik hastalıklar oldukça yaygındır ve bu yaygınlık günden güne artmaktadır. Alerjilerin şiddeti kişiden kişiye değişebilir ve iyi yönetilmeyen alerjiler; yaşam kalitesini düşürür, bu durum okul başarısını da etkileyebilir. Alerjik nezlesi olan çocuklarda, hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, yorgunluk, baş ağrısı, hapşırma, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi belirtiler dikkat ve konsantrasyonun önüne geçebilir. Ayrıca bu belirtiler, uyku kalitesini de bozabileceği için çocuğunuzun gün içindeki aktivitesini ve enerjisini de düşürebilir. Çocuğunuzun alerjisini iyi bir şekilde yönetebilmek ve tedavi etmek için bir alerji uzmanı ile birlikte çalışmanız yararlı olacaktır.

Koronavirüsten korunmak için çocuklar okulda nelere dikkat etmeli?

Okullarda koranavirüsten korunmak için alınacak tedbirler konusunda okul yönetiminin ve ailelerin yanı sıra çocuklara da iş düşmektedir. Öncelikle çocuklarınızı sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğinin çok önemli olduğu konusunda bilgilendirmeniz önemlidir. Çocuğunuza maskeyi nasıl kullanması gerektiğinde eğitim verin ve pratik yapın. Maskenin kumaş tarafına dokunmadan maskesini takıp çıkarmasını öğretin. Çocuğunuzun yanında yedek maske bulundurun ve başkalarının maskesine dokunmamasını ve takmaması konusunda bilgiler verin.

Alerjik Çocukların Ekstra Dikkatli Olması Gerekir

Alerjik nezlesi olan çocuklarda, gözlerde sulanma, kaşıntı, hapşırma, burun akıntısı ve burunda kaşıntı gibi belirtiler görülür. Çocuğunuz elini sürekli yüzüne, gözüne götürebilir ve bu durum koronavirüsün bulaşması için risk oluşturabilir. Çocuğunuzu, elini burnuna, gözüne ve yüzüne sık sık dokunmaması konusunda uyarın.

El hijyeni çok önemli

Çocuğunuzu ellerini sık sık yıkaması konusunda bilgilendirmeniz yararlı olacaktır. Evde çocuğunuzla birlikte el yıkama alıştırması yapabilirsiniz. Ellerin en az 20 saniye su ve sabunla yıkanması gerekir. Yemekten önce, sonra, hapşırdıktan, öksürdükten sonra veya bir yere temas ettikten sonra çocuğunuza ellerini yıkaması gerektiğini söyleyin. Su ve sabuna sürekli ulaşılamayan durumlarda ise el dezenfektanı kullanmasını tembihleyin.

Temizleyin ve dezenfekte edin

Çocuğunuz ister evde ister okulda eğitim görüyor olsun, sık dokunulan yüzeyleri temizlemek ve dezenfekte etmek hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu, kapı kolları, musluklar, klavyeler, tabletler ve telefonlar gibi sık dokunulan öğeleri içerir.

Sınıfların havalandırılması önemlidir. Özellikle sınıfların klor içermeyen, kokusu olmayan veya az olan temizlik malzemeleri ile temizlenmesi alerjik hastalığı olan çocuklar için faydalı olacaktır. Alerjik hastalığı olan çocukların akciğerleri ve burunları hassastır ve kokulardan çok kolay etkilenebilirler. Tuvalet ve lavaboların özellikle akşamları klor içeren temizlik malzemeleri ile temizlenmesi faydalı olabilir. Çünkü klor içeren temizlik malzemelerinin kokuları özellikle astımlı ve alerjik nezleli çocukların kötüleşmesine neden olabileceği için klorlu temizlik malzemesi gerekli alanların akşamları temizlenmesi ve havalandırılması, sabaha kadar kokuların azalmasına için faydalı olabilir.

Çocuklarınızın aşılarını olması gerekir

Çocukların normal İnfluenza gribine karşı aşı olması faydalı olur. Çünkü gribal enfeksiyonların belirtileri koronavirüs enfeksiyonun belirtileri ile benzer olabilir ve iki durumun birbirinden ayrılması zor olabilir. Özellikle bu dönemde çocukların ve riskli gruptaki kişilerin grip aşısı olması gerekir.

Koronavirüs aşısı da yapılmalı

Yakın zamanda ülkemizde Biontech aşısı çocuklarda da yapılmaya başlandı. Ülkemizde 15 yaş üstü ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklara koronavirüse karşı aşı uygulaması başlamıştır. Çocuklarınızın aşısını olması da oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalar sonucunda aşının 12-15 yaş grubundaki çocuklarda son derece koruyucu olduğu sonucuna varılmıştır.

Astımlı çocukların koronavirüs aşısı olması gerekir

12 yaşından büyük kronik astımı olan çocuğunuzun da aşı olması özellikle tavsiye edilir.

Alerji ve koronavirüs belirtileri arasındaki farklar nelerdir?

Alerji belirtileri ve koronavirüs belirtileri birbiri ile karışabilmektedir. Koronavirüste ateş, öksürük, boğaz ağrısı yaygın belirtilerdendir. Alerjik nezlede, hapşırma, gözlerde sulanma, burun akıntısı gibi belirtiler ön plandadır.

Koronavirüste görülen, ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi belirtiler alerjik belirtiler arasında değildir.