Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Aynı anda koronavirüs ve gribe yakalanmak daha tehlikeli

Koronavirüs salgını ve grip hakkında önemli uyarılarda bulunan Dr. Ömer İnan Ayata, bu noktada grip aşısı olmanın alınacak önlemlerin başında geldiğini anlattı.

03 Eylül 2020 Perşembe 09:36
Aynı anda koronavirüs ve gribe yakalanmak daha tehlikeli

“Aynı Anda Grip ve Koronavirüse Yakalanmak Çok Tehlikeli Olabilir”

Havaların soğuması nedeniyle Ekim ayı itibariyle koronavirüs vaka sayısının artması bekleniyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer İnan Ayata grip aşısı olmanın koronavirüs pandemisi sürecinde çok önemli bir avantaj sağlayacağını belirtti. Özellikle soğuk havayla birlikte insanların kapalı yerlere gitmeye başlamasının da vaka sayısının artmasında olumsuz etki yaratacağını belirten Dr. Ömer İnan Ayata, bu noktada grip aşısı olmanın alınacak önlemlerin başında geldiğini anlattı.

Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliğinden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer İnan Ayata aşının sağlayacağı avantajlar konusunda şu bilgileri verdi: “Grip aşısı mutlaka olunmalı çünkü ateş, boğaz ağrısı, vücut ağrısı, ishal, kırıklık, kusma gibi şikayetler hem koronavirüs hem de grip nedeniyle oluşabiliyor. Dolayısıyla başlangıç aşamasında bu ikisini birbirinden ayırmak zor. Koronavirüs testleri bazen yüzde 100 doğru sonuç vermeyebildiği düşünüldüğünde, kişinin hangi hastalığa yakalandığını ayırabilmek için grip aşısı çok önemli bir veri olacak. Yani grip aşısı olmuş bir hasta geldiğinde, bu belirtiler varsa koronavirüs olduğunu anlayacağız."

NEDEN ZATURRE AŞISI?

Zatürre aşısının özellikle bu dönemde çok daha önemli bir aşı olduğunun altını çizen Dr. Ömer İnan Ayata, "Zatürre aşısı zatürre mikroplarına karşı koruyor. Aşı olan kişilerde olası bir bulaş durumunda yaşanan zatürrenin koronadan kaynaklandığını anlıyoruz. Bununla birlikte zatürre aşısının kalkınmakta olan ülkelerde vefat oranını düşürdüğünü biliyoruz" dedi.

“GRİP VE KORONAVİRÜSE AYNI ANDA YAKALANMAK ÇOK TEHLİKELİ”

Grip ve koronavirüse aynı anda yakalanmanın çok tehlikeli ve ağır olacağını belirten Dr. Ayata sözlerine şöyle devam etti: "Grip ve koronavirüse aynı anda yakalanılırsa çok daha ağır bir tablo seyredecek. Grip aşısı olmak bu ihtimali de çok büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Aynı anda hem korona hem gribe yakalanılması durumunda ise dudum biraz daha güç olacak. Zatürre için de aynı şey geçerli. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için zatürre aşısının da olunması gerektiğini düşünüyoruz."

“İNSANLARDAKİ ‘AŞI OLURSAM DAHA KÖTÜ OLURUM’ İNANCI DOĞRU DEĞİL”

Dr. Ömer İnan Ayata, bu iki aşıyı da öncelikli olarak 65 yaş üstü kişiler, KOAH, diyabet gibi kronik hastalığı olan kişiler ve bağışıklık sistemi düşük olanların öncelikli olarak yaptırması gerekiyor. Ancak grip aşısının herkesin yaptırmasının faydalı olduğunu vurguladı.

Grip veya zatürre aşısı olanların koronavirüse yakalanmasının durumu kötüleştirmediğini ve bu inancın yanlış olduğunu ifade eden Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer İnan Ayata, "Farkında olmadan koronavirüs geçirmekteyseniz ve bu esnada bu aşılardan birini olursanız 'Daha kötü olurum' gibi bir inanış doğru değil. Bunu söyleyenler kesinlikle bilimsel gerçeklere dayanmadan söylüyor" dedi. Aşılar ile ilgili alerji riskine de dikkat çeken Dr. Ayata, "Az da olsa aşıların alerji riski olabileceği düşünülerek, aşının mutlaka bir hastane ortamında yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Koronavirüs'te en çok vakıa artışı Ankara'da
Koronavirüs'te en çok vakıa artışı Ankara'da
Koronavirüs 1 Eylül verileri | 47 vatandaşımızdan acı haber
Koronavirüs 1 Eylül verileri | 47 vatandaşımızdan acı haber
Konya'da 3 üniversiteden uzaktan eğitim kararı
Konya'da 3 üniversiteden uzaktan eğitim kararı
Koronavirüsten can günlük can kaybı sayısı artıyor
Koronavirüsten can günlük can kaybı sayısı artıyor
Koronavirüs'ten ölümlerde korkutan artış | 30 Ağustos sonuçları
Koronavirüs'ten ölümlerde korkutan artış | 30 Ağustos sonuçları
İstanbul'da düğünlere koronavirüs sınırlaması
İstanbul'da düğünlere koronavirüs sınırlaması
Koronavirüs'den can kayıplarımız artışa geçti
Koronavirüs'den can kayıplarımız artışa geçti
Koronavirüs kabusunda can kaybı sayısı yeniden artışa geçti
Koronavirüs kabusunda can kaybı sayısı yeniden artışa geçti
Anahtar Kelimeler:
GripKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cildi yenileyen besinler | 9 besinle cildinizi yenileyin
Cildi yenileyen besinler | 9 besinle cildinizi yenileyin
Diş hekimlerini tükenmişlik sendromu vurdu
Diş hekimlerini tükenmişlik sendromu vurdu
Op. Dr. Betül Kalay, Tüp bebekler turp gibi sağlıklı
Op. Dr. Betül Kalay, Tüp bebekler turp gibi sağlıklı
Yoga Olimpik Oyunları'nda Türk sporcuların zaferi
Yoga Olimpik Oyunları'nda Türk sporcuların zaferi
Baş Ağrısı ve Kusma Güneş Çarpması Belirtisi Olabilir
Baş Ağrısı ve Kusma Güneş Çarpması Belirtisi Olabilir
Hemoroid | Tedavi, İyileşme ve Daha Fazlası
Hemoroid | Tedavi, İyileşme ve Daha Fazlası
Bal antibiyotikten daha etkili | Oxford Üniversitesi açıkladı
Bal antibiyotikten daha etkili | Oxford Üniversitesi açıkladı
Koronavirüse karşı güçlü bağışıklık için 5 beslenme önerisi
Koronavirüse karşı güçlü bağışıklık için 5 beslenme önerisi
Koronavirüsün gözdeki belirtileri | Covid-19 göz tutulumu yapabiliyor
Koronavirüsün gözdeki belirtileri | Covid-19 göz tutulumu yapabiliyor
Manuel Terapi | Ameliyatsız, ilaçsız ellerden gelen şifa
Manuel Terapi | Ameliyatsız, ilaçsız ellerden gelen şifa

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim