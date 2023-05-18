Baharda fiziksel aktivitelerle fazla kilolardan kurtulun

Baharın gelmesi ile birlikte kış mevsiminde alınan kiloları vermek üzere birçok kişi diyet dönemine girdi. Yalnızca bahar mevsiminde değil dört mevsim sağlıklı beslenilmesi ve sporun bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi gerektiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Kış mevsiminde evde ve daha çok hareketsiz vakit geçiriliyor, yüksek kalorili atıştırmalıklar tüketilebiliyor. Bu da kilo alımına neden oluyor. Bahar ve yaz döneminde fiziksel aktivitelerin artması kilo vermeyi destekliyor” açıklamalarında bulundu.

Günde en az 2 litre su içilmesinin sağlıklı bir yaşam için çok önemli olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Serinlemek için asitli ve şekerli içeceklere karşı araya bir mesafe konmalı. Sağlıklı alternatif olarak şekersiz limonata, kompostolar, sade veya taze meyve suyu ile doğal olarak tatlandırılmış maden suyu, taze sıkılmış meyve veya sebze suları ve ayran tercih edilebilir. Ağır yağlı, kremalı, fazla soslu, kızartılmış, şekerli veya aşırı tuzlu, sucuk gibi işlenmiş etlerden, hazır yiyeceklerden, hamur işi gıdalardan uzak durulmalı” şeklinde konuştu.

Sebze ve meyveler posasıyla tüketilmeli

Beyaz un ile yapılmış yiyeceklerden uzak durulmalı

Sıcak havalarda terleme nedeniyle vücuttaki su kaybının daha fazla olduğunu belirten Tuba Örnek, “Sebze ve meyveler su ve su oranı yüksek gıdalardır. Kavun karpuz gibi serinleten meyvelerin yanı sıra kiraz, erik, çilek, üzüm gibi taneli meyvelerin de su oranı ve vitamin- mineral değerleri oldukça yüksek. Fakat bu meyvelerin tüketiminde aşırıya kaçılmamalı. Günlük ihtiyacımız ortalama 2-3 porsiyondur. Kavun–karpuzun 1 porsiyonu; orta boyun 3 parmak kalınlığında 1 dilimidir. Taneli meyvelerin 1 porsiyonunu ise 1 küçük kâse dolusudur” açıklamasında bulundu. Ayrıca sebze ve meyvelerin sularını sıkmak yerine posasıyla birlikte tüketilmesinin daha faydalı olduğunu vurgulayan Örnek, “Dondurma da yazın vazgeçilmezlerinden biridir. Sade olarak günde 1-2 top miktarı geçilmemeli. Zayıflama diyeti uygulayanlar dondurmayı daha seyrek tüketmeli” dedi.

Yağ yakımının en etkili yolunun dengeli, yeterli, sağlıklı ve lifli beslenmek, bol su içmek ve spor yapmak olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Kolay acıktıran, yedikçe yediren basit şekerli ve beyaz un ile yapılmış hamur işi yiyecekler hayatımızdan çıkarılmalı. Bunun yerine tok tutan ve yağ yakımına yardım eden yiyecekler tercih edilmeli. Bunlar kalsiyum, protein ve probiyotik içerdiği için yoğurt veya kefir, lif içeriği zengin lahana, brokoli, kabak ve diğer sebzeler, protein kaynakları olan et, tavuk, hindi, balık ve yumurta olabilir” diye konuştu.

Yeşil çay ödem atıyor

Yeşil çayın da güçlü antioksidan ve metabolizmayı hızlandırıcı ve ödem atıcı etkisinin olduğunu belirten Tuba Örnek, “1 bardak suyun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi eklenerek yemekten önce içilebilir. Bunun yanı sıra doktora danışılması durumunda bir öğününden yarım saat önce greyfurt da tüketilebilir. Ayrıca porsiyon kontrolünü doğru yapmak üzere ceviz, fındık, badem, tam tahıllar da tok tutucu etkiye sahiptir” dedi.