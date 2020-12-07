Balın Sağlığa Faydaları | Neden Bal Tüketilmeli?

Balın Sağlığa Faydaları Nelerdir? ve Neden Bal Tüketilmeli? Sağlıklı bir yaşam biçimi elde etmek isteyenlerin oldukça çok araştırmış olduğu bir konudur.

Günümüzde birçok kişi beslenme düzenine dikkat ederek sağlıklı bir şekilde yaşamanın yollarını aramaktadır. Yapay besinlerden uzak bir şekilde oldukça doğal ve sağlık açısından faydalı olan besinlere yönelmektedir. Sağlıklı besin denilince ise birçoğumuzun aklına bal gelmektedir. Bal içermiş olduğu etkenler ile birlikte oldukça çok tercih edilen ve tüketilen besinler arasında yer almaktadır. Özellikle çeşitli salgın hastalıkların yaygınlaşması ile birlikte son dönemlerde adından sıkça bahsettiren bal faydaları anlamında birçok kişiyi kendisine cezp etmeyi başarmıştır. Birçok kişide balın sağlığa faydaları üzerinde araştırma gerçekleştirmektedir. Sizlerde Balın Sağlığa Faydaları üzerine bir araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda Balın Sağlığa Faydaları Nelerdir? Ve Neden Bal Tüketilmeli? Sorularını cevaplandırarak detayları hakkında bilgi vereceğiz.

Balın Sağlığa Faydaları | Neden Bal Tüketilmeli?

Balın Sağlığa Faydaları Nelerdir? ve Neden Bal Tüketilmeli? Soruları üzerinde araştırma yapıyorsanız, bu konuya özenle dikkat etmeniz sağlığınız açısından oldukça önemli bir konudur. Sağlığa olan faydalarını saymakla bitiremediğimiz ve insan hayatında önemli bir yeri bulunan balı, her sabah tüketmenizi öneriyoruz. Faydaları ile ön plana çıkan balın bu kadar çok tercih edilmesinde birçok nedenin olduğunu dile getirebiliriz. Peki, Balın Sağlığa Faydaları Nelerdir? ve Neden Soframızda Bal Bulundurmalıyız? Gelin, hep birlikte bu soruların cevaplarına bakalım. Bu soruları cevaplandırmadan önce öne çıkan faydalarından bir kısmını sizlere listelemek istedik.

İşte Balın Ön Plana Çıkan Faydaları;

• Sindirim Sistemine Yardımcı Olur

• Yüksek Kolesterol Seviyesini Düzenler

• Doğal Bir Tatlandırıcıdır

• Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

• Güç ve Enerji Sağlar

• Enfeksiyonlara Karşı Dirençlidir

• Yüksek Bir Karbonhidrat Kaynağıdır

• Kalp Rahatsızlıklarını Önler

• Hafızayı Güçlendirir

• Cilde Faydalıdır

Yukarıda belirtmiş olduğumuz faydaların yanı sıra balın birçok faydasının olduğunu söyleyebiliriz. Başlıklar halinde sizlere detayları ile birlikte bunları sunacağız.

Balın Sağlığa Faydaları

Balın sağlık üzerinde büyük bir faydası bulunmaktadır. Geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok kişi balın faydalarına dair çeşitli akademik araştırmalarda bulunmuş ve birçoğu balın insan sağlığı üzerindeki olumlu faydalarını derleyerek bizlere sunmuştur. Bu derlemelerden edinmiş olduğumuz ve ön plana çıkan bazı faydalarını sizlerle paylaşalım.

1- Balın Cilde Faydası

Bal tüketimini gerçekleştirmeniz cildinizde meydana gelen bazı rahatsızlık önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bal tüketimi başta kepek olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde bileşiklerle birlikte uygulanmaktadır. Geçmiş yıllarda ciltte meydana gelen rahatsızlıkların giderilmesi amacıyla rahatsızlık olan bölgeye bal sürüldüğünü çeşitli kaynaklar üzerinden görebilmek mümkündür. Cildi diri tutan çok sayıda etken maddenin bal ve bal ürünlerinde yer aldığını unutmayın. Güneş kaynaklı hasarların onarılmasından, yaşlılık etkilerini gecikteren, seboreik egzema, kepeklenme, kaşıntı ve buna bağlı saç dökülmesine karşı su ile seyreltilerek saça uygulanıldığında hastaların kepeklenme, kaşıntı ve buna bağlı gelişen saç dökülmelerine iyi geldiği biliniyor.

2- Bal Enfeksiyonları Önler

Çeşitli enfeksiyonların insan hayatını ne kadar tehlikeye soktuğunu bilmekteyiz. Sağlıklı bir yaşam biçimi oluşturmak ve enfeksiyonlara karşı mücadele etmek istiyorsanız, balı tercih edebilirsiniz. Bal içerisinde barındırmış olduğu etkenler ile birlikte enfeksiyon oluşumu önleyerek gidermektedir. Bundan dolayı bal tüketimi oldukça önemlidir. Enfeksiyon hastalıklarının zirve yaptığı bu mevsimde (Sonbahar) bal vucudumuzda güçlü bir kalkan oluşturmaktadır. Soğuk algınlığı, mevsimsel grip, zatürree gibi hastalıklar yaygınlaşıyor. Bu yıl ise durum biraz daha farklı. Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle viral enfeksiyonlardan korunmak daha da büyük önem kazanıyor.

3- Balın Damarlara Faydası

4- Balın Karaciğerin Çalışmasına Yardımcı Olur

Balın doğal bir tatlandırıcı olarak kullanıldığını bilmekteyiz. Şekerler kanda bıraktıkları atık maddeler neticesinde oldukça tehlikeli bir besindir. Fakat bal, damarlarda diğer şekerlerin aksine daha az atık madde bırakmaktadır. Ayrıca kalbin zinde ve iyi bir şekilde çalışmasını sağlayarak çeşitli kalp rahatsızlıklarını da önlemektedir.

Karaciğer vücudumuzdaki işlevselliği ile birlikte ön plana çıkan en önemli organlar arasında yer almaktadır. Bal içerisinde barındırmış olduğu etken maddeleri ile birlikte özellikle karaciğer ve göğüs bölgesini temizlemektedir. Balın içerisinde barındırmış olduğu besin değerleri ile birlikte karaciğerin fonksiyonlarını güçlendirerek aktif bir şekilde çalışmasında fayda sağlamaktadır.

5- Bal Güç ve Enerji Verir

Bal vücudun dinç kalması açısından oldukça önemli bir besin öğesidir. Balın sağlamış olduğu besin değerleri ile birlikte insan vücudunu oldukça dinç tuttuğu ve güç verdiği bilinen bir konudur. Bunun yanı sıra bal, insan vücudunun günlük tüketmiş olduğu enerjinin geri kazanılmasında da oldukça önemli bir role sahiptir. Özellikle spor yapan kişilerin bu konuda dikkat etmesi gerekir. Çünkü daha dinç ve enerjik bir yapıya sahip olması adına bal tüketmek oldukça önemlidir.

6- Bal Hafızayı Güçlendirir

Bal psikolojik ve fizyolojik olarak insanların tüketmesi gereken en önemli besin kaynakları arasında yer almaktadır. Özellikle zihnini canlı ve iyi bir şekilde tutmak isteyen kişiler bala yönelmelidir. Her gün bal tüketmeniz stres ile savaşmaya yardımcı olarak vücutta antioksidan etkisi gösterir. Bunun yanı sıra hafızayı geliştirir. Ayrıca bal içeriğinde oldukça kalsiyum içerir ve beynin işlevlerine de yardımcı olmaktadır. Sağlamış olduğu etkenlerle birlikte hafızayı dinç tutarak gelişiminde önemli bir role sahiptir.

7- Balın Öksürüğe Faydası

Soğuk algınlığına ya da enfeksiyona bağlı olarak meydana gelen önü arkası kesilmeyen öksürüklerin birçok kişiyi oldukça rahatsız ettiğini bilmekteyiz. Bal, çocuklar başta olmak üzere birçok kişide görülen öksürüğe bağlı tıkanmaların giderilmesi açısından oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Bal öksürüğü önleyerek enfeksiyonların yayılmasını önler. Soğuk algınlığının tedavisinde vazgeçilmezler arasında olan besin kaynağıdır.

8- Balın Kabızlığı Önler

Kabızlık problemi boşaltım ve sindirim sisteminde meydana gelen çeşitli rahatsızlıklar sonucu oluşmakta ve birçok kişi için oldukça can sıkıcı bir hal almaktadır. Bal, dolaşım sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayan oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Özelliklede sıcak suyun içerisine katılarak yapılan bal şerbeti kabızlığınızı kısa süre içerisinde çözümlenmesinde sizlere yardımcı olacaktır. Boşaltım sisteminin iyi bir şekilde çalışmasını sağlamak ve kabızlığın önüne geçmek adına bal tüketmen izi öneririz.

9- Balın Kolesterole Faydası

Kolesterol seviyesinin insan sağlığı üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktadır. Günümüzde birçok kişi kolesterolün önüne geçebilmek amacıyla çeşitli etkenlerden faydalanmaktadır. Bu etkenlerin başında ise genellikle önerilen çeşit baldır. Balın içeriğinde bulunan vitaminler ve mikro elementler kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olmaktadır. Sizlerde kolesterol seviyenizi düzenlemek adına bal tüketiminde bulunabilirsiniz.

10- Balın Uykusuzluğu Giderir

Uyku problemi günümüzde birçok kişinin canını sıkan ortak bir problem olarak görülmektedir. Uyku sorunu yaşayan kişilerde asıl problemin beynin glikojen maddesine ihtiyaç duyması sonucu oluştuğunu söyleyebiliriz. Glikojen maddesinin azlığı sizlerin uyumanızı önleyecektir. Bal içerisinde bulunan glikojenin etkisi sizlerin rahat bir şekilde uyumanıza yardımcı olacaktır. Balı uykudan önce tüketmek sizler açısından oldukça önemlidir. Bal adrenalin akışınızı düzenlemenize yardımcı olur. Böylelikle iyi bir uyku çekmenizi sağlar.

Neden Bal Tüketilmeli?

Neden Bal Tüketilmeli? Sorusuna ilişkin olarak ön plana çıkan başlıkları yukarıda kısa ve öz bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Bal, genellikle tatlandırıcı ve koruyucu olarak kullanılan bir besindir. Her gün bal yemenizin faydalarının yanı sıra daha iyi uyuyabilir, hafızanızı güçlendirebilir ve daha sağlıklı arınmış bir cilde kavuşabilirsiniz. Vitamin ve mineral yönünden zengin olan bal, bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücuda birçok faydası bulunmaktadır. Kemikleri güçlendirir, demir sayesinde dolaşım sistemini kolaylaştırır, birçok sağlık problemini önlemede önemli rol oynamaktadır. Özellikle de öksürüğe, uykusuzluğa, astım ve bronşit hastalıklarına iyi gelmektedir. Sizlerde bal ve sağlığa faydaları hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

