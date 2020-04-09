Biyoteknoloji şirketi Amgen COVID-19 tedavisi için çalışıyor



Biyoteknoloji şirketi Amgen COVID-19 pandemisinden etkilenen toplulukların kritik ihtiyaçlarını ele alma hedefiyle ABD’deki ve küresel ölçekteki mücadele çabalarını desteklemek için 12,5 milyon dolar yardımda bulundu. Amgen, ayrıca Adaptive Biotechnologies ile COVID-19’u önlemeye veya iyileştirmeye yönelik tedavi geliştirmek üzere işbirliği yaptı.

Dünyanın önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden Amgen ve Amgen Vakfı, COVID-19 pandemisinden etkilenen toplulukların kritik ihtiyaçlarını ele alma hedefiyle ABD’deki ve küresel ölçekteki mücadele çabalarını desteklemek için ilk etapta 12,5 milyon dolar yardımda bulundu. Yardımla Amgen'in ABD ve uluslararası topluluklarındaki acil durum müdahale çabaları, hasta odaklı kuruluşların kendi yanıt girişimleri, doğrudan yardım ve uluslararası tıbbi kuruluşlarının uluslararası yardım çabaları desteklenecek. Amgen Vakfı ayrıca yardım çabalarına katkıda bulunmak isteyen dünya çapındaki Amgen çalışanlarının desteklerine eşdeğer tutarda bağış yapacak.Amgen Türkiye ve Gensenta ise Türkiye’de Covid-19 ile mücadeleye 1 milyon TL tutarında destek ile katkıda bulunuyor.

Gensenta Türkiye’de penisilin üreten tek hammadde tesisi

Amgen ayrıca uzmanlığını, COVID-19’u önlemek veya tedavi etmek için SARS-CoV-2’yi hedefleyen, tamamen insan kaynaklı nötralize edici antikorları keşfetmek ve geliştirmek üzere Adaptive Biotechnologies ile birleştirdi., bu işbirliği ile COVID-19’u önlemeye veya iyileştirmeye yönelik tedavi geliştirmeyi hedefliyor. COVID-19’un dünya çapında hızla yükselen insidansını göz önüne alarak gerçekleştirilen işbirliği ile Adaptive’in virüs nötralize edici antikorların tespitine yönelik tescilli bağışıklık tıbbi platformu, Amgen’ın immünoloji ve yeni antikor tedavisi geliştirme uzmanlığıyla birleştirildi.

2010 yılında Türkiye pazarına giren ve 2012 yılında Türkiye’nin öncü şirketlerinden ilk biyobenzer üreticileri arasında yer alan 95 yıllık geçmişe sahip Mustafa Nevzat İlaç’ı satın alan Amgen, Türkiye’yi dünyadaki dokuz ana üretim noktalarından biri haline getirdi. Amgen Türkiye ve Mustafa Nevzat’ın yenilenen markası olarak Gensenta, Yenibosna ve Şekerpınar’da bulunan 2 fabrikası ve 1100 çalışanı ile bilim odaklı çalışmalarına devam ediyor. Bilimsel yenilikçiliğe verdiği önemle hastaların hayatına değer katacak ilaçlar geliştiren Amgen Türkiye ve Gensenta, biyoyüzyılın merkezindeki şirketlerden biri olarak, en zor hastalıklarla savaşmak ve hastalara daha iyi hizmet vermek için, biyolojinin potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla uzmanlaşıyor.

Yerli üretim konusunda Türkiye’nin 2023 Vizyonu’na ulaşması için sağlık alanında stratejik bir paydaş görevini üstlenen şirket, mamul ürüne yönelik FDA onayı alan ve 2010 yılında Türkiye'den ABD'ye kanser ilacı sevkiyatını gerçekleştiren ilk Türk ilaç üreticisi konumunda. Günümüzde Türkiye'nin önde gelen mamul ilaç ve ilaç hammaddesi üreticilerinden olan Gensenta üretim tesislerinde penisilin grubu ilaç etkin maddeleri, makrolid grubu ilaç etkin maddeleri ile diğer ilaçların etkin maddelerinin üretimini yapıyor ve ülkemizdeki liyofilize vial kapasitesinin %63'ünü karşılıyor.

Türkiye’yi önemli bir üretim ve ihracat üssü olarak konumlandıran Amgen Türkiye ve Gensenta, Türkiye İlaç Strateji Raporu’nda belirlenen ihracat, yerli üretim, Ar-Ge gibi önceliklere katkı sağlamayı kendine görev ediniyor. Amgen Türkiye ve Gensenta, Türkiye’de katma değeri yüksek inovatif ürünler geliştirerek dünya ilaç pazarının yaklaşık yüzde 70’ine hitap eden beş büyük bölgeye ihracat yapmayı hedefliyor. Bugüne kadar Türkiye’ye 800 milyon dolara yakın yatırım yapan Amgen Türkiye ve Gensenta, yeni nesil biyo-üretime yatırıma odaklanıyor.