Burun estetiği için bahar ayları ideal!
Yaz aylarında güzel görünme isteği ile birlikte burun estetiği talebinde artış gözlemlediklerini söyleyen Dr. Oğuzhan Oğuz, bahar aylarının iyileşme süreçleri için de en ideal zaman olduğunu belirtti.
Kişiye özel yapılmayan burun ameliyatı psikolojik sorunlara yol açıyor!
Burun estetiğinde dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Dr.Oğuzhan Oğuz, “Her kişinin yüz anatomisi farklılık gösteriyor. Bu nedenle estetik burun ameliyatlarının kişiye özel yapılması gerekiyor. Kişinin sonradan daha mutsuz olduğu operasyon geçirmiş hastalarla çok karşılaşıyoruz. Revizyon ameliyatı için gelen hastalar, kişiye özel yapılmamış burunları ile pek çok psikolojik problemle karşılaşıyor. Bu nedenle hasta-doktor ilişkisinin iyi kurulması, hastanın ne istediği ile ne olabileceği arasındaki iletişimin doğru yönetilmesi gerekiyor. Burada da doğru hekim seçiminin önemi devreye giriyor” dedi.
Sağlıklı nefes alabilmek rinoplastiyle mümkün!
Estetik kaygıların yanı sıra burun estetiği-rinoplastinin burundan sağlıklı nefes alabilme için yapıldığını belirten Dr.Oğuzhan Oğuz, “Bedensel sağlık ve yaşam kalitesi için sağlıklı nefes almak çok önemlidir. Hastalarımızın pek çoğu burunlarının estetiği ile ilgilense de, iyi yapılmış bir rinoplastide hastanın nefes alışverişinin doğru olması esastır. Rinoplasti sonrasında kişiler hastaneden hem estetik olarak hem de yaşam kalitesi olarak mutlu ayrılmalıdır” dedi.